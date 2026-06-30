WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildi

·0·Texno
WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildi

Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri sanalgan WhatsApp foydalanuvchilar xavfsizligi va qulayligini oshirish maqsadida uzoq kutilgan yangilikni joriy etmoqda. Endilikda platforma foydalanuvchilari oʻzlarining noyob foydalanuvchi nomlarini (username) roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu tizim messenjerdan foydalanishda telefon raqamini begonalarga oshkor qilmaslik imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, WhatsApp jamoasi allaqachon bir qator foydalanuvchilar uchun nikneymlarni band qilish funksiyasini ochgan. Ushbu qadam messenjerning Telegram kabi raqobatchilari bilan oʻrtadagi texnologik farqni qisqartirishga xizmat qiladi. Endi suhbatdoshni topish uchun uning oʻn ikki raqamli telefon kodini bilish shart emas, shunchaki noyob foydalanuvchi nomini qidiruvga berish kifoya qiladi.

Maxfiylikning yangi bosqichi

Yangi funksiyaning eng muhim jihati shundaki, u shaxsiy maʼlumotlar himoyasini kuchaytiradi. Foydalanuvchilar oʻz nikneymlarini tanlash bilan birga, maxsus "ism kaliti" (pin-kod) oʻrnatish imkoniyatiga ham ega boʻladilar. Bu degani, agar biror kishi sizning foydalanuvchi nomingizni bilsa ham, ushbu maxfiy kodsiz sizga xabar yoʻllay olmaydi. Bu usul spam-xabarlar va istalmagan muloqotlardan himoyalanishda samarali vositaga aylanishi kutilmoqda.

Hozirda ushbu imkoniyat cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida sinovdan oʻtkazilmoqda. WhatsApp rasmiy vakillarining taʼkidlashicha, funksiya yaqin oylarda barcha uchun ommaviy ravishda taqdim etiladi. Tizim toʻliq ishga tushgach, foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan va hali band qilinmagan qisqa nomlarni egallab olishlari mumkin boʻladi.

Oʻz foydalanuvchi nomini tanlash yoki oʻzgartirish uchun messenjer ichidagi quyidagi ketma-ketlikni amalga oshirish lozim:

  • Sozlamalar (Settings) menyusiga kirish;
  • Hisob (Account) boʻlimini tanlash;
  • Foydalanuvchi nomi (Username) qatoriga oʻtish.

Taʼkidlash joizki, hozircha ushbu funksiya faqat WhatsApp’ning mobil ilovalarida (Android va iOS) mavjud. Kompyuter uchun moʻljallangan desktop versiyalarda nikneymni sozlash imkoniyati biroz kechroq paydo boʻlishi taxmin qilinmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish bosqichma-bosqich taqdim etiladi, bu esa mahalliy tadbirkorlar va blogerlar uchun oʻz brend nomlarini messenjerda band qilib qoʻyish imkonini beradi.

Ekspertlarning fikricha, WhatsApp’ning bu qadami platformaning ijtimoiy tarmoq elementlariga yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Telefon raqamiga bogʻliqlikning kamayishi foydalanuvchilarning anonimligini taʼminlash bilan birga, messenjer ichidagi global qidiruv tizimini yanada takomillashtiradi.

WhatsAppMessenjerTexnologiyaMaxfiylikYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiYevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiBugun, 11:56Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiLenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiBugun, 11:29HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaHMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaBugun, 10:22Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiApple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiBugun, 09:51Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi