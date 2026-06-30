Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildi

·26·O‘zbekiston
Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildi

Andijon viloyatida bojxona xodimlari do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming AQSH dollarini qo‘shni davlatga olib chiqishga bo‘lgan urinishni aniqladi.

Holat Andijon viloyati bojxona boshqarmasining «Do‘stlik» chegara bojxona postida qayd etilgan. Qo‘shni davlatga chiqib ketayotgan 51 yoshli fuqaro boshidagi do‘ppi ichiga naqd valyutani yashirgan.

Tekshiruv vaqtida 35,6 ming AQSH dollari topilgan. Ushbu mablag‘lar bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan va xodimlarning og‘zaki so‘rovida ham ma’lum qilinmagan.

Naqd xorijiy valyuta protsessual tartibda olib qo‘yildi. Hozirda holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom etmoqda.

Amaldagi tartibga ko‘ra, O‘zbekiston rezidentlari mamlakatdan 100 million so‘mgacha bo‘lgan ekvivalentdagi naqd xorijiy valyutani olib chiqishi mumkin.

AndijonDo‘stlikBojxonaAQSH dollariDo‘ppiChegara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Kecha, 20:081 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydiKecha, 19:56Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiPrezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiKecha, 19:37Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Kecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi