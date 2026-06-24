Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугун, 24 июнь куни Ўзбекистон ҳудудида 4 магнитудали зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази маълум қилди.
Маълум қилинишича, ер қимирлаши маҳаллий вақт билан соат 21:07 да содир бўлган. Зилзиланинг магнитудаси 4 баллни, чуқурлиги эса 13 километрни ташкил этган. Унинг эпицентри Тошкент шаҳридан 251 километр жануби-ғарбий томонда жойлашган Қувасой шаҳри ҳудудида қайд этилган. Координаталари 40,31 даража шимолий кенглик ва 71,92 даража шарқий узунликни ташкил этади.
Мутасаддилар маълумотига кўра, зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилган. Хусусан, Фарғона вилоятида ер қимирлаши 3-4 балл куч билан, эпицентрдан 14 километр масофада ҳис қилинган.
Шунингдек, Андижон вилоятида ҳам ерости силкинишлари 2 балл даражасида, эпицентрдан 63 километр узоқликда сезилгани қайд этилди.
…