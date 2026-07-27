Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqda

·103·Texno
Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqda

Zamonaviy sunʼiy intellekt vositalarining kundalik hayotga jadal kirib borishi foydalanuvchilarga muloqotni avtomatik yozib olish va tahlil qilish imkonini bermoqda, biroq bu jarayon koʻpincha suhbatdoshlarning xabarisiz amalga oshirilmoqda. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, fondagi yozuv funksiyasi nihoyatda osonlashgani bois, mazkur texnologiyalar nafaqat ishchi yigʻilishlarda, balki shaxsiy muloqotlarda ham keng qoʻllanila boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jumladan, joriy yilda 125 million dollar investitsiya jalb qilib, qiymati 1,5 milliard dollarga baholangan Granola xizmati ovozni toʻgʻridan-toʻgʻri qurilma mikrofoni orqali yozib oladi. U qoʻngʻiroqqa alohida qatnashchi sifatida ulanmaydi, natijada suhbatda koʻrinadigan bot paydo boʻlmaydi va avtomatik ravishda bildirishnoma yuborilmaydi. Bunday yondashuv odatiy videokonferensiya servislaridan keskin farq qiladi.

Shaxsiy hayot va maxfiylik xavfi

Yangi texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanuvchilar ularni ish muhitidan tashqarida ham qoʻllay boshlagani xavotirlarni kuchaytirmoqda. Yuzu Labs startapi asoschisi Emm Chанг nashrga bergan intervyusida dastlabki uchrashuvlarni yozib olib, keyin ularning matnli kengaytmasini tahlil qilish uchun Claude xizmatiga uzatishini aytgan. Shuningdek, boshqa foydalanuvchilar ham shifokor qabuli, terapevt seanslari va doʻstlar bilan uchrashuvlarni suhbatdoshlarni ogohlantirmasdan yozib olayotganini maʼlum qilgan.

AQShning 11 ta shtatida, jumladan Kaliforniya, Florida, Illinoys va Pensilvaniyada barcha qatnashchilarning roziligisiz suhbatni yozib olish qonunbuzarlik hisoblanadi va ayrim holatlarda jinoiy javobgarlikka sabab boʻlishi mumkin. Ushbu muammo korporativ muhitga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.

Yuridik xatarlar va kognitiv oqibatlar

Kompaniya rahbarlari va maʼlumotlar xavfsizligi mutaxassislarining ogohlantirishicha, koʻzga tashlanmaydigan bunday «sunʼiy intellekt stenografistlari» jiddiy yuridik xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, rasmiy videouchrashuvlar yakunlangandan keyin ham yozuv vositalari oʻchmay qolgan va xodimlarning norasmiy suhbatlarini saqlab qolgan holatlar aniqlangan.

Maxfiylik masalalaridan tashqari, tadqiqotchilar sunʼiy intellekt yordamida maʼlumotlarni qayd etishning boshqa salbiy taʼsirlarini ham oʻrganmoqda. Kognitiv yuklamani kamaytirishga qaratilgan tadqiqotlar bunday texnologiyalarga haddan tashqari bogʻlanib qolish mustaqil ravishda axborotni qayta ishlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatining pasayishiga olib kelishini koʻrsatmoqda.

Sunʼiy intellektMaxfiylikTexnologiyalarXavfsizlikClaude
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob