Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdi

·15·Texno
Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdi

Kosmik texnologiyalar sohasidagi peshqadamlardan biri boʻlgan Starlink kompaniyasi Afrikaning muhim davlatlaridan biri — Ugandada oʻzining yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushirilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qadam mamlakat aholisi uchun internet aloqasini yaxshilash, jumladan, chekka va olis hududlarda ham ishonchli hamda past kechikishga ega tarmogʻidan foydalanish imkoniyatini ochib beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda foydalanuvchilar Starlink rasmiy veb-sayti orqali buyurtma berib, mazkur xizmatga ulanishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan Starlink tarmogʻi Afrika qitʼasidagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab bormoqda. Xususan, kompaniya ilgariroq Birlashgan Arab Amirliklari, Quvayt va Markaziy Afrika Respublikasi bozorlariga ham kirib kelgan edi. 2026-yil boshiga kelib esa sunʼiy yoʻldosh interneti Afrika qitʼasining 20 dan ortiq mamlakatida faol ishlayotgani va oʻz qamrovini kengaytirayotgani qayd etildi.

Afrika bozoridagi kengayish va narx siyosati

Starlink xizmatlarining keng tarqalishi mintaqadagi anʼanaviy internet provayderlariga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Baʼzi Afrika mamlakatlarida sunʼiy yoʻldosh interneti narxi mahalliy yetakchi provayderlar taklif qilayotgan tarmoq xizmatlaridan ham arzonroqqa tushmoqda. Masalan, Keniya Respublikasida Starlink bazaviy oylik tarifi atigi 10 dollarni tashkil etishi kompaniyaning mintaqadagi mijozlar bazasini yanada kengaytirishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, SpaceX nafaqat statsionar internet tarmoqlarini, balki mobil aloqa yoʻnalishini ham rivojlantirish boʻyicha muhim qadamlarni tashlamoqda. Xususan, joriy hafta davomida SpaceX va Vengriyaning yirik 4iG telekommunikatsiya hamda mudofaa guruhi oʻrtasida Starlink Mobile xizmatini yoʻlga solish boʻyicha rasmiy kelishuv imzolandi. Ushbu hamkorlik kelgusida mobil aloqa va internet xizmatlari sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

StarlinkInternetUgandaSpaceXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiBugun, 12:57Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinBugun, 11:58Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiHuawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiBugun, 11:22Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiBugun, 10:52Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiSamsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiBugun, 10:23Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi