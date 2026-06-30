Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...

·59·Sport
Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...

Jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasida bir necha marta qatnashib, barcha urinishlarida g‘alaba qozongan terma jamoalar nomi ma’lum bo‘ldi. Opta statistik portali ma’lumotiga ko‘ra, bu noyob ro‘yxatdan Xorvatiya, Marokash va Paragvay milliy jamoalari joy olgan.

Ushbu termalar mundiallarning hal qiluvchi bosqichlarida kuchli bosimga bardosh berib, penaltilar seriyasida hali biror marta ham mag‘lubiyatga uchramagan.

Xorvatiya to‘rt seriyaning barchasida g‘alaba qozongan

Xorvatiya milliy jamoasi jahon chempionatlarida penaltilar seriyasi bo‘yicha eng yaxshi natijalardan biriga ega. Bolqon vakillari mundiallarda to‘rt marta g‘olibni penaltilar orqali aniqlagan va har safar keyingi bosqichga yo‘l olgan.

Xorvatiyaning penaltilar seriyasidagi natijalari:

  • JCH-2018, 1/8 final — Daniyaga qarshi 3:2;

  • JCH-2018, chorakfinal — Rossiyaga qarshi 4:3;

  • JCH-2022, 1/8 final — Yaponiyaga qarshi 3:1;

  • JCH-2022, chorakfinal — Braziliyaga qarshi 4:2.

Ayniqsa, 2018 va 2022 yilgi turnirlarda xorvatiyalik futbolchilarning sovuqqonligi jamoaning yuqori bosqichlarga yetib borishida muhim rol o‘ynagan.

Marokash ikki marta sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi

Marokash milliy jamoasi ham jahon chempionatlaridagi har ikki penaltilar seriyasini o‘z foydasiga hal qilgan.

Afrika vakili ilk bor 2022 yilgi mundialning 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi penaltilar seriyasida 3:0 hisobida g‘alaba qozongan edi. Bu natija Marokashning tarixiy yurishida muhim qadam bo‘lgan.

2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida esa marokashliklar Niderlandiyani penaltilar seriyasida 3:2 hisobida mag‘lub etib, mag‘lubiyatsiz statistikasini saqlab qoldi.

Paragvay ham imkoniyatlardan to‘liq foydalangan

Paragvay milliy jamoasi ham mundiallarda ikki marta penaltilar seriyasida ishtirok etgan va har ikki holatda g‘alaba qozongan.

Janubiy Amerika vakillarining natijalari:

  • JCH-2010, 1/8 final — Yaponiyaga qarshi 5:3;

  • JCH-2026, 1/16 final — Germaniyaga qarshi 4:3.

Paragvayning Germaniya ustidan qozongan so‘nggi g‘alabasi jamoaning penaltilar seriyasidagi yuz foizlik natijasini saqlab qoldi.

Penaltilarda sovuqqonlik hal qiluvchi omilga aylanadi

Penaltilar seriyasi futboldagi eng katta ruhiy bosimlardan biri hisoblanadi. Bunday vaziyatda futbolchining mahoratidan tashqari, asabni boshqarish, darvozabonning tayyorgarligi va jamoaning psixologik barqarorligi ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xorvatiya, Marokash va Paragvay esa jahon chempionatlarida bu sinovdan hozirgacha xatosiz o‘tgan yagona terma jamoalar bo‘lib turibdi.

Sizningcha, ushbu uch termadan qaysi biri penaltilar seriyasida eng kuchli?

XorvatiyaMarokashParagvayIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi