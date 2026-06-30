Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdi
Yevropa boʻylab kuzatilayotgan misli koʻrilmagan issiq harorat iqlim nazorat qilish uskunalariga boʻlgan talabni rekord darajaga koʻtardi. Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Gree Air Conditioning kompaniyasi mintaqadagi barcha mintaqaviy savdo kanallarida konditsionerlar zaxirasi toʻliq tugaganini maʼlum qildi. Bu holat nafaqat texnika yetishmovchiligini, balki servis xizmatlariga boʻlgan bosimni ham yuzaga keltirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gree kompaniyasining xorijdagi agentlari hozirda mahalliy isteʼmolchilarning sovutish tizimlariga boʻlgan shoshilinch ehtiyojlarini qondirish uchun zaxiralarni toʻldirish va bozorga yangi mahsulotlarni yetkazib berish ustida bor kuchi bilan ishlamoqda. Vaziyat shunchalik jiddiyki, hatto texnikani sotib olgan taqdirda ham, uni oʻrnatish uchun navbat kutishga toʻgʻri kelmoqda.
Fransiyada oʻrnatish navbati avgust oxirigacha bandAyniqsa, Fransiyada konditsioner oʻrnatish xizmatlari boʻyicha grafiklar avgust oyining oxirigacha toʻlib boʻlgan. Kompaniya hisobotiga koʻra, joriy yilning dastlabki olti oyida Fransiyada konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 50 foizga oʻsgan. Bozor talabi esa kundan-kunga ortib bormoqda, bu esa ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada ishlatishni talab qilmoqda.
Gree vakillarining taʼkidlashicha, devorga oʻrnatiladigan (split-tizim) konditsionerlar oʻzining energiya tejamkorligi, shovqinsiz ishlashi va chidamliligi tufayli yevropalik xaridorlar orasida eng mashhur mahsulotga aylangan. Hozirda ushbu turdagi jihozlarga boʻlgan buyurtmalar soni mavjud taklifdan bir necha barobar oshib ketgan.
Osiyo brendlarining ustunligi va noodatiy yechimlarAnomal issiq fonida iqlim texnikasiga boʻlgan talabning keskin ortishi Osiyo ishlab chiqaruvchilarining mintaqadagi mavqeini yanada mustahkamladi. Gree bilan bir qatorda Samsung Electronics, Midea va Mitsubishi Electric kabi gigantlar ham oʻz savdo koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Yevropa bozorida Sharq texnologiyalariga boʻlgan ishonch yuqoriligicha qolmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, baʼzi isteʼmolchilar jaziramadan qutulish uchun noodatiy usullardan foydalanishga majbur boʻlmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, bir avtomobil egasi oʻzining MG rusumli xitoy elektr mobilidan yotoqxonasini sovutish uchun quvvat manbai sifatida foydalangan. Bu kabi holatlar Yevropada energetika va sovutish tizimlari masalasi qanchalik dolzarb boʻlib qolganini koʻrsatadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham yoz oylarida konditsionerlarga talab ortishi kuzatilsa-da, Yevropadagi kabi oʻrnatish xizmatlari uchun ikki oylik navbatlar hali shakllanmagan. Biroq, global iqlim oʻzgarishi fonida energiya tejamkor texnologiyalarga oʻtish barcha mintaqalar uchun, jumladan Markaziy Osiyo uchun ham muhim strategik yoʻnalish boʻlib qolmoqda.
…