Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdi
Asus kompaniyasi oʻzining ROG (Republic of Gamers) brendi tashkil etilganining 20 yilligi munosabati bilan cheklangan miqdordagi ROG Octopus 7 marshrutizatorini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻziga xos dizayni, balki zamonaviy Wi-Fi 7 standarti va yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish imkoniyatlari bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Yangi model oʻyin ishqibozlari va yuqori unumdorlikka tayanadigan foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning tashqi koʻrinishi yubiley uslubida ishlangan boʻlib, unda qora, shaffof, tilla va qizil ranglar uygʻunlashgan. Korpus yarim shaffof akrildan tayyorlangan va dekorativ naqshlar bilan bezatilgan. Shuningdek, Asus Aura RGB yoritish tizimi bir nechta vizual effektlarni taklif etadi, bu esa routerni har qanday zamonaviy interyerning yorqin qismiga aylantiradi. Dizayn elementlari orasida ROG Slash uslubi va esdalik oʻymakorligi tushirilgan oltin rangli asos alohida ajralib turadi.
Texnik imkoniyatlar va Wi-Fi 7 afzalliklariixbt.com maʼlumotiga koʻra, ROG Octopus 7 texnik jihatdan eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Uchta diapazonda ishlash qobiliyati tufayli qurilmaning umumiy oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 13 000 Mbit/s gacha yetadi. 4096-QAM va MLO (Multi-Link Operation) texnologiyalarining qoʻllanilishi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida bir nechta diapazonlarda uzatish imkonini beradi, bu esa kechikishlarni sezilarli darajada kamaytiradi.
Router ichiga 2,6 GGs takt chastotasiga ega toʻrt yadroli Broadcom protsessori va 2 GB hajmli DDR4 operativ xotirasi oʻrnatilgan. Bunday quvvat qurilmaning hatto eng ogʻir yuklamalar ostida ham barqaror ishlashini taʼminlaydi. Bu, ayniqsa, koʻp foydalanuvchili onlayn oʻyinlar va 4K/8K formatidagi videolarni striming qilishda juda muhimdir.
Portlar konfiguratsiyasi ham professional darajada shakllantirilgan:
- Ikkita 10 gigabitli yuqori tezlikdagi port;
- Toʻrtta 2,5 gigabitli port;
- Kanallarni agregatsiya qilish (birlashtirish) imkoniyati.
Hozirda yangi ROG Octopus 7 Xitoy bozorida 5444 yuan (taxminan 750 dollar atrofida) narxda sotuvga chiqdi. Shuni taʼkidlash joizki, davlat subsidiyalari hisobiga mahalliy xaridorlar uchun narx 4899 yuangacha tushishi mumkin. Qurilmaning global bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga chiqish sanasi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan.
…