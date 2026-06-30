OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdi

·31·Texno
OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori unumdor qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi Hindistonda mutlaqo yangi N seriyasini debyut qildi. Ushbu turkumning ilk vakili boʻlgan OnePlus N6 modeli oʻzining rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 8000 mA/soat quvvatga ega batareyasi boʻlib, u uzoq muddatli avtonomlikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon 45 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda 5 W quvvatli teskari simli zaryadlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, bu boshqa kichik gadjetlarni quvvatlantirishga xizmat qiladi. OnePlus muhandislari qurilmaga "bypass charging" funksiyasini ham joriy etishgan — bu texnologiya oʻyin oʻynash jarayonida tokni batareyadan chetlab oʻtib, toʻgʻridan-toʻgʻri ona plataga uzatadi, natijada qurilmaning qizib ketishi sezilarli darajada kamayadi.

Yetti yillik xizmat muddati va texnik koʻrsatkichlar

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, OnePlus N6 akkumulyatori 1600 dan ortiq zaryadlash sikliga moʻljallangan. Bu esa smartfondan yetti yil davomida faol foydalanilganda ham batareya oʻzining dastlabki sigʻimining 80 foizidan koʻprogʻini saqlab qolishini anglatadi. Bunday chidamlilik koʻrsatkichi odatda qimmatbaho flagmanlarda ham kamdan-kam uchraydi.

Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 6360 Max protsessori asosiga qurilgan. Xaridorlarga operativ xotira hajmi 4 yoki 6 GB boʻlgan versiyalar taklif etiladi, doimiy xotira esa barcha modifikatsiyalarda 128 GBni tashkil etadi. Smartfon 6,8 dyuymli IPS ekranga ega boʻlib, u 120 Gs yangilanish chastotasi va 1200 nit eng yuqori yorqinlik darajasini taʼminlaydi, biroq ruxsati HD+ darajasi bilan cheklangan.

Kamera imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak, OnePlus N6 orqa panelida 50 megapikselli asosiy datchik va 2 megapikselli monoxrom sensor joylashgan. Old panelda esa 8 megapikselli selfi-kamera mavjud. Qurilma Android 16 bazasidagi OxygenOS 16 operatsion tizimida ishlaydi. Kompaniya foydalanuvchilarga Android tizimining ikkita yirik yangilanishini va uch yil davomida xavfsizlik patchlarini yetkazib berishni vaʼda qilmoqda.

Smartfonning narxi uning xususiyatlariga nisbatan ancha jozibador belgilangan. 4/128 GB xotiraga ega model 245 dollar, 6/128 GB talqini esa 265 dollar atrofida sotuvga chiqadi. Qurilmaning qalinligi 8,8 mm, vazni esa 208 grammni tashkil etadi. Hindistonda rasmiy savdolar 4-iyuldan boshlanishi kutilmoqda, keyinchalik model boshqa mintaqalar bozoriga ham chiqishi ehtimoldan xoli emas.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiXitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:20Gmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiGmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiBugun, 17:21Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi