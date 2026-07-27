Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqda
Zamonaviy sunʼiy intellekt vositalarining kundalik hayotga jadal kirib borishi foydalanuvchilarga muloqotni avtomatik yozib olish va tahlil qilish imkonini bermoqda, biroq bu jarayon koʻpincha suhbatdoshlarning xabarisiz amalga oshirilmoqda. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, fondagi yozuv funksiyasi nihoyatda osonlashgani bois, mazkur texnologiyalar nafaqat ishchi yigʻilishlarda, balki shaxsiy muloqotlarda ham keng qoʻllanila boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jumladan, joriy yilda 125 million dollar investitsiya jalb qilib, qiymati 1,5 milliard dollarga baholangan Granola xizmati ovozni toʻgʻridan-toʻgʻri qurilma mikrofoni orqali yozib oladi. U qoʻngʻiroqqa alohida qatnashchi sifatida ulanmaydi, natijada suhbatda koʻrinadigan bot paydo boʻlmaydi va avtomatik ravishda bildirishnoma yuborilmaydi. Bunday yondashuv odatiy videokonferensiya servislaridan keskin farq qiladi.
Shaxsiy hayot va maxfiylik xavfiYangi texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanuvchilar ularni ish muhitidan tashqarida ham qoʻllay boshlagani xavotirlarni kuchaytirmoqda. Yuzu Labs startapi asoschisi Emm Chанг nashrga bergan intervyusida dastlabki uchrashuvlarni yozib olib, keyin ularning matnli kengaytmasini tahlil qilish uchun Claude xizmatiga uzatishini aytgan. Shuningdek, boshqa foydalanuvchilar ham shifokor qabuli, terapevt seanslari va doʻstlar bilan uchrashuvlarni suhbatdoshlarni ogohlantirmasdan yozib olayotganini maʼlum qilgan.
AQShning 11 ta shtatida, jumladan Kaliforniya, Florida, Illinoys va Pensilvaniyada barcha qatnashchilarning roziligisiz suhbatni yozib olish qonunbuzarlik hisoblanadi va ayrim holatlarda jinoiy javobgarlikka sabab boʻlishi mumkin. Ushbu muammo korporativ muhitga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.
Yuridik xatarlar va kognitiv oqibatlarKompaniya rahbarlari va maʼlumotlar xavfsizligi mutaxassislarining ogohlantirishicha, koʻzga tashlanmaydigan bunday «sunʼiy intellekt stenografistlari» jiddiy yuridik xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, rasmiy videouchrashuvlar yakunlangandan keyin ham yozuv vositalari oʻchmay qolgan va xodimlarning norasmiy suhbatlarini saqlab qolgan holatlar aniqlangan.
Maxfiylik masalalaridan tashqari, tadqiqotchilar sunʼiy intellekt yordamida maʼlumotlarni qayd etishning boshqa salbiy taʼsirlarini ham oʻrganmoqda. Kognitiv yuklamani kamaytirishga qaratilgan tadqiqotlar bunday texnologiyalarga haddan tashqari bogʻlanib qolish mustaqil ravishda axborotni qayta ishlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatining pasayishiga olib kelishini koʻrsatmoqda.
…