Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladi
AQSHning Ostin shahrida Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilgan loyihalaridan biri — Cybercab robotaksisining ishlab chiqarishga tayyor versiyasini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu elektromobilning oʻziga xos jihati shundaki, unda anʼanaviy boshqaruv vositalari, yaʼni rul va pedallar umuman mavjud emas. Ikki kishilik ixcham salon faqat yoʻlovchilar uchun moʻljallangan boʻlib, bu avtonom transport vositalari rivojida yangi bosqich hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha xavfsizlik chorasi sifatida sinovlar davomida oʻng oʻrindiqda maxsus nazoratchi oʻtiribdi. Bu haqda Elon Musk egalik qiladigan X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan videolavhalar orqali maʼlum boʻldi. Cybercab loyihasi ilk bor qariyb ikki yil avval taqdim etilgan edi va u Tesla ilovasi orqali chaqiriladigan toʻliq avtonom taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan. Soʻnggi haftalarda kompaniya AQSHning bir qator shaharlarida ushbu modelning rulga ega prototiplarini ham sinab koʻrayotgan edi.
Raqobat va texnologik yondashuvTesla rahbariyati ushbu sohadagi asosiy raqobatchisi — Waymo kompaniyasini ortda qoldirishga ishonchi komil. Elon Muskning taʼkidlashicha, Tesla oʻz avtomobillarini ham, dasturiy taʼminotini ham mustaqil ishlab chiqargani sababli xarajatlarni nazorat qilishda katta ustunlikka ega. Taqqoslash uchun, Waymo Jaguar va Zeekr kabi brendlar bilan hamkorlik qilishga majbur.
Yana bir muhim farq texnologiyada koʻrinadi. Waymo oʻz tizimlarida qimmatbaho lidar va radarlardan foydalansa, Tesla faqatgina kameralar va sunʼiy intellektga tayanmoqda. Bu usul ishlab chiqarishni arzonlashtirsa-da, tizimning murakkab vaziyatlarda, masalan, qurilish maydonchalari yoki kuchli yomgʻirda qanday ishlashi boʻyicha mutaxassislar oʻrtasida turli bahslar mavjud.
Qonunchilikdagi oʻzgarishlar va toʻsiqlarRobotaksilarning keng tarqalishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri qonunchilik edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQSH Yoʻl harakati xavfsizligi milliy boshqarmasi (NHTSA) yaqinda yangi taklifni ilgari surdi. Unga koʻra, faqat avtomatlashtirilgan tizimlar boshqaradigan transport vositalarida tormoz pedallari boʻlishi majburiy etib belgilanmaydi. Bu qoida yil yakuniga qadar kuchga kirishi kutilmoqda, bu esa Cybercab kabi modellarga yoʻl ochadi.
Shuni taʼkidlash joizki, avtonom haydash texnologiyasi hali mukammal emas. Ostindagi sinovlar davomida Model Y asosidagi robotaksilar bir necha bor kichik toʻqnashuvlarga uchragan. Shuningdek, raqobatchi Waymo avtomobillari ham maktab avtobuslari atrofida harakatlanishda va suv bosgan yoʻllarda qiyinchiliklarga duch kelgani maʼlum qilingan.
Tesla Cybercab loyihasining muvaffaqiyati kompaniyaning kelajakdagi moliyaviy barqarorligi uchun oʻta muhim. Oltin rangli, futuristik koʻrinishga ega ushbu ikki oʻrindiqli mashinalar koʻchalarda koʻpayishi bilan, Teslaʼning butun mamlakat boʻylab robotaksi tarmogʻini yaratish rejasi qanchalik real ekani oydinlashadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki avtonom transportning global miqyosda ommalashishi kelajakda shahar infratuzilmasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…