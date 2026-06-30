Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdi

Dunyo boʻylab sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi mehnat bozorida jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Koʻplab mutaxassislar AI tufayli ommaviy ishsizlik yuzaga kelishidan qoʻrqayotgan bir paytda, Ramp va Revelio Labs kompaniyalarining yangi hisoboti ushbu mavzudagi qarashlarni biroz oʻzgartirishi mumkin. Tadqiqot natijalariga koʻra, sunʼiy intellektga katta sarmoya kiritayotgan kompaniyalarda xodimlar soni qisqarish oʻrniga, aksincha, oʻsib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning may oyiga qadar eʼlon qilingan qariyb 90 mingta ish oʻrinlarining qisqarishi bevosita AI joriy etilishi bilan bogʻliq deb koʻrilmoqda. Ayrim prognozlar kelgusi besh yil ichida AQSHdagi ish oʻrinlarining 15 foizi sunʼiy intellekt tomonidan egallanishini koʻrsatmoqda. Biroq 22 mingga yaqin kompaniya faoliyatini tahlil qilgan Ramp va Revelio Labs ekspertlari vaziyat har doim ham salbiy emasligini taʼkidlamoqda.

Sarmoya va xodimlar sonining oʻsishi

Tadqiqotda "yuqori intensivlikdagi foydalanuvchilar" deb atalgan kompaniyalar — yaʼni har bir xodim uchun AI texnologiyalariga oyiga oʻrtacha 30 dollar sarflaydigan firmalar oʻrganildi. Maʼlum boʻlishicha, bunday kompaniyalarda xodimlar soni oʻrtacha 10,2 foizga oshgan. Bu oʻsish nafaqat muhandislik, balki savdo, maʼmuriyat, mijozlarga xizmat koʻrsatish, moliya va marketing kabi sohalarda ham kuzatilgan.

Ayniqsa, axborot texnologiyalari, dasturiy taʼminot va media sohalarida kadrlar yetishmovchiligi va yangi ish oʻrinlarining yaratilishi yuqori surʼatlarda davom etmoqda. Bu esa AI texnologiyalari ish oʻrinlarini yoʻq qilishdan koʻra, kompaniyalarning kengayishiga xizmat qilayotganidan dalolat beradi. Mazkur jarayon Oʻzbekistonning rivojlanayotgan IT sektori uchun ham dolzarb boʻlib, texnologik investitsiyalar yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

Kichik mutaxassislar uchun imkoniyatlar

Koʻpchilikni tashvishga solayotgan yana bir jihat — quyi boʻgʻin (entry-level) xodimlarining kelajagidir. Goldman Sachs maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi bir yil ichida AI tufayli har oy oʻrtacha 16 mingta ish oʻrni yoʻqolgan va bunda asosiy zarba Gen Z vakillariga toʻgʻri kelgan. Biroq texnologik jihatdan ilgʻor kompaniyalarda quyi boʻgʻin xodimlari soni, aksincha, 12 foizga koʻpaygan.

Hisobot mualliflarining fikricha, sunʼiy intellekt mehnatni shunchaki almashtiruvchi vosita emas, balki biznesni kengaytirish drayveriga aylanmoqda. AI yordamida kod yozish, xatolarni tuzatish va texnik hujjatlar bilan ishlash jarayonlari arzonlashishi va tezlashishi butun kompaniya samaradorligini oshiradi. Bu esa oʻz navbatida barcha boʻlimlarda yangi xodimlarga ehtiyoj tugʻdiradi.

Shuni taʼkidlash joizki, ijobiy koʻrsatkichlar asosan AI texnologiyalariga barqaror va tizimli sarmoya kiritayotgan kompaniyalarda kuzatilmoqda. Shunchaki obuna sotib olib, tajriba oʻtkazgan, lekin uzoq muddatli strategiyaga ega boʻlmagan firmalarda xodimlar soni oʻsishi kuzatilmagan. Demak, kelajakda mehnat bozoridagi muvaffaqiyat nafaqat texnologiyani bilishga, balki undan oqilona foydalanishga bogʻliq boʻladi.

Sunʼiy IntellektIshsizlikTexnologiyaIT-SektorMehnat Bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBase44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqdaBugun, 07:50Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiBugun, 06:28Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi