Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdi

·0·Avto
Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdi

Rossiyaning eng yirik karshering operatorlaridan biri hisoblangan Delimobil kompaniyasi Tataristonning yirik sanoat markazlaridan biri — Naberejniye Chelni shahrida oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu qadam kompaniyaning mintaqaviy ekspansiya strategiyasining bir qismi boʻlib, hududda zamonaviy transport ekotizimini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmati xabar berishicha, xizmat rasman 30-iyun sanasidan ishga tushirildi. Endilikda shahar aholisi va mehmonlari mobil ilova orqali avtomobillarni qisqa yoki uzoq muddatga ijaraga olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu kabi xizmatlarning kengayishi shahar ichidagi transport yuklamasini kamaytirish va shaxsiy avtomobilga muhtoj boʻlmagan holda harakatlanish qulayligini taʼminlaydi.

Taqdim etilayotgan avtomobillar va tariflar

Hozirgi bosqichda Delimobil parkidan ekonom-klassga mansub Kia Rio X va Volkswagen Polo kabi ommabop modellar joy olgan. Ushbu avtomobillar oʻzining tejamkorligi va shahar sharoitida boshqarish qulayligi bilan ajralib turadi. Foydalanuvchilar uchun dastlabki bosqichda ikki xil asosiy tarif taklif etilmoqda:

  • Soatbay tarif (kamida 60 daqiqalik ijara uchun);
  • Kunlik tarif (bir sutkadan boshlanadigan ijara muddati uchun).
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida mijozlar ehtiyojidan kelib chiqqan holda tariflar liniyasi yanada kengaytiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz sayohatlari uchun eng maqbul moliyaviy yechimni tanlash imkonini beradi.

Xizmat koʻrsatish hududlari va kelajakdagi rejalar

Avtomobillarni ijaraga olish va qaytarish zonalari shaharning markaziy qismlarida, xususan, Mira, Raisa Belyayeva, Avtozavodskiy va Syuyumbike kabi asosiy prospektlarda joylashgan. Bu hududlar aholi eng koʻp toʻplanadigan va biznes faolligi yuqori boʻlgan nuqtalar hisoblanadi.

Delimobil asoschisi Vinchenzo Trani soʻzlariga koʻra, kompaniya faqat Naberejniye Chelni bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yaqin oylar ichida Rossiyaning yana uchta yirik shahrida karshering xizmatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan. Bu Rossiya avtomobil ijarasi bozorida raqobatning kuchayishiga va xizmat sifatining oshishiga olib keladi.

Oʻzbekiston sharoitida ham karshering xizmatlari soʻnggi yillarda Toshkent kabi yirik shaharlarda ommalashib bormoqda. Delimobil kabi yirik oʻyinchilarning qoʻshni mintaqalardagi tajribasi Markaziy Osiyo bozoridagi transport xizmatlari rivojiga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki bu sohada texnologik yechimlar va mijozlarga xizmat koʻrsatish standartlari doimiy ravishda takomillashib bormoqda.

DelimobilKarsheringAvtomobilRossiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiBugun, 21:30Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaBugun, 19:56Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaBugun, 18:57Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobBugun, 12:51Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Bugun, 12:38Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik