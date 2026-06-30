Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladi

·27·Texno
Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladi

AQSHning Ostin shahrida Tesla kompaniyasi oʻzining eng kutilgan loyihalaridan biri — Cybercab robotaksisining ishlab chiqarishga tayyor versiyasini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu elektromobilning oʻziga xos jihati shundaki, unda anʼanaviy boshqaruv vositalari, yaʼni rul va pedallar umuman mavjud emas. Ikki kishilik ixcham salon faqat yoʻlovchilar uchun moʻljallangan boʻlib, bu avtonom transport vositalari rivojida yangi bosqich hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha xavfsizlik chorasi sifatida sinovlar davomida oʻng oʻrindiqda maxsus nazoratchi oʻtiribdi. Bu haqda Elon Musk egalik qiladigan X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan videolavhalar orqali maʼlum boʻldi. Cybercab loyihasi ilk bor qariyb ikki yil avval taqdim etilgan edi va u Tesla ilovasi orqali chaqiriladigan toʻliq avtonom taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan. Soʻnggi haftalarda kompaniya AQSHning bir qator shaharlarida ushbu modelning rulga ega prototiplarini ham sinab koʻrayotgan edi.

Raqobat va texnologik yondashuv

Tesla rahbariyati ushbu sohadagi asosiy raqobatchisi — Waymo kompaniyasini ortda qoldirishga ishonchi komil. Elon Muskning taʼkidlashicha, Tesla oʻz avtomobillarini ham, dasturiy taʼminotini ham mustaqil ishlab chiqargani sababli xarajatlarni nazorat qilishda katta ustunlikka ega. Taqqoslash uchun, Waymo Jaguar va Zeekr kabi brendlar bilan hamkorlik qilishga majbur.

Yana bir muhim farq texnologiyada koʻrinadi. Waymo oʻz tizimlarida qimmatbaho lidar va radarlardan foydalansa, Tesla faqatgina kameralar va sunʼiy intellektga tayanmoqda. Bu usul ishlab chiqarishni arzonlashtirsa-da, tizimning murakkab vaziyatlarda, masalan, qurilish maydonchalari yoki kuchli yomgʻirda qanday ishlashi boʻyicha mutaxassislar oʻrtasida turli bahslar mavjud.

Qonunchilikdagi oʻzgarishlar va toʻsiqlar

Robotaksilarning keng tarqalishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri qonunchilik edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQSH Yoʻl harakati xavfsizligi milliy boshqarmasi (NHTSA) yaqinda yangi taklifni ilgari surdi. Unga koʻra, faqat avtomatlashtirilgan tizimlar boshqaradigan transport vositalarida tormoz pedallari boʻlishi majburiy etib belgilanmaydi. Bu qoida yil yakuniga qadar kuchga kirishi kutilmoqda, bu esa Cybercab kabi modellarga yoʻl ochadi.

Shuni taʼkidlash joizki, avtonom haydash texnologiyasi hali mukammal emas. Ostindagi sinovlar davomida Model Y asosidagi robotaksilar bir necha bor kichik toʻqnashuvlarga uchragan. Shuningdek, raqobatchi Waymo avtomobillari ham maktab avtobuslari atrofida harakatlanishda va suv bosgan yoʻllarda qiyinchiliklarga duch kelgani maʼlum qilingan.

Tesla Cybercab loyihasining muvaffaqiyati kompaniyaning kelajakdagi moliyaviy barqarorligi uchun oʻta muhim. Oltin rangli, futuristik koʻrinishga ega ushbu ikki oʻrindiqli mashinalar koʻchalarda koʻpayishi bilan, Teslaʼning butun mamlakat boʻylab robotaksi tarmogʻini yaratish rejasi qanchalik real ekani oydinlashadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki avtonom transportning global miqyosda ommalashishi kelajakda shahar infratuzilmasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

TeslaCybercabElon MuskRobotaksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi