Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?

·1·Ўзбекистон
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди ҳудудларида 4–5 ноябр кунлари кучли ёғингарчилик сабабли сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи эълон қилинди.
  • Хавф Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент вилоятлари ҳамда Фарғона водийсининг адирлик зоналарини қамраб олади.
  • Мутахассислар аҳолини тоғли ҳудудларга боришни чеклашга, ҳайдовчиларни эса эҳтиёткорликка чақириб, тегишли хизматларни кучайтирилган иш режимига ўтказди.

Ўзбекистонда кутилаётган кучли ёғингарчилик сабабли 4 ва 5 ноябрь кунлари республиканинг қатор тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши хавфи эълон қилинди.

Мутасадди идоралар ва синоптиклар об-ҳавонинг кескин ўзгариши фонида тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли, дам олувчилар ҳамда тоғ йўлларида ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни шахсий хавфсизлик чораларини кучайтиришга чақирмоқда.

Сел хавфи кутилаётган ҳудудлар рўйхати

Кучли ёмғирлар туфайли сув сатҳининг кескин кўтарилиши қуйидаги вилоятларнинг тоғ ва тоғолди зоналарида кузатилиши мумкин:

  • Жанубий вилоятлар: Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари;

  • Марказий ҳудудлар: Самарқанд, Навоий ва Жиззах вилоятлари;

  • Тошкент вилояти: Бўстонлиқ, Оҳангарон, Паркент ва бошқа тоғолди туманлари;

  • Фарғона водийси: Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг адирлик ҳудудлари.

Шунингдек, ёғингарчилик миқдорининг ортиши натижасида пастқам жойларда ёмғир сувлари тўпланиши ва айрим аҳоли пунктларида сув босиш ҳолатлари юзага келиш эҳтимоли бор.

Аҳоли ва ҳайдовчилар учун муҳим хавфсизлик тавсиялари

Фавқулодда вазиятлар хизмати фуқароларга табиий офат хавфини камайтириш учун қуйидаги қоидаларга амал қилишни тавсия этади:

  • Тоғ сафарларини чеклаш: 4–5 ноябрь кунлари тоғли ҳудудларга дам олиш мақсадида боришни вақтинча кейинга суриш;

  • Ариқ ва зовурларни тозалаш: Ҳовли ҳамда кўчаларда сув тўпланишининг олдини олиш учун сув оқиш йўлларини чиқиндилардан тозалаб қўйиш;

  • Ҳайдовчилар диққатига: Тоғ довонлари ва қия йўлларда тезликни меъёрдан оширмаслик, йўл четларидаги сирпанчиқ ва сув тўпланган жойлардан эҳтиёткорлик билан ўтиш.

Об-ҳавонинг ноқулай келиши сабабли барча тегишли хизматлар кучайтирилган шайлик режимига ўтказилган.

ЎзгидрометФавқулодда вазиятлар вазирлигиСел хавфиОб-ҳаво маълумоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентлик эркак заправкадаги навбатдан қочиш учун уйида бир тонна бензин сақладиТошкентлик эркак заправкадаги навбатдан қочиш учун уйида бир тонна бензин сақлади29 октябр 13:20Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди12 сентябр 07:05Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилинди26 июн 10:43«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди15 сентябр 19:15Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлди15 сентябр 14:09Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)Қаршидаги техника университети биносида ёнғин содир бўлди (видео)14 сентябр 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?