Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdi

·18·Texno
Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdi

Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini mijozlar biznesiga integratsiya qilishni jadallashtirish maqsadida yangi strategik tashabbusni eʼlon qildi. Amazon Web Services (AWS) boʻlinmasi qoshida tashkil etilgan maxsus muhandislik guruhi (FDE — Forward-Deployed Engineers) uchun korporatsiya 1 milliard dollar mablagʻ yoʻnaltirmoqda. Bu qadam zamonaviy texnologiyalarni shunchaki sotish emas, balki ularni bevosita mijozning ish jarayoniga moslashtirish borasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tashkil etilgan guruh tarkibiga kiruvchi muhandislar bevosita buyurtmachi kompaniyalar bilan birga ishlaydi. Ularning asosiy vazifasi — AWS bulutli infratuzilmasida sunʼiy intellekt agentlarini yaratish, joriy etish va ularni muayyan biznes ehtiyojlariga moslashtirishdan iborat. Bu modelning oʻziga xosligi shundaki, muhandislar faqat tizimni oʻrnatib berish bilan cheklanib qolmay, balki mijozning ichki jamoasiga ushbu texnologiyalar bilan mustaqil ishlashni ham oʻrgatadi.

FDE modeli: Tajriba va innovatsiya uygʻunligi

FDE (Forward-Deployed Engineer) modeli ilk bor Palantir kompaniyasi tomonidan ommalashtirilgan boʻlib, u murakkab dasturiy yechimlarni real vaqt rejimida mijoz muhitiga moslashtirish imkonini beradi. AWS vitse-prezidenti Francessca Vasquezning taʼkidlashicha, mijozlar ushbu hamkorlikdan nafaqat yangi texnologik yechimlar, balki kelajakda mustaqil innovatsiyalar yaratish uchun zarur boʻlgan muhandislik koʻnikmalarini ham oladilar. Bu esa kompaniyalarga sunʼiy intellektni joriy etishdagi qiyinchiliklarni tezroq yengib oʻtishga yordam beradi.

Amazon tomonidan ajratilgan 1 milliard dollar miqdoridagi mablagʻ tashqi investitsiya emas, balki kompaniyaning ichki resurslari va ishchi kuchini shakllantirishga yoʻnaltirilgan sarmoyadir. Bu mablagʻlar yuqori malakali mutaxassislarni yollash, ularni tayyorlash va turli sohalardagi korxonalar uchun tayyor sunʼiy intellekt shablonlarini ishlab chiqishga sarflanadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv texnologiya bozorida AWS oʻrnini yanada mustahkamlaydi.

Raqobat muhiti va bozor tendensiyalari

Amazon ushbu yoʻnalishda yolgʻiz emas. Soʻnggi oylarda sunʼiy intellekt bozorining boshqa yetakchilari ham shunga oʻxshash tashabbuslarni boshlagan edi. Xususan, OpenAI va Anthropic kompaniyalari ham investitsiya fondlari bilan hamkorlikda oʻzlarining FDE guruhlarini tashkil etishgan. OpenAI ushbu maqsadlar uchun 4 milliard dollar, Anthropic esa 1,5 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilganini hisobga olsak, Amazonning 1 milliard dollarlik sarmoyasi ushbu poygada munosib javob boʻlib koʻrinmoqda.

Sunʼiy intellektni joriy etishdagi asosiy muammo koʻpincha texnologiyaning oʻzida emas, balki uni biznes jarayonlariga toʻgʻri integratsiya qila oladigan mutaxassislarning yetishmasligida namoyon boʻladi. Amazon, OpenAI va Anthropic kabi gigantlar aynan shu "boʻshliqni" toʻldirish orqali oʻz mahsulotlarining ommaviyligini oshirishni koʻzlamoqda. Bu modelning yagona kamchiligi — katta miqdordagi malakali ishchi kuchini talab etishi va xarajatlarning yuqoriligidir.

Oʻzbekiston bozorida ham yirik korxonalar raqamli transformatsiya va sunʼiy intellektni joriy etishga qiziqish bildirayotgan bir paytda, global gigantlarning bunday tajribasi mahalliy IT-servis kompaniyalari uchun namuna boʻlishi mumkin. Kelajakda bulutli texnologiyalar va sunʼiy intellekt xizmatlari shunchaki dasturiy mahsulot sifatida emas, balki mijoz bilan yelkama-yelka turib amalga oshiriladigan kompleks xizmat sifatida taqdim etilishi kutilmoqda.

AmazonAWSSunʼiy IntellektIT-texnologiyalarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi