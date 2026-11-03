Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди ҳудудларида 4–5 ноябр кунлари кучли ёғингарчилик сабабли сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи эълон қилинди.
- Хавф Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент вилоятлари ҳамда Фарғона водийсининг адирлик зоналарини қамраб олади.
- Мутахассислар аҳолини тоғли ҳудудларга боришни чеклашга, ҳайдовчиларни эса эҳтиёткорликка чақириб, тегишли хизматларни кучайтирилган иш режимига ўтказди.
Ўзбекистонда кутилаётган кучли ёғингарчилик сабабли 4 ва 5 ноябрь кунлари республиканинг қатор тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи эълон қилинди.
Мутасадди идоралар ва синоптиклар об-ҳавонинг кескин ўзгариши фонида тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли, дам олувчилар ҳамда тоғ йўлларида ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни шахсий хавфсизлик чораларини кучайтиришга чақирмоқда.
Сел хавфи кутилаётган ҳудудлар рўйхати
Кучли ёмғирлар туфайли сув сатҳининг кескин кўтарилиши қуйидаги вилоятларнинг тоғ ва тоғолди зоналарида кузатилиши мумкин:
Жанубий вилоятлар: Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари;
Марказий ҳудудлар: Самарқанд, Навоий ва Жиззах вилоятлари;
Тошкент вилояти: Бўстонлиқ, Оҳангарон, Паркент ва бошқа тоғолди туманлари;
Фарғона водийси: Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг адирлик ҳудудлари.
Шунингдек, ёғингарчилик миқдорининг ортиши натижасида пастқам жойларда ёмғир сувлари тўпланиши ва айрим аҳоли пунктларида сув босиш ҳолатлари юзага келиш эҳтимоли бор.
Аҳоли ва ҳайдовчилар учун муҳим хавфсизлик тавсиялари
Фавқулодда вазиятлар хизмати фуқароларга табиий офат хавфини камайтириш учун қуйидаги қоидаларга амал қилишни тавсия этади:
Тоғ сафарларини чеклаш: 4–5 ноябрь кунлари тоғли ҳудудларга дам олиш мақсадида боришни вақтинча кейинга суриш;
Ариқ ва зовурларни тозалаш: Ҳовли ҳамда кўчаларда сув тўпланишининг олдини олиш учун сув оқиш йўлларини чиқиндилардан тозалаб қўйиш;
Ҳайдовчилар диққатига: Тоғ довонлари ва қия йўлларда тезликни меъёрдан оширмаслик, йўл четларидаги сирпанчиқ ва сув тўпланган жойлардан эҳтиёткорлик билан ўтиш.
Об-ҳавонинг ноқулай келиши сабабли барча тегишли хизматлар кучайтирилган шайлик режимига ўтказилган.
Изоҳлар 0
…