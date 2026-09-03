Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdi
Kosmik texnologiyalar sohasidagi peshqadamlardan biri boʻlgan Starlink kompaniyasi Afrikaning muhim davlatlaridan biri — Ugandada oʻzining yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushirilganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qadam mamlakat aholisi uchun internet aloqasini yaxshilash, jumladan, chekka va olis hududlarda ham ishonchli hamda past kechikishga ega tarmogʻidan foydalanish imkoniyatini ochib beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda foydalanuvchilar Starlink rasmiy veb-sayti orqali buyurtma berib, mazkur xizmatga ulanishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi vaqtlarda SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan Starlink tarmogʻi Afrika qitʼasidagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab bormoqda. Xususan, kompaniya ilgariroq Birlashgan Arab Amirliklari, Quvayt va Markaziy Afrika Respublikasi bozorlariga ham kirib kelgan edi. 2026-yil boshiga kelib esa sunʼiy yoʻldosh interneti Afrika qitʼasining 20 dan ortiq mamlakatida faol ishlayotgani va oʻz qamrovini kengaytirayotgani qayd etildi.
Afrika bozoridagi kengayish va narx siyosatiStarlink xizmatlarining keng tarqalishi mintaqadagi anʼanaviy internet provayderlariga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Baʼzi Afrika mamlakatlarida sunʼiy yoʻldosh interneti narxi mahalliy yetakchi provayderlar taklif qilayotgan tarmoq xizmatlaridan ham arzonroqqa tushmoqda. Masalan, Keniya Respublikasida Starlink bazaviy oylik tarifi atigi 10 dollarni tashkil etishi kompaniyaning mintaqadagi mijozlar bazasini yanada kengaytirishiga xizmat qilmoqda.
Shu bilan birga, SpaceX nafaqat statsionar internet tarmoqlarini, balki mobil aloqa yoʻnalishini ham rivojlantirish boʻyicha muhim qadamlarni tashlamoqda. Xususan, joriy hafta davomida SpaceX va Vengriyaning yirik 4iG telekommunikatsiya hamda mudofaa guruhi oʻrtasida Starlink Mobile xizmatini yoʻlga solish boʻyicha rasmiy kelishuv imzolandi. Ushbu hamkorlik kelgusida mobil aloqa va internet xizmatlari sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…