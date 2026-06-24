Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди

·0·Ўзбекистон
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди

Бугун, 24 июнь куни Ўзбекистон ҳудудида 4 магнитудали зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази маълум қилди.

Маълум қилинишича, ер қимирлаши маҳаллий вақт билан соат 21:07 да содир бўлган. Зилзиланинг магнитудаси 4 баллни, чуқурлиги эса 13 километрни ташкил этган. Унинг эпицентри Тошкент шаҳридан 251 километр жануби-ғарбий томонда жойлашган Қувасой шаҳри ҳудудида қайд этилган. Координаталари 40,31 даража шимолий кенглик ва 71,92 даража шарқий узунликни ташкил этади.

Мутасаддилар маълумотига кўра, зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилган. Хусусан, Фарғона вилоятида ер қимирлаши 3-4 балл куч билан, эпицентрдан 14 километр масофада ҳис қилинган.

Шунингдек, Андижон вилоятида ҳам ерости силкинишлари 2 балл даражасида, эпицентрдан 63 километр узоқликда сезилгани қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиЭнергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиБугун, 18:25Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Бугун, 16:28Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Бугун, 16:08Андижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаАндижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаБугун, 15:331 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этиладиБугун, 14:27Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиСолиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиБугун, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди