Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildi

·0·Avto
Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildi

Germaniyaning BMW kompaniyasi yangi avlod X5 krossoverining dastlabki rasmiy tasvirlarini e’lon qildi. Neue Klasse dizayn falsafasi asosida yaratilgan avtomobil tashqi ko‘rinishi va kuch qurilmalarining xilma-xilligi bilan model tarixida yangi davrni boshlashi kutilmoqda.

Kompaniya ijtimoiy tarmoqda tarqatgan tizerda krossoverning barcha detallari ko‘rsatilmagan. Biroq bitta yangilikning o‘ziyoq avtomobil ishqibozlari e’tiborini tortishga ulgurdi.

To‘rtta X shaklidagi yangi faralar

Tasvirda yangi BMW X5'ning orqa yoritish chiroqlari to‘rtta X harfi ko‘rinishida ishlanganini ko‘rish mumkin. Bunday dizayn yechimi brendning avval taqdim etilgan modellarida uchramagan.

Yangi yorug‘lik grafikasi krossoverga zamonaviy va o‘ziga xos qiyofa baxsh etgan. Neue Klasse uslubiga xos sodda chiziqlar, minimalistik elementlar va texnologik ko‘rinish yangi X5 dizaynining asosiy xususiyatlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

BMW yangi avlod X5 modelining yakuniy sinov bosqichiga kirganini ham rasman tasdiqlagan. Krossover Neue Klasse texnologiyalari asosida yaratilgan yangi haydovchiga yordam tizimlarini oladi.

To‘liq taqdimot 30 iyunga belgilangan

Kompaniya xabariga ko‘ra, yangi BMW X5 30 iyun kuni to‘liq namoyish etiladi. Rasmiy taqdimot davomida krossoverning tashqi dizayni, saloni, texnik xususiyatlari va sotuvga chiqish muddatlari haqida batafsil ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Yangi avlodda kuzov dizaynidan tashqari, avtomobil elektronikasi va boshqaruv tizimlari ham jiddiy yangilanadi. BMW yangi X5'ni oddiy restayling emas, balki modelning to‘liq yangi avlodi sifatida bozorga olib chiqishga tayyorlanmoqda.

Xaridorlarga besh xil kuch qurilmasi taklif etiladi

Yangi BMW X5'ning eng muhim jihatlaridan biri kuch qurilmalari tanlovi bo‘ladi. Avval tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, krossover besh xil versiyada ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan:

  • benzinli dvigatel;

  • dizel motor;

  • gibrid qurilma;

  • to‘liq elektr versiya;

  • vodorod yonilg‘i elementida ishlovchi model.

Shu tariqa, BMW bir model doirasida an’anaviy ichki yonuv dvigatellaridan tortib, elektr va vodorod texnologiyalarigacha bo‘lgan keng tanlovni taklif qilmoqchi. Yangi X5'ning besh xil kuch qurilmasi bilan chiqarilishi haqidagi ma’lumotlar avvalroq ham e’lon qilingan.

Vodorodli X5 Toyota bilan birga yaratilmoqda

Kamuflyaj bilan qoplangan yangi BMW X5'ning ilk sinov suratlari 2025 yil sentyabr oyida tarqalgan edi. O‘shanda jamoatchilikka vodorod yonilg‘i elementida ishlaydigan versiya namoyish etilgan.

Ushbu modelning kuch qurilmasi Toyota bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. BMW vodorod texnologiyasini uzoq masofalarga harakatlanadigan va tez yonilg‘i quyish imkoniyatini talab qiladigan avtomobillar uchun istiqbolli yo‘nalish sifatida baholamoqda.

Kompaniyaning rejasiga ko‘ra, vodorodda ishlaydigan iX5 kelajakda seriyali ishlab chiqariladigan birinchi BMW vodorod avtomobiliga aylanishi mumkin.

Yangi X5 BMW'ning eng muhim modellaridan biri bo‘lib qolmoqda. Endi asosiy qiziqish krossoverning to‘liq dizayni, texnik ko‘rsatkichlari va qaysi versiyalar dastlab bozorga chiqarilishiga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaBugun, 19:56Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaBugun, 18:57Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobBugun, 12:51Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Bugun, 12:38Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik