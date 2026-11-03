Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор

·90·Ўзбекистон
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор

Ўзгидромет прогнозига кўра, Ўзбекистонда ноябрь ойининг дастлабки кунлари нисбатан илиқ келади. Кейинчалик эса ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб, салқин куз кунлари бошланиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда ойлик ҳарорат меъёрдан 1–1,5 даража юқори бўлиши мумкин.

Ой бошида республика бўйлаб илиқ об-ҳаво сақланиб туради. Дастлабки ўн кунликдан сўнг эса ҳарорат пасайиши прогноз қилинмоқда.

Ноябрь давомида мамлакатнинг турли ҳудудларида ёмғирли кунлар кузатилиши мумкин. Ҳарорат етарлича пасайган айрим жойларда ёмғир қорга айланиш эҳтимоли ҳам бор.

Ёғингарчилик миқдори ҳудудларга қараб фарқланади. Баъзи жойларда ёғин меъёрдан кам, бошқа ҳудудларда эса кўп йиллик ўртача кўрсаткичлар атрофида бўлиши кутилмоқда.

Умуман олганда, ноябрда аввал илиқ, кейинчалик салқин ва ёғингарчиликли об-ҳаво кузатилиши мумкин. Бироқ қор ёғиши барча ҳудудларда ёки муайян санада содир бўлиши ҳақида ҳозирча аниқ прогноз берилмаган. Шу сабабли об-ҳаво бўйича янгиланиб борадиган маълумотларни кузатиб бориш тавсия этилади.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиноябрь ойи об-ҳавоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда?Бугун Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда?Бугун 09:37Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқдаЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда31 октябр 22:5631 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?31 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?30 октябр 15:32Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаНоябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда28 октябр 13:16Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?23 октябр 19:16Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?22 октябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди