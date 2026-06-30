Riverside platformasi sunʼiy intellekt yordamida podkastlarni axborotnomaga aylantiradi
Podkastlar va videolarni yozib olish boʻyicha dunyodagi yetakchi platformalardan biri boʻlgan Riverside oʻz foydalanuvchilari uchun yangi imkoniyat — newsletter (elektron axborotnoma) nashr etish funksiyasini taqdim etdi. Endilikda kontent yaratuvchilar oʻzlarining audio va video materiallarini matnli koʻrinishga oʻtkazib, auditoriya bilan yanada yaqinroq aloqa oʻrnatishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Riverside kompaniyasi bu borada Mailchimp, Substack yoki Beehiiv kabi gigantlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashishni maqsad qilmagan. Buning oʻrniga, platforma oʻz mijozlarida mavjud boʻlgan tayyor kontentdan unumli foydalanishni taklif etmoqda. Sunʼiy intellektga asoslangan yangi vosita yozib olingan podkastni tahlil qilib, undagi asosiy gʻoyalar va muhim iqtiboslarni ajratib oladi hamda tayyor axborotnoma loyihasini shakllantiradi.
Kompaniya asoschisi va bosh direktori Nadav Keysonning TechCrunch nashriga bergan intervyusiga koʻra, koʻpchilik uchun noldan matn yozishdan koʻra gapirish ancha osonroq. "Substack va Beehiiv sizga boʻsh sahifa taqdim etadi. Bizning foydalanuvchilarimiz esa Riverside platformasida allaqachon maʼlumotga boy suhbatlarni amalga oshirib boʻlishgan. Biz ularga oʻsha suhbatni ortiqcha mehnat qidirmasdan sifatli matnli kontentga aylantirishda yordam beramiz", — deydi u.
Texnik yangilanishlar va sunʼiy intellekt imkoniyatlariNewsletter funksiyasidan tashqari, Riverside oʻzining yozib olish studiyasini ham sezilarli darajada yangiladi. Endilikda platforma koʻp kamerali (multi-camera) sozlamalarni qoʻllab-quvvatlaydi va masofaviy mehmonlarni suhbatga qoʻshish jarayonini yanada soddalashtirdi. Bu professional studiya sifatidagi videolarni uydan chiqmasdan turib tayyorlash imkonini beradi.
Shuningdek, platformaga quyidagi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari qoʻshildi:
- Yozuv tugashi bilan videoning birinchi xomaki tahririni (first cut) tayyorlash;
- Ijtimoiy tarmoqlar uchun qiziqarli "hook"lar va qisqa postlar yaratish;
- Videodagi yoritish, tasvir chuqurligi va aniqligini yaxshilaydigan maxsus AI-filtrlari.
Oʻzbekistonlik kontent yaratuvchilar va marketologlar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda Telegram kanallar va elektron pochta orqali yuboriladigan axborotnomalar ommalashib borayotgan bir paytda, podkastlarni matnga oʻgirish va ularni turli platformalarda tarqatish auditoriya qamrovini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.
Hozirga qadar 60 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilgan Riverside kompaniyasi ushbu qadami bilan kontent ekotizimini kengaytirmoqda. Taʼkidlash joizki, sohada raqobat kuchayib bormoqda: masalan, Substack yaqinda oʻzining yozib olish studiyasini ishga tushirgan boʻlsa, Beehiiv platformasi podkastlar boʻlimini ochgan edi. Riverside esa teskari yoʻnalishda harakat qilib, video-kontentdan matn yaratishga eʼtibor qaratmoqda.
…