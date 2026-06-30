Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadi

·16·Texno
Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadi

Milliarder Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kosmik kompaniyasi oʻtgan oyda sodir boʻlgan New Glenn mega-raketasi portlashi sabablarini hamon qidirmoqda. Kompaniya joriy yil yakuniga qadar parvozlarni qayta tiklashni maqsad qilgan boʻlsa-da, texnik nosozlikning aniq ildizi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Bu haqda kompaniya bosh direktori Dave Limp rasmiy bayonot bilan chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Blue Origin rahbari oʻzining eng batafsil hisobotida taʼkidlashicha, mutaxassislar hozirda portlashning "asosiy sababini aniqlash va tuzatish" ustida ishlamoqda. Dastlabki tahlillar muammo raketaning birinchi bosqichidagi quyruq qismida yuzaga kelganini koʻrsatmoqda. Buning uchun kompaniya koʻplab kameralar va datchiklardan olingan ulkan hajmdagi maʼlumotlarni tahlil qilmoqda.

Sinovdagi muvaffaqiyatsizlik va koʻrilgan zararlar

New Glenn raketasi oʻn yildan ortiq davom etgan ehtiyotkorona ishlanmalardan soʻng, 2025-yilning yanvar oyida ilk parvozini amalga oshirgan edi. Biroq 28-may kuni oʻtkazilgan toʻrtinchi sinov parvozi paytida kutilmagan portlash yuz berdi. Baxtli tasodif tufayli hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan, ammo infratuzilmaga jiddiy zarar yetgan.

Portlash natijasida Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan yagona uchish maydonchasi shikastlangan. Xususan, chaqmoqdan himoya qiluvchi minora va raketani tashuvchi hamda tiklovchi ulkan qurilma (transporter-erector) butunlay ishdan chiqqan. Shuningdek, yaqin atrofdagi binolarga ham zarar yetgan. Shunga qaramay, Dave Limp suv minoralari va gaz baklariga shikast yetmaganini ijobiy holat sifatida baholadi.

Strategik oʻzgarishlar va NASA oldidagi majburiyatlar

Blue Origin uchun parvozlarni tezroq tiklash oʻta muhim, chunki kompaniya NASAning insoniyatni Oyga qaytarish dasturida asosiy hamkorlardan biri hisoblanadi. Kompaniya rahbariyati parvozlarni jadallashtirish uchun texnik yondashuvni oʻzgartirishga qaror qildi. Endilikda raketani maydonchaga oʻrnatishda maxsus tashuvchi qurilma oʻrniga ulkan krandan foydalaniladi.

Dave Limpning soʻzlariga koʻra, bunday uslub nafaqat parvozlarni tezroq qayta yoʻlga qoʻyish, balki kelgusida New Glenn uchirilishi chastotasini oshirish imkonini ham beradi. Portlashga qadar kompaniya joriy yil davomida 12 ta parvozni amalga oshirishni rejalashtirgan edi.

Hozirda Blue Origin muhandislari portlash oqibatlarini bartaraf etish va raketaning xavfsizligini qayta koʻrib chiqish bilan band. Ushbu mega-raketa SpaceX kompaniyasining Starship loyihasiga asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda va uning muvaffaqiyati AQShning koinotni oʻzlashtirish strategiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Blue OriginNew GlennJeff BezosNASAKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi