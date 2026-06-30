Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...
Jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasida bir necha marta qatnashib, barcha urinishlarida g‘alaba qozongan terma jamoalar nomi ma’lum bo‘ldi. Opta statistik portali ma’lumotiga ko‘ra, bu noyob ro‘yxatdan Xorvatiya, Marokash va Paragvay milliy jamoalari joy olgan.
Ushbu termalar mundiallarning hal qiluvchi bosqichlarida kuchli bosimga bardosh berib, penaltilar seriyasida hali biror marta ham mag‘lubiyatga uchramagan.
Xorvatiya to‘rt seriyaning barchasida g‘alaba qozongan
Xorvatiya milliy jamoasi jahon chempionatlarida penaltilar seriyasi bo‘yicha eng yaxshi natijalardan biriga ega. Bolqon vakillari mundiallarda to‘rt marta g‘olibni penaltilar orqali aniqlagan va har safar keyingi bosqichga yo‘l olgan.
Xorvatiyaning penaltilar seriyasidagi natijalari:
JCH-2018, 1/8 final — Daniyaga qarshi 3:2;
JCH-2018, chorakfinal — Rossiyaga qarshi 4:3;
JCH-2022, 1/8 final — Yaponiyaga qarshi 3:1;
JCH-2022, chorakfinal — Braziliyaga qarshi 4:2.
Ayniqsa, 2018 va 2022 yilgi turnirlarda xorvatiyalik futbolchilarning sovuqqonligi jamoaning yuqori bosqichlarga yetib borishida muhim rol o‘ynagan.
Marokash ikki marta sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi
Marokash milliy jamoasi ham jahon chempionatlaridagi har ikki penaltilar seriyasini o‘z foydasiga hal qilgan.
Afrika vakili ilk bor 2022 yilgi mundialning 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi penaltilar seriyasida 3:0 hisobida g‘alaba qozongan edi. Bu natija Marokashning tarixiy yurishida muhim qadam bo‘lgan.
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida esa marokashliklar Niderlandiyani penaltilar seriyasida 3:2 hisobida mag‘lub etib, mag‘lubiyatsiz statistikasini saqlab qoldi.
Paragvay ham imkoniyatlardan to‘liq foydalangan
Paragvay milliy jamoasi ham mundiallarda ikki marta penaltilar seriyasida ishtirok etgan va har ikki holatda g‘alaba qozongan.
Janubiy Amerika vakillarining natijalari:
JCH-2010, 1/8 final — Yaponiyaga qarshi 5:3;
JCH-2026, 1/16 final — Germaniyaga qarshi 4:3.
Paragvayning Germaniya ustidan qozongan so‘nggi g‘alabasi jamoaning penaltilar seriyasidagi yuz foizlik natijasini saqlab qoldi.
Penaltilarda sovuqqonlik hal qiluvchi omilga aylanadi
Penaltilar seriyasi futboldagi eng katta ruhiy bosimlardan biri hisoblanadi. Bunday vaziyatda futbolchining mahoratidan tashqari, asabni boshqarish, darvozabonning tayyorgarligi va jamoaning psixologik barqarorligi ham katta ahamiyat kasb etadi.
Xorvatiya, Marokash va Paragvay esa jahon chempionatlarida bu sinovdan hozirgacha xatosiz o‘tgan yagona terma jamoalar bo‘lib turibdi.
Sizningcha, ushbu uch termadan qaysi biri penaltilar seriyasida eng kuchli?
…