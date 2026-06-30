O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdi

Aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olishning dastlabki natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda amalda yashayotgan aholi soni 39 million 47 ming 321 nafarni tashkil etdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ro‘yxatga olish jarayonida aniqlangan haqiqiy ko‘rsatkich joriy statistik hisob-kitoblardagi raqamdan 810 ming 617 nafarga ko‘p chiqqan.

Shu tariqa, mamlakat aholisi 39 millionlik chegaradan oshgani qayd etildi. Yakuniy natijalar e’lon qilingach, hududlar va aholi tarkibi bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar taqdim etilishi mumkin.

AholiRo‘yxatga olishStatistikaQishloq xo‘jaligiDemografiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiBugun, 10:26Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Kecha, 20:081 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydiKecha, 19:56Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiPrezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiKecha, 19:37Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Kecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi