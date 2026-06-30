Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdi

·38·Texno
Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdi

Asus kompaniyasi oʻzining ROG (Republic of Gamers) brendi tashkil etilganining 20 yilligi munosabati bilan cheklangan miqdordagi ROG Octopus 7 marshrutizatorini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻziga xos dizayni, balki zamonaviy Wi-Fi 7 standarti va yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish imkoniyatlari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Yangi model oʻyin ishqibozlari va yuqori unumdorlikka tayanadigan foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning tashqi koʻrinishi yubiley uslubida ishlangan boʻlib, unda qora, shaffof, tilla va qizil ranglar uygʻunlashgan. Korpus yarim shaffof akrildan tayyorlangan va dekorativ naqshlar bilan bezatilgan. Shuningdek, Asus Aura RGB yoritish tizimi bir nechta vizual effektlarni taklif etadi, bu esa routerni har qanday zamonaviy interyerning yorqin qismiga aylantiradi. Dizayn elementlari orasida ROG Slash uslubi va esdalik oʻymakorligi tushirilgan oltin rangli asos alohida ajralib turadi.

Texnik imkoniyatlar va Wi-Fi 7 afzalliklari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ROG Octopus 7 texnik jihatdan eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Uchta diapazonda ishlash qobiliyati tufayli qurilmaning umumiy oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 13 000 Mbit/s gacha yetadi. 4096-QAM va MLO (Multi-Link Operation) texnologiyalarining qoʻllanilishi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida bir nechta diapazonlarda uzatish imkonini beradi, bu esa kechikishlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Router ichiga 2,6 GGs takt chastotasiga ega toʻrt yadroli Broadcom protsessori va 2 GB hajmli DDR4 operativ xotirasi oʻrnatilgan. Bunday quvvat qurilmaning hatto eng ogʻir yuklamalar ostida ham barqaror ishlashini taʼminlaydi. Bu, ayniqsa, koʻp foydalanuvchili onlayn oʻyinlar va 4K/8K formatidagi videolarni striming qilishda juda muhimdir.

Portlar konfiguratsiyasi ham professional darajada shakllantirilgan:

  • Ikkita 10 gigabitli yuqori tezlikdagi port;
  • Toʻrtta 2,5 gigabitli port;
  • Kanallarni agregatsiya qilish (birlashtirish) imkoniyati.
Ushbu portlar tizimi foydalanuvchilarga nafaqat simsiz, balki simli ulanishda ham rekord darajadagi tezliklardan foydalanish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Wi-Fi 7 standartidagi qurilmalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Asus kompaniyasining ushbu flagmani yuqori segment vakili sifatida oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda.

Hozirda yangi ROG Octopus 7 Xitoy bozorida 5444 yuan (taxminan 750 dollar atrofida) narxda sotuvga chiqdi. Shuni taʼkidlash joizki, davlat subsidiyalari hisobiga mahalliy xaridorlar uchun narx 4899 yuangacha tushishi mumkin. Qurilmaning global bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga chiqish sanasi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan.

AsusROGWi-Fi 7RouterTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi