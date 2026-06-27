Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқади

·0·Ўзбекистон
Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқади

Бугун ва эртага Тошкент шаҳрида ультрабинафша нурланиш даражаси экстремал кўрсаткич — 10 баллгача етиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг маълум қилишича, қуёш нурларининг энг хавфли даври соат 13:00 атрофида кузатилади. УВ нурланиш даражаси соат 16:00 га яқин аста-секин пасая бошлайди.

Шу сабабли фуқароларга куннинг энг иссиқ вақтида узоқ муддат очиқ қуёш остида қолмаслик тавсия этилмоқда. Айниқса, болалар, кексалар ва саломатлигида муаммоси бор инсонлар эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиши лозим.

Кўчага чиқишда қуёшдан ҳимояловчи воситалардан фойдаланиш, бош кийим кийиш ва организм сувсизланишининг олдини олиш учун кўпроқ суюқлик ичиш тавсия қилинади.

Соғлиғингизни асранг ва яқинларингизни ҳам огоҳлантиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Бугун, 12:12Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Кеча, 22:53Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиДам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиКеча, 19:16Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаЮнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаКеча, 16:07Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиКеча, 10:43Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Кеча, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди