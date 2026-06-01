АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”

·480·Ўзбекистон
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”

АҚШда афсонавий актриса Мерилин Монро таваллудининг 100 йиллигига бағишланган ноодатий тадбир ташкил этилди. Ушбу маросимда 1034 нафар иштирокчи Монро образида чиқиш қилиб, бир вақтнинг ўзида актрисанинг машҳур қиёфасини гавдалантирди.

Тадбирда эркаклар ҳам, аёллар ҳам иштирок этиб, Мерилин Монронинг услуби, соч турмаги, кийиниш услуби ва ўзига хос саҳна образини қайта жонлантиришди. Оқ либослар, классик пардоз ва машҳур “Hollywood” услуби тадбирга ўзгача муҳит бағишлади.

Ташкилотчилар бу лойиҳани нафақат хотира тадбири, балки жаҳон киноси тарихига ҳурмат ифодаси сифатида ўтказилганини таъкидлашди. Иштирокчилар эса бундай оммавий перформанс орқали Мерилин Монро образининг ҳали ҳам дунё бўйлаб қанчалик машҳурлигини кўрсатиш мақсад қилинганини айтишди.

Мазкур тадбир ўзининг ноёблиги билан томошабинлар ва ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди ҳамда рекорд даражадаги иштирокчилар сони билан эътиборга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди