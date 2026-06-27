Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкин

Ўзбекистонда 16 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини қонун билан чеклаш таклиф қилинмоқда. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги бу бўйича қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ташаббусини илгари сурди.

Вазир Эъзозхон Каримова ўқувчиларнинг рақамли муҳитдаги хатти-ҳаракатлари устидан назоратни кучайтириш зарурлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, мактабларда амал қилаётган ички қоидалар ва телефондан фойдаланишга қўйилган чекловлар кутилган натижани бермаяпти.

Таклиф этилаётган ҳужжат орқали болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши учун аниқ талаблар белгилаш режалаштирилган. Шу билан бирга, ўқувчиларда технологиялардан масъулиятли фойдаланиш маданиятини шакллантириш мақсад қилинган.

Қонун лойиҳаси тайёрлангач, уни жамоатчилик муҳокамасига қўйиш режалаштирилмоқда. Ҳозирча чекловларнинг аниқ тартиби, қайси платформаларни қамраб олиши ва назорат механизми ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Эъзозхон КаримоваМактаб таълимиИжтимоий тармоқларБолаларҚонун лойиҳаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиЎзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиБугун, 15:27Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиЭҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиБугун, 13:08Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Бугун, 12:12Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Кеча, 22:53Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиДам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиКеча, 19:16Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаЮнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаКеча, 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди