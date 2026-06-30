OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori unumdor qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi Hindistonda mutlaqo yangi N seriyasini debyut qildi. Ushbu turkumning ilk vakili boʻlgan OnePlus N6 modeli oʻzining rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 8000 mA/soat quvvatga ega batareyasi boʻlib, u uzoq muddatli avtonomlikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon 45 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda 5 W quvvatli teskari simli zaryadlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, bu boshqa kichik gadjetlarni quvvatlantirishga xizmat qiladi. OnePlus muhandislari qurilmaga "bypass charging" funksiyasini ham joriy etishgan — bu texnologiya oʻyin oʻynash jarayonida tokni batareyadan chetlab oʻtib, toʻgʻridan-toʻgʻri ona plataga uzatadi, natijada qurilmaning qizib ketishi sezilarli darajada kamayadi.
Yetti yillik xizmat muddati va texnik koʻrsatkichlarIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, OnePlus N6 akkumulyatori 1600 dan ortiq zaryadlash sikliga moʻljallangan. Bu esa smartfondan yetti yil davomida faol foydalanilganda ham batareya oʻzining dastlabki sigʻimining 80 foizidan koʻprogʻini saqlab qolishini anglatadi. Bunday chidamlilik koʻrsatkichi odatda qimmatbaho flagmanlarda ham kamdan-kam uchraydi.
Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 6360 Max protsessori asosiga qurilgan. Xaridorlarga operativ xotira hajmi 4 yoki 6 GB boʻlgan versiyalar taklif etiladi, doimiy xotira esa barcha modifikatsiyalarda 128 GBni tashkil etadi. Smartfon 6,8 dyuymli IPS ekranga ega boʻlib, u 120 Gs yangilanish chastotasi va 1200 nit eng yuqori yorqinlik darajasini taʼminlaydi, biroq ruxsati HD+ darajasi bilan cheklangan.
Kamera imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak, OnePlus N6 orqa panelida 50 megapikselli asosiy datchik va 2 megapikselli monoxrom sensor joylashgan. Old panelda esa 8 megapikselli selfi-kamera mavjud. Qurilma Android 16 bazasidagi OxygenOS 16 operatsion tizimida ishlaydi. Kompaniya foydalanuvchilarga Android tizimining ikkita yirik yangilanishini va uch yil davomida xavfsizlik patchlarini yetkazib berishni vaʼda qilmoqda.
Smartfonning narxi uning xususiyatlariga nisbatan ancha jozibador belgilangan. 4/128 GB xotiraga ega model 245 dollar, 6/128 GB talqini esa 265 dollar atrofida sotuvga chiqadi. Qurilmaning qalinligi 8,8 mm, vazni esa 208 grammni tashkil etadi. Hindistonda rasmiy savdolar 4-iyuldan boshlanishi kutilmoqda, keyinchalik model boshqa mintaqalar bozoriga ham chiqishi ehtimoldan xoli emas.
…