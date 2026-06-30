Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradi

·22·Texno
Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradi

Podkastlar va videolarni yozib olish boʻyicha dunyodagi yetakchi platformalardan biri boʻlgan Riverside oʻz foydalanuvchilari uchun yangi imkoniyat — newsletter (elektron axborotnoma) nashr etish funksiyasini taqdim etdi. Endilikda kontent yaratuvchilar oʻzlarining audio va video materiallarini matnli koʻrinishga oʻtkazib, auditoriya bilan yanada yaqinroq aloqa oʻrnatishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Riverside kompaniyasi bu borada Mailchimp, Substack yoki Beehiiv kabi gigantlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashishni maqsad qilmagan. Buning oʻrniga, platforma oʻz mijozlarida mavjud boʻlgan tayyor kontentdan unumli foydalanishni taklif etmoqda. Sunʼiy intellektga asoslangan yangi vosita yozib olingan podkastni tahlil qilib, undagi asosiy gʻoyalar va muhim iqtiboslarni ajratib oladi hamda tayyor axborotnoma loyihasini shakllantiradi.

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Nadav Keysonning TechCrunch nashriga bergan intervyusiga koʻra, koʻpchilik uchun noldan matn yozishdan koʻra gapirish ancha osonroq. "Substack va Beehiiv sizga boʻsh sahifa taqdim etadi. Bizning foydalanuvchilarimiz esa Riverside platformasida allaqachon maʼlumotga boy suhbatlarni amalga oshirib boʻlishgan. Biz ularga oʻsha suhbatni ortiqcha mehnat qidirmasdan sifatli matnli kontentga aylantirishda yordam beramiz", — deydi u.

Texnik yangilanishlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Newsletter funksiyasidan tashqari, Riverside oʻzining yozib olish studiyasini ham sezilarli darajada yangiladi. Endilikda platforma koʻp kamerali (multi-camera) sozlamalarni qoʻllab-quvvatlaydi va masofaviy mehmonlarni suhbatga qoʻshish jarayonini yanada soddalashtirdi. Bu professional studiya sifatidagi videolarni uydan chiqmasdan turib tayyorlash imkonini beradi.

Shuningdek, platformaga quyidagi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari qoʻshildi:

  • Yozuv tugashi bilan videoning birinchi xomaki tahririni (first cut) tayyorlash;
  • Ijtimoiy tarmoqlar uchun qiziqarli "hook"lar va qisqa postlar yaratish;
  • Videodagi yoritish, tasvir chuqurligi va aniqligini yaxshilaydigan maxsus AI-filtrlari.

Oʻzbekistonlik kontent yaratuvchilar va marketologlar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda Telegram kanallar va elektron pochta orqali yuboriladigan axborotnomalar ommalashib borayotgan bir paytda, podkastlarni matnga oʻgirish va ularni turli platformalarda tarqatish auditoriya qamrovini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Hozirga qadar 60 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilgan Riverside kompaniyasi ushbu qadami bilan kontent ekotizimini kengaytirmoqda. Taʼkidlash joizki, sohada raqobat kuchayib bormoqda: masalan, Substack yaqinda oʻzining yozib olish studiyasini ishga tushirgan boʻlsa, Beehiiv platformasi podkastlar boʻlimini ochgan edi. Riverside esa teskari yoʻnalishda harakat qilib, video-kontentdan matn yaratishga eʼtibor qaratmoqda.

RiversidePodkastSunʼiy IntellektTexnologiyaNewsletter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiAmazon sunʼiy intellektni joriy etish uchun 1 milliard dollar ajratdiBugun, 21:29NASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariNASA astronavtlari ochiq kosmosga chiqdi: Xalqaro kosmik stansiyada taʼmirlash ishlariBugun, 21:26Blue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBlue Origin haligacha New Glenn raketasi portlashi sabablarini aniqlay olmadiBugun, 21:24Bema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBema’ni smartfon: Samsung Galaxy A27 narxi oshdi, imkoniyatlari qisqardiBugun, 21:23Tesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiTesla Ostinda rul va pedalsiz Cybercab robotaksilarini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 20:59Asus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiAsus kompaniyasi Wi-Fi 7 standartidagi yangi ROG Octopus 7 routerini taqdim etdiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi