Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийди
Яқин кунларда Ўзбекистоннинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир, момақалдироқ ҳамда сел-сув тошқини ҳолатлари кузатилиши мумкин. Тошкентда эса дам олиш кунлари ҳаво жуда иссиқ бўлиб, шанба куни қисқа вақтли ёғингарчилик эҳтимоли сақланиб қолади.
Жума куни пойтахтда ёғингарчилик кутилмайди. Кундузи ҳаво ҳарорати 37–39 даража атрофида бўлади.
Шанба куни айрим пайтларда момақалдироқ ва ёмғир ёғиши мумкин. Шунга қарамай, ҳарорат 38–40 даражагача кўтарилади.
Якшанба куни ҳаво яна қуруқлашади. Кундузги ҳарорат 39–41 даражагача етиши прогноз қилинмоқда.
Тунги вақтда Тошкентда ҳаво ҳарорати 23–26 даража бўлади. Шарқдан секундига 3–8 метр тезликда шамол эсади, айрим пайтларда шамол тезлиги секундига 12 метргача кучайиши мумкин.
Пойтахтнинг айрим ҳудудларида шамол чанг кўтарилишига ва кўринишнинг пасайишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…