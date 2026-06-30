Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdi
Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Amazon kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini mijozlar biznesiga integratsiya qilishni jadallashtirish maqsadida yangi strategik tashabbusni eʼlon qildi. Amazon Web Services (AWS) boʻlinmasi qoshida tashkil etilgan maxsus muhandislik guruhi (FDE — Forward-Deployed Engineers) uchun korporatsiya 1 milliard dollar mablagʻ yoʻnaltirmoqda. Bu qadam zamonaviy texnologiyalarni shunchaki sotish emas, balki ularni bevosita mijozning ish jarayoniga moslashtirish borasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tashkil etilgan guruh tarkibiga kiruvchi muhandislar bevosita buyurtmachi kompaniyalar bilan birga ishlaydi. Ularning asosiy vazifasi — AWS bulutli infratuzilmasida sunʼiy intellekt agentlarini yaratish, joriy etish va ularni muayyan biznes ehtiyojlariga moslashtirishdan iborat. Bu modelning oʻziga xosligi shundaki, muhandislar faqat tizimni oʻrnatib berish bilan cheklanib qolmay, balki mijozning ichki jamoasiga ushbu texnologiyalar bilan mustaqil ishlashni ham oʻrgatadi.
FDE modeli: Tajriba va innovatsiya uygʻunligiFDE (Forward-Deployed Engineer) modeli ilk bor Palantir kompaniyasi tomonidan ommalashtirilgan boʻlib, u murakkab dasturiy yechimlarni real vaqt rejimida mijoz muhitiga moslashtirish imkonini beradi. AWS vitse-prezidenti Francessca Vasquezning taʼkidlashicha, mijozlar ushbu hamkorlikdan nafaqat yangi texnologik yechimlar, balki kelajakda mustaqil innovatsiyalar yaratish uchun zarur boʻlgan muhandislik koʻnikmalarini ham oladilar. Bu esa kompaniyalarga sunʼiy intellektni joriy etishdagi qiyinchiliklarni tezroq yengib oʻtishga yordam beradi.
Amazon tomonidan ajratilgan 1 milliard dollar miqdoridagi mablagʻ tashqi investitsiya emas, balki kompaniyaning ichki resurslari va ishchi kuchini shakllantirishga yoʻnaltirilgan sarmoyadir. Bu mablagʻlar yuqori malakali mutaxassislarni yollash, ularni tayyorlash va turli sohalardagi korxonalar uchun tayyor sunʼiy intellekt shablonlarini ishlab chiqishga sarflanadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv texnologiya bozorida AWS oʻrnini yanada mustahkamlaydi.
Raqobat muhiti va bozor tendensiyalariAmazon ushbu yoʻnalishda yolgʻiz emas. Soʻnggi oylarda sunʼiy intellekt bozorining boshqa yetakchilari ham shunga oʻxshash tashabbuslarni boshlagan edi. Xususan, OpenAI va Anthropic kompaniyalari ham investitsiya fondlari bilan hamkorlikda oʻzlarining FDE guruhlarini tashkil etishgan. OpenAI ushbu maqsadlar uchun 4 milliard dollar, Anthropic esa 1,5 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilganini hisobga olsak, Amazonning 1 milliard dollarlik sarmoyasi ushbu poygada munosib javob boʻlib koʻrinmoqda.
Sunʼiy intellektni joriy etishdagi asosiy muammo koʻpincha texnologiyaning oʻzida emas, balki uni biznes jarayonlariga toʻgʻri integratsiya qila oladigan mutaxassislarning yetishmasligida namoyon boʻladi. Amazon, OpenAI va Anthropic kabi gigantlar aynan shu "boʻshliqni" toʻldirish orqali oʻz mahsulotlarining ommaviyligini oshirishni koʻzlamoqda. Bu modelning yagona kamchiligi — katta miqdordagi malakali ishchi kuchini talab etishi va xarajatlarning yuqoriligidir.
Oʻzbekiston bozorida ham yirik korxonalar raqamli transformatsiya va sunʼiy intellektni joriy etishga qiziqish bildirayotgan bir paytda, global gigantlarning bunday tajribasi mahalliy IT-servis kompaniyalari uchun namuna boʻlishi mumkin. Kelajakda bulutli texnologiyalar va sunʼiy intellekt xizmatlari shunchaki dasturiy mahsulot sifatida emas, balki mijoz bilan yelkama-yelka turib amalga oshiriladigan kompleks xizmat sifatida taqdim etilishi kutilmoqda.
…