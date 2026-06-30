Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdi
Rossiyaning eng yirik karshering operatorlaridan biri hisoblangan Delimobil kompaniyasi Tataristonning yirik sanoat markazlaridan biri — Naberejniye Chelni shahrida oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu qadam kompaniyaning mintaqaviy ekspansiya strategiyasining bir qismi boʻlib, hududda zamonaviy transport ekotizimini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmati xabar berishicha, xizmat rasman 30-iyun sanasidan ishga tushirildi. Endilikda shahar aholisi va mehmonlari mobil ilova orqali avtomobillarni qisqa yoki uzoq muddatga ijaraga olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu kabi xizmatlarning kengayishi shahar ichidagi transport yuklamasini kamaytirish va shaxsiy avtomobilga muhtoj boʻlmagan holda harakatlanish qulayligini taʼminlaydi.
Taqdim etilayotgan avtomobillar va tariflarHozirgi bosqichda Delimobil parkidan ekonom-klassga mansub Kia Rio X va Volkswagen Polo kabi ommabop modellar joy olgan. Ushbu avtomobillar oʻzining tejamkorligi va shahar sharoitida boshqarish qulayligi bilan ajralib turadi. Foydalanuvchilar uchun dastlabki bosqichda ikki xil asosiy tarif taklif etilmoqda:
- Soatbay tarif (kamida 60 daqiqalik ijara uchun);
- Kunlik tarif (bir sutkadan boshlanadigan ijara muddati uchun).
Xizmat koʻrsatish hududlari va kelajakdagi rejalarAvtomobillarni ijaraga olish va qaytarish zonalari shaharning markaziy qismlarida, xususan, Mira, Raisa Belyayeva, Avtozavodskiy va Syuyumbike kabi asosiy prospektlarda joylashgan. Bu hududlar aholi eng koʻp toʻplanadigan va biznes faolligi yuqori boʻlgan nuqtalar hisoblanadi.
Delimobil asoschisi Vinchenzo Trani soʻzlariga koʻra, kompaniya faqat Naberejniye Chelni bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yaqin oylar ichida Rossiyaning yana uchta yirik shahrida karshering xizmatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan. Bu Rossiya avtomobil ijarasi bozorida raqobatning kuchayishiga va xizmat sifatining oshishiga olib keladi.
Oʻzbekiston sharoitida ham karshering xizmatlari soʻnggi yillarda Toshkent kabi yirik shaharlarda ommalashib bormoqda. Delimobil kabi yirik oʻyinchilarning qoʻshni mintaqalardagi tajribasi Markaziy Osiyo bozoridagi transport xizmatlari rivojiga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki bu sohada texnologik yechimlar va mijozlarga xizmat koʻrsatish standartlari doimiy ravishda takomillashib bormoqda.
…