Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardi

·27·Texno
Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardi

Samsung kompaniyasining yangi Galaxy A27 smartfoni rasmiy sotuvlar to‘liq boshlanishidan oldinyoq tanqidlar markazida qoldi. Texnologiya sohasiga ixtisoslashgan ayrim nashrlar qurilmani yilning eng tushunarsiz va omadsiz yangilanishlaridan biri sifatida baholamoqda.

Yangi model Galaxy A26 smartfonining davomchisi sifatida taqdim etilgan bo‘lsa-da, undagi o‘zgarishlar ko‘pchilik kutgan darajada sezilarli bo‘lib chiqmadi. Ayrim texnik ko‘rsatkichlar yaxshilangan, biroq bir qator muhim imkoniyatlar qisqartirilgan. Shunga qaramay, smartfon narxi avvalgi modelga nisbatan 50 dollarga oshirilgan.

Yangi protsessor asosiy ustunlik bo‘ldi

Galaxy A27 smartfonidagi eng muhim o‘zgarish — Snapdragon 6 Gen 3 protsessoridan foydalanilganidir. Yangi chip avvalgi Exynos 1380 protsessoriga nisbatan yuqoriroq tezlik va energiya samaradorligini ta’minlashi kutilmoqda.

Qurilma LPDDR5 turidagi tezkor xotira bilan jihozlangan. Bu ilovalarni ishga tushirish, bir vaqtning o‘zida bir nechta dasturdan foydalanish va umumiy tizim tezligiga ijobiy ta’sir qilishi mumkin.

Dizaynda ham kichik o‘zgarish bor. Old kamera uchun avvalgi tomchisimon kesim o‘rniga zamonaviyroq dumaloq teshik qo‘llanilgan. Bu smartfon tashqi ko‘rinishini biroz yangilagan.

Kamera imkoniyatlari pasaytirildi

Yangi modeldagi asosiy e’tirozlar kameralar bilan bog‘liq. Galaxy A26 smartfonida 13 megapikselli old kamera bo‘lgan bo‘lsa, Galaxy A27 modelida selfi sensori 12 megapikselga tushirilgan.

Ultra keng burchakli kameradagi pasayish esa yanada sezilarli. Avvalgi modelda 8 megapikselli sensor qo‘llanilgan bo‘lsa, yangi smartfonda u 5 megapikselgacha qisqartirilgan.

Bu o‘zgarishlar keng burchakda suratga olish sifati va mayda detallarni aks ettirish imkoniyatiga ta’sir qilishi mumkin. Shu sabab yangi smartfon kamera jihatidan to‘liq yangilanish emas, balki ayrim tomondan ortga qadam sifatida baholanmoqda.

Suvdan himoya darajasi ham yomonlashgan

Galaxy A26 modeli IP67 standartdagi suv va changdan himoyaga ega edi. Galaxy A27 smartfonida esa bu ko‘rsatkich IP64 darajasiga tushirilgan.

IP64 himoya smartfonni suv sochilishi va changdan ma’lum darajada asraydi. Biroq qurilmani suvga tushib ketish kabi holatlardan to‘liq himoya qilmaydi.

Budjet smartfonlarda ham ishonchlilik muhim omil hisoblanadi. Shu bois himoya darajasining pasaytirilishi foydalanuvchilar orasida savollar tug‘dirmoqda.

Narxi raqobatchilardan ustunlik bermayapti

Galaxy A27 smartfonining narxi 349 dollar etib belgilangan. Bu avvalgi modelga nisbatan 50 dollarga qimmat.

Shu narx segmentida Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 va Google Pixel 9a kabi raqobatchilar mavjud. Ularning ayrimlari kuchliroq kamera, yaxshiroq dasturiy ta’minot yoki yanada muvozanatli texnik xususiyatlarni taklif qiladi.

Tech Advisor nashri mutaxassislari fikricha, hatto 2025 yil mart oyida taqdim etilgan arzonroq Pixel 9a ham ko‘pchilik xaridorlar uchun ma’qulroq tanlov bo‘lib ko‘rinishi mumkin.

«Evolyutsion yangilanishlar va chiplar tanqisligi sabab narxlar oshib borayotgan davrda ham, bu Samsung kompaniyasining juda umidsizlantiruvchi yangiligidir», — deb yozdi Tech Advisor.

Galaxy A27 kimlar uchun mos bo‘lishi mumkin?

Yangi smartfon kuchliroq protsessor, tezkor xotira va zamonaviyroq dizaynni istaydigan foydalanuvchilar uchun qiziq bo‘lishi mumkin. Biroq kamera sifati, suvdan himoya va narx muhim bo‘lgan xaridorlar uchun Galaxy A27 unchalik jozibador ko‘rinmayapti.

Samsung yangi modelda bir qadam oldinga, ikki qadam yonga tashlagandek taassurot qoldirmoqda. Qurilmaning bozordagi haqiqiy muvaffaqiyati esa sotuvlar boshlangach va mustaqil testlar e’lon qilingach ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, Samsung Galaxy A27 uchun 349 dollar to‘lashga arziydimi?

SamsungGalaxy A27Snapdragon 6 Gen 3Exynos 1380Galaxy A26
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi