Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdi

·38·Texno
Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdi

Yevropa boʻylab kuzatilayotgan misli koʻrilmagan issiq harorat iqlim nazorat qilish uskunalariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtardi. Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Gree Air Conditioning kompaniyasi mintaqadagi barcha mintaqaviy savdo kanallarida konditsionerlar zaxirasi toʻliq tugaganini maʼlum qildi. Bu holat nafaqat texnika yetishmovchiligini, balki servis xizmatlariga boʻlgan bosimni ham yuzaga keltirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gree kompaniyasining xorijdagi agentlari hozirda mahalliy isteʼmolchilarning sovutish tizimlariga boʻlgan shoshilinch ehtiyojlarini qondirish uchun zaxiralarni toʻldirish va bozorga yangi mahsulotlarni yetkazib berish ustida bor kuchi bilan ishlamoqda. Vaziyat shunchalik jiddiyki, hatto texnikani sotib olgan taqdirda ham, uni oʻrnatish uchun navbat kutishga toʻgʻri kelmoqda.

Fransiyada oʻrnatish navbati avgust oxirigacha band

Ayniqsa, Fransiyada konditsioner oʻrnatish xizmatlari boʻyicha grafiklar avgust oyining oxirigacha toʻlib boʻlgan. Kompaniya hisobotiga koʻra, joriy yilning dastlabki olti oyida Fransiyada konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 50 foizga oʻsgan. Bozor talabi esa kundan-kunga ortib bormoqda, bu esa ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada ishlatishni talab qilmoqda.

Gree vakillarining taʼkidlashicha, devorga oʻrnatiladigan (split-tizim) konditsionerlar oʻzining energiya tejamkorligi, shovqinsiz ishlashi va chidamliligi tufayli yevropalik xaridorlar orasida eng mashhur mahsulotga aylangan. Hozirda ushbu turdagi jihozlarga boʻlgan buyurtmalar soni mavjud taklifdan bir necha barobar oshib ketgan.

Osiyo brendlarining ustunligi va noodatiy yechimlar

Anomal issiq fonida iqlim texnikasiga boʻlgan talabning keskin ortishi Osiyo ishlab chiqaruvchilarining mintaqadagi mavqeini yanada mustahkamladi. Gree bilan bir qatorda Samsung Electronics, Midea va Mitsubishi Electric kabi gigantlar ham oʻz savdo koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Yevropa bozorida Sharq texnologiyalariga boʻlgan ishonch yuqoriligicha qolmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, baʼzi isteʼmolchilar jaziramadan qutulish uchun noodatiy usullardan foydalanishga majbur boʻlmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, bir avtomobil egasi oʻzining MG rusumli xitoy elektr mobilidan yotoqxonasini sovutish uchun quvvat manbai sifatida foydalangan. Bu kabi holatlar Yevropada energetika va sovutish tizimlari masalasi qanchalik dolzarb boʻlib qolganini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham yoz oylarida konditsionerlarga talab ortishi kuzatilsa-da, Yevropadagi kabi oʻrnatish xizmatlari uchun ikki oylik navbatlar hali shakllanmagan. Biroq, global iqlim oʻzgarishi fonida energiya tejamkor texnologiyalarga oʻtish barcha mintaqalar uchun, jumladan Markaziy Osiyo uchun ham muhim strategik yoʻnalish boʻlib qolmoqda.

GreeKonditsionerYevropaTexnologiyaSavdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiLenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiBugun, 11:29HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaHMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaBugun, 10:22Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiApple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiBugun, 09:51Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi