Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ўзгидромет прогнозига кўра, Ўзбекистонда ноябрь ойининг дастлабки кунлари нисбатан илиқ келади. Кейинчалик эса ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб, салқин куз кунлари бошланиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда ойлик ҳарорат меъёрдан 1–1,5 даража юқори бўлиши мумкин.
Ой бошида республика бўйлаб илиқ об-ҳаво сақланиб туради. Дастлабки ўн кунликдан сўнг эса ҳарорат пасайиши прогноз қилинмоқда.
Ноябрь давомида мамлакатнинг турли ҳудудларида ёмғирли кунлар кузатилиши мумкин. Ҳарорат етарлича пасайган айрим жойларда ёмғир қорга айланиш эҳтимоли ҳам бор.
Ёғингарчилик миқдори ҳудудларга қараб фарқланади. Баъзи жойларда ёғин меъёрдан кам, бошқа ҳудудларда эса кўп йиллик ўртача кўрсаткичлар атрофида бўлиши кутилмоқда.
Умуман олганда, ноябрда аввал илиқ, кейинчалик салқин ва ёғингарчиликли об-ҳаво кузатилиши мумкин. Бироқ қор ёғиши барча ҳудудларда ёки муайян санада содир бўлиши ҳақида ҳозирча аниқ прогноз берилмаган. Шу сабабли об-ҳаво бўйича янгиланиб борадиган маълумотларни кузатиб бориш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…