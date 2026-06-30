NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlari

·19·Texno
NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlari

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) astronavtlari Chris Williams va Jessica Meir Xalqaro kosmik stansiyadagi (XKS) muhim texnik nosozlikni bartaraf etish uchun ochiq kosmosga chiqishdi. Ushbu missiyaning asosiy maqsadi stansiyaning tashqi qismida joylashgan Canadarm2 robotlashtirilgan manipulyatorini taʼmirlashdan iborat. NASA rasmiy sayti orqali jarayonni toʻgʻridan-toʻgʻri efirda namoyish etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rejaga koʻra, astronavtlarning ochiq koinotdagi ish vaqti taxminan 6,5 soatni tashkil etadi. Amaliyot AQSH Sharqiy sohili vaqti bilan 08:20 da boshlandi. Bu vaqt davomida mutaxassislar stansiyaning xavfsizligi va logistikasi uchun hayotiy muhim boʻlgan qurilmani qayta ishchi holatiga keltirishlari lozim.

Robot-qoʻlning nosozligi va taʼmirlash jarayoni

Asosiy muammo Canadarm2 manipulyatorining "bilak" qismidagi boʻgʻin (sharnir) bilan bogʻliq. Maʼlum qilinishicha, ushbu qism joriy yilning 27-may kuni rejaviy ishlar amalga oshirilayotgan vaqtda ishdan chiqqan edi. Astronavtlar aynan shu nosoz boʻgʻinni yangisiga almashtirish vazifasini bajarishmoqda.

Canadarm2 — bu XKSning Amerika segmentida joylashgan, koinotdagi eng murakkab muhandislik qurilmalaridan biridir. Uning umumiy uzunligi 17,6 metrni, vazni esa qariyb 1 800 kilogrammni tashkil etadi. Yetti ta boʻgʻindan iborat boʻlgan ushbu mexanik qoʻl stansiya hayotida juda katta ahamiyatga ega.

Canadarm2 nima uchun kerak?

Ushbu robotlashtirilgan tizim stansiyada bir qator muhim operatsiyalarni bajaradi, jumladan:

  • Uchuvchisiz yuk tashuvchi kosmik kemalarni tutib olish va stansiyaga tutashtirish;
  • Ogʻir yuklar va ilmiy uskunalarni stansiya boʻylab harakatlantirish;
  • Stansiyaning tashqi qismini vizual koʻrikdan oʻtkazish;
  • Astronavtlar ochiq kosmosga chiqqanda ularga yordam berish va harakatlantirish.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va mutaxassislari uchun ham bunday texnologik jarayonlar katta qiziqish uygʻotadi. Xalqaro kosmik stansiyadagi har bir nosozlik butun ekspeditsiya xavfsizligiga taʼsir qilishi mumkin, shu bois Canadarm2 kabi qurilmalarning sozligi birinchi darajali vazifa hisoblanadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu taʼmirlash ishlari muvaffaqiyatli yakunlansa, stansiyaga keladigan keyingi yuk kemalarini qabul qilish jarayoni sezilarli darajada osonlashadi. Hozirda astronavtlar belgilangan grafik asosida murakkab texnik vazifalarni bajarishda davom etmoqdalar.

NASAXKSKosmosAstronavtTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiRiverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi