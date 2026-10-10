Банклар фуқаронинг розилигисиз картасидан қанча маблағ ечиб олиши мумкин?

·48·Ўзбекистон
Банклар фуқаронинг розилигисиз картасидан қанча маблағ ечиб олиши мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда банклар эндиликда фуқаронинг розилигисиз пластик картасидаги барча маблағни ечиб ололмайди.
  • Янги қарорга кўра, қарздорлик мавжуд бўлса ҳам, картада меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг (МҲТЕКМ) камида ярми миқдорида маблағ сақланиши шарт.
  • Бу талаб фуқаронинг кундалик эҳтиёжлари учун камида 0,5 МҲТЕКМ (тахминан 680 минг сўм) дахлсиз қолдиқни кафолатлайди.
  • Ушбу қоида расмий эълон қилинган кундан уч ой ўтгач кучга киради.

Ўзбекистон банк тизимида мижозлар ва истеъмолчиларнинг молиявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган муҳим ҳуқуқий ўзгариш амалга оширилди. Марказий банк томонидан қабул қилиниб, Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилган янги қарорга асосан, тижорат банкларининг кредит ёки кафиллик қарздорликлари бўйича фуқаронинг розилигисиз (акцептсиз) карталардан маблағ ечиб олиш ваколатларига қатъий чеклов ўрнатилди.

Эндиликда банклар қарздорлик мавжуд бўлган тақдирда ҳам фуқаронинг пластик картасидаги барча пулни «нолга тенглаштириб» ечиб ололмайди.

Нима ўзгарди: «Дахлсиз қолдиқ» талаби

Адлия вазирлигида 3030-13-сон билан рўйхатдан ўтказилган ҳужжат билан тижорат банклари фаолиятига қўйиладиган минимал талабларга тегишли қўшимча киритилди:

  • Мажбурий қолдиқ мезони: Банк ва мижоз ўртасидаги кредит ёки кафиллик шартномаларига асосан қарздорнинг топшириғисиз (автоматик тарзда) пул ечилганда, унинг барча карта ҳисобварақларида меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг (МҲТЭКМ) камида ярми миқдоридаги маблағ сақланиши шарт;

  • Бирламчи эҳтиёж кафолати: Ушбу талаб фуқаронинг ҳисобида озиқ-овқат, йўлкира ва кундалик ҳаётий харажатлари учун камида 0,5 МҲТЭКМ (амалдаги кўрсаткич бўйича қарийб 680 минг сўм атрофида) кафолатланган дахлсиз қолдиқ сақланиб қолишини таъминлайди;

  • Қарздорликни тўлиқ ечишнинг тақиқланиши: Банкларнинг мижоз ҳисобини бутунлай бўшатиб қўйиши қонунга зид хатти-ҳаракат деб баҳоланади.

Банклар фуқаронинг розилигисиз картасидан қанча маблағ ечиб олиши мумкин?

Янги қоида қачондан кучга киради?

Марказий банк бошқарувининг мазкур қарори расмий кучга кириши бўйича аниқ муддат белгилаб қўйилган:

  • Амалиётга киритиш муддати: Қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ой ўтгач тўлиқ амалга киритилади;

  • Банкларга тайёргарлик вақти: Тижорат банклари ушбу уч ойлик давр ичида ўзларининг автоматлаштирилган дастурий таъминотлари ва биллинг тизимларини янги талабга мувофиқлаштириши, яъни 0,5 МҲТЭКМ миқдоридаги қолдиқ чекловини тизимга интеграция қилиши лозим бўлади.

Мазкур қарор аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, қарз олувчиларни кутилмаган молиявий тушкунлик ва оғир аҳволдан сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади.

Марказий банкАдлия вазирлигиДахлсиз қолдиқҚарздорлик чеклови
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!8 сентябр 09:58Эндиликда кредит учун картадаги пуллар охиригача ечиб олинмайдиЭндиликда кредит учун картадаги пуллар охиригача ечиб олинмайди25 апрел 14:55Ўзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиЎзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлди20 июн 20:42Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрди7 июн 22:34Банкларда йирик пул операциялари назорати кучайтириладиБанкларда йирик пул операциялари назорати кучайтирилади13 май 08:24Шавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилдиШавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилдиБугун 01:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди