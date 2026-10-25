Sun’iy intellekt o‘zi haqidagi siyosatni yozib, hukumatni sharmanda qildi

·101·Texno
Sun’iy intellekt o‘zi haqidagi siyosatni yozib, hukumatni sharmanda qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Afrika Respublikasi hukumati sun'iy intellekt yordamida yozilgan va tarkibida soxta ilmiy manbalar aniqlangan milliy siyosat hujjatini qaytarib oldi.
  • Aloqa vaziri Solli Malatsi hujjatdagi 67 ta manbadan kamida oltitasi mavjud emasligini tasdiqlab, bu holatni siyosat loyihasining ishonchliligiga putur yetkazgan jiddiy kamchilik deb atadi.

Janubiy Afrika Respublikasi sun’iy intellektga oid milliy siyosat hujjatini uning bir qismi sun’iy intellekt yordamida yozilgani va unda mavjud bo‘lmagan ilmiy manbalar keltirilgani aniqlanganidan keyin qaytarib oldi. Hukumatning sun’iy intellekt sohasidagi innovatsiyalar bo‘yicha yetakchiga aylanishni ko‘zlagan hujjati kutilmaganda mamlakat rasmiylarini noqulay vaziyatga solib qo‘ydi.

O‘tgan oyda Janubiy Afrika Respublikasi aloqa vaziri Solli Malatsi milliy sun’iy intellekt siyosatini qayta ko‘rib chiqish uchun qaytarib olishga qaror qilganini ma’lum qildi. Bunga hujjatda keltirilgan 67 ta ilmiy manbadan kamida oltitasi sun’iy intellekt tomonidan to‘qib chiqarilgani, ularda aslida mavjud bo‘lmagan ilmiy maqolalarga havolalar berilgani sabab bo‘lgan.

«Eng ishonarli izoh shuki, sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan havolalar tegishli tekshiruvdan o‘tkazilmasdan hujjatga kiritilgan. Bunday holat yuz bermasligi kerak edi», — dedi Solli Malatsi. Uning ta’kidlashicha, bu oddiy texnik xato emas, balki siyosat loyihasining halolligi va ishonchliligiga putur yetkazgan jiddiy kamchilikdir.

Sun’iy intellekt siyosati hukumatning o‘zini noqulay ahvolga soldi

Janubiy Afrikaning Milliy sun’iy intellekt siyosati mamlakatni sun’iy intellekt sohasidagi innovatsiyalar bo‘yicha yetakchi davlatlardan biriga aylantirishni maqsad qilgan edi. Shu bilan birga, hujjatda ushbu texnologiya bilan bog‘liq axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal etish masalalari ham ko‘zda tutilgan.

Biroq hujjatda mavjud bo‘lmagan ilmiy manbalardan foydalanilgani aniqlangach, tashabbus hukumat uchun noqulay vaziyatga aylandi. Ommaviy axborot vositalari hujjatning sezilarli qismi sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan bo‘lishi mumkinligini yoritdi.

«Ushbu yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan kamchilik sun’iy intellektdan foydalanishda insonning doimiy va sinchkov nazorati qanchalik muhimligini isbotlaydi. Bu — kamtarlik bilan qabul qiladigan sabog‘imiz», — deya qo‘shimcha qildi aloqa vaziri.

Mavjud bo‘lmagan ilmiy maqolalarga havolalar berilgan

Janubiy Afrikaning News24 nashri mamlakatning sun’iy intellektga oid siyosati loyihasida soxta ilmiy manbalar keltirilgani haqida birinchi bo‘lib xabar bergan. Hujjat yaqinda jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan edi.

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, undagi havolalar orasida haqiqatda mavjud bo‘lmagan maqolalar ham bor. Ular qatorida South African Journal of Philosophy, AI & Society va Journal of Ethics and Social Philosophy kabi ilmiy jurnallarga tegishli deb ko‘rsatilgan manbalar qayd etilgan.

Bu holat sun’iy intellektning «gallyutsinatsiya» deb ataladigan xususiyatini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Bunda sun’iy intellekt ishonchlidek ko‘rinadigan, ammo aslida noto‘g‘ri yoki to‘qib chiqarilgan ma’lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Hujjat qayta ishlanadi, mas’ullar esa javob beradi

Solli Malatsi milliy sun’iy intellekt siyosatini tayyorlashga mas’ul bo‘lgan shaxslarga nisbatan muayyan choralar ko‘rilishini ham ma’lum qildi. Vazir mas’ullar uchun «oqibatlar» bo‘lishini ta’kidlab, hujjat qayta ishlangandan keyingina jamoatchilik muhokamasiga takroran taqdim etilishini bildirdi.

Mazkur voqea davlat siyosati kabi muhim hujjatlarni tayyorlashda sun’iy intellektdan foydalanishning o‘zi yetarli emasligini ko‘rsatdi. U taqdim etayotgan ma’lumotlar, ayniqsa, ilmiy manbalar va iqtiboslar inson tomonidan sinchkovlik bilan tekshirilishi zarur.

Janubiy Afrikadagi ushbu holat sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish bilan bir qatorda, inson nazorati va ma’lumotlarni tekshirish mas’uliyatini ham unutmaslik kerakligini eslatib turibdi.

Janubiy Afrika RespublikasiSun’iy intellektSolli MalatsiGallyutsinatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi90+2-daqiqadagi zarba hammasini hal qildi: Kanada 1/8 finalga chiqdi29 iyun 06:27Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdiMeksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdi25 iyun 08:19Shakira va Burna Boy JCH—2026 ochilish marosimida madhiya kuylashadiShakira va Burna Boy JCH—2026 ochilish marosimida madhiya kuylashadi5 iyun 19:40Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildi29 iyul 16:24Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqda27 iyul 08:56AQSh ilk bor xususiy kompaniyalarga kiberhujum qilishga ruxsat berdiAQSh ilk bor xususiy kompaniyalarga kiberhujum qilishga ruxsat berdi13 avgust 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari