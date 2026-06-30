Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardi
Samsung kompaniyasining yangi Galaxy A27 smartfoni rasmiy sotuvlar to‘liq boshlanishidan oldinyoq tanqidlar markazida qoldi. Texnologiya sohasiga ixtisoslashgan ayrim nashrlar qurilmani yilning eng tushunarsiz va omadsiz yangilanishlaridan biri sifatida baholamoqda.
Yangi model Galaxy A26 smartfonining davomchisi sifatida taqdim etilgan bo‘lsa-da, undagi o‘zgarishlar ko‘pchilik kutgan darajada sezilarli bo‘lib chiqmadi. Ayrim texnik ko‘rsatkichlar yaxshilangan, biroq bir qator muhim imkoniyatlar qisqartirilgan. Shunga qaramay, smartfon narxi avvalgi modelga nisbatan 50 dollarga oshirilgan.
Yangi protsessor asosiy ustunlik bo‘ldi
Galaxy A27 smartfonidagi eng muhim o‘zgarish — Snapdragon 6 Gen 3 protsessoridan foydalanilganidir. Yangi chip avvalgi Exynos 1380 protsessoriga nisbatan yuqoriroq tezlik va energiya samaradorligini ta’minlashi kutilmoqda.
Qurilma LPDDR5 turidagi tezkor xotira bilan jihozlangan. Bu ilovalarni ishga tushirish, bir vaqtning o‘zida bir nechta dasturdan foydalanish va umumiy tizim tezligiga ijobiy ta’sir qilishi mumkin.
Dizaynda ham kichik o‘zgarish bor. Old kamera uchun avvalgi tomchisimon kesim o‘rniga zamonaviyroq dumaloq teshik qo‘llanilgan. Bu smartfon tashqi ko‘rinishini biroz yangilagan.
Kamera imkoniyatlari pasaytirildi
Yangi modeldagi asosiy e’tirozlar kameralar bilan bog‘liq. Galaxy A26 smartfonida 13 megapikselli old kamera bo‘lgan bo‘lsa, Galaxy A27 modelida selfi sensori 12 megapikselga tushirilgan.
Ultra keng burchakli kameradagi pasayish esa yanada sezilarli. Avvalgi modelda 8 megapikselli sensor qo‘llanilgan bo‘lsa, yangi smartfonda u 5 megapikselgacha qisqartirilgan.
Bu o‘zgarishlar keng burchakda suratga olish sifati va mayda detallarni aks ettirish imkoniyatiga ta’sir qilishi mumkin. Shu sabab yangi smartfon kamera jihatidan to‘liq yangilanish emas, balki ayrim tomondan ortga qadam sifatida baholanmoqda.
Suvdan himoya darajasi ham yomonlashgan
Galaxy A26 modeli IP67 standartdagi suv va changdan himoyaga ega edi. Galaxy A27 smartfonida esa bu ko‘rsatkich IP64 darajasiga tushirilgan.
IP64 himoya smartfonni suv sochilishi va changdan ma’lum darajada asraydi. Biroq qurilmani suvga tushib ketish kabi holatlardan to‘liq himoya qilmaydi.
Budjet smartfonlarda ham ishonchlilik muhim omil hisoblanadi. Shu bois himoya darajasining pasaytirilishi foydalanuvchilar orasida savollar tug‘dirmoqda.
Narxi raqobatchilardan ustunlik bermayapti
Galaxy A27 smartfonining narxi 349 dollar etib belgilangan. Bu avvalgi modelga nisbatan 50 dollarga qimmat.
Shu narx segmentida Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 va Google Pixel 9a kabi raqobatchilar mavjud. Ularning ayrimlari kuchliroq kamera, yaxshiroq dasturiy ta’minot yoki yanada muvozanatli texnik xususiyatlarni taklif qiladi.
Tech Advisor nashri mutaxassislari fikricha, hatto 2025 yil mart oyida taqdim etilgan arzonroq Pixel 9a ham ko‘pchilik xaridorlar uchun ma’qulroq tanlov bo‘lib ko‘rinishi mumkin.
«Evolyutsion yangilanishlar va chiplar tanqisligi sabab narxlar oshib borayotgan davrda ham, bu Samsung kompaniyasining juda umidsizlantiruvchi yangiligidir», — deb yozdi Tech Advisor.
Galaxy A27 kimlar uchun mos bo‘lishi mumkin?
Yangi smartfon kuchliroq protsessor, tezkor xotira va zamonaviyroq dizaynni istaydigan foydalanuvchilar uchun qiziq bo‘lishi mumkin. Biroq kamera sifati, suvdan himoya va narx muhim bo‘lgan xaridorlar uchun Galaxy A27 unchalik jozibador ko‘rinmayapti.
Samsung yangi modelda bir qadam oldinga, ikki qadam yonga tashlagandek taassurot qoldirmoqda. Qurilmaning bozordagi haqiqiy muvaffaqiyati esa sotuvlar boshlangach va mustaqil testlar e’lon qilingach ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, Samsung Galaxy A27 uchun 349 dollar to‘lashga arziydimi?
…