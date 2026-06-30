WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildi
Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri sanalgan WhatsApp foydalanuvchilar xavfsizligi va qulayligini oshirish maqsadida uzoq kutilgan yangilikni joriy etmoqda. Endilikda platforma foydalanuvchilari oʻzlarining noyob foydalanuvchi nomlarini (username) roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu tizim messenjerdan foydalanishda telefon raqamini begonalarga oshkor qilmaslik imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, WhatsApp jamoasi allaqachon bir qator foydalanuvchilar uchun nikneymlarni band qilish funksiyasini ochgan. Ushbu qadam messenjerning Telegram kabi raqobatchilari bilan oʻrtadagi texnologik farqni qisqartirishga xizmat qiladi. Endi suhbatdoshni topish uchun uning oʻn ikki raqamli telefon kodini bilish shart emas, shunchaki noyob foydalanuvchi nomini qidiruvga berish kifoya qiladi.
Maxfiylikning yangi bosqichiYangi funksiyaning eng muhim jihati shundaki, u shaxsiy maʼlumotlar himoyasini kuchaytiradi. Foydalanuvchilar oʻz nikneymlarini tanlash bilan birga, maxsus "ism kaliti" (pin-kod) oʻrnatish imkoniyatiga ham ega boʻladilar. Bu degani, agar biror kishi sizning foydalanuvchi nomingizni bilsa ham, ushbu maxfiy kodsiz sizga xabar yoʻllay olmaydi. Bu usul spam-xabarlar va istalmagan muloqotlardan himoyalanishda samarali vositaga aylanishi kutilmoqda.
Hozirda ushbu imkoniyat cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida sinovdan oʻtkazilmoqda. WhatsApp rasmiy vakillarining taʼkidlashicha, funksiya yaqin oylarda barcha uchun ommaviy ravishda taqdim etiladi. Tizim toʻliq ishga tushgach, foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan va hali band qilinmagan qisqa nomlarni egallab olishlari mumkin boʻladi.
Oʻz foydalanuvchi nomini tanlash yoki oʻzgartirish uchun messenjer ichidagi quyidagi ketma-ketlikni amalga oshirish lozim:
- Sozlamalar (Settings) menyusiga kirish;
- Hisob (Account) boʻlimini tanlash;
- Foydalanuvchi nomi (Username) qatoriga oʻtish.
Taʼkidlash joizki, hozircha ushbu funksiya faqat WhatsApp’ning mobil ilovalarida (Android va iOS) mavjud. Kompyuter uchun moʻljallangan desktop versiyalarda nikneymni sozlash imkoniyati biroz kechroq paydo boʻlishi taxmin qilinmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish bosqichma-bosqich taqdim etiladi, bu esa mahalliy tadbirkorlar va blogerlar uchun oʻz brend nomlarini messenjerda band qilib qoʻyish imkonini beradi.
Ekspertlarning fikricha, WhatsApp’ning bu qadami platformaning ijtimoiy tarmoq elementlariga yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Telefon raqamiga bogʻliqlikning kamayishi foydalanuvchilarning anonimligini taʼminlash bilan birga, messenjer ichidagi global qidiruv tizimini yanada takomillashtiradi.
…