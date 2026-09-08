Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!

·0·Ўзбекистон
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!

Кредит қарзини ундириш жараёнида банклар мижознинг картасидаги маблағни тўлиқ ечиб олиб, ҳисобни нолга тушира олмаслиги мумкин. Марказий банк бу талабни норматив ҳужжат билан мустаҳкамлашни таклиф қилмоқда.

Янги тартиб жорий этилса, мижознинг барча банк карталарида камида 680 минг сўм миқдорида маблағ сақланиб қолиши керак бўлади.

Бироқ бу қоида барча карталарга бирдек татбиқ этилмайди.

680 минг сўм қаердан келиб чиқди?

Марказий банк таклифига кўра, кредит ёки кафиллик бўйича қарздорлик мижознинг топшириғисиз ундирилганда, унинг банк карталарида энг кам иш ҳақининг ярми миқдорида маблағ қолдирилиши керак.

Айни пайтда энг кам иш ҳақи 1 миллион 360 минг сўм этиб белгиланган. Унинг ярми эса:

1 360 000 ÷ 2 = 680 000 сўм.

Демак, таклиф қабул қилинса, банк кредит ёки кафиллик қарзини акцептсиз тарзда ундирганида мижоз карталарида камида 680 минг сўм қолиши лозим бўлади.

Асосий мақсад — қарздорликни ундириш билан бир вақтда фуқаронинг картасидаги барча маблағни тўлиқ ечиб олишга йўл қўймаслик.

Бу қоида ҳозирдан амал қиладими?

Йўқ. Муҳим жиҳати шундаки, гап ҳозирча қонунчиликка киритилиши таклиф этилаётган норма ҳақида кетмоқда.

Марказий банк тегишли лойиҳани жамоатчилик муҳокамасига қўйган. Муҳокама 2026 йил 14 сентябрга қадар давом этади.

Шунинг учун 680 минг сўмлик кафолат ҳозирнинг ўзида барча банклар учун янги умумий қоидага айланган, деб айтиш тўғри бўлмайди.

Банклар ҳозир ҳам маблағни тўлиқ ечиб ола оладими?

Бу масалада ҳам муҳим ўзгаришлар аллақачон бошланган.

Аввалроқ UZCARD тизимида қарздорликни акцептсиз ундириш жараёнида картада камайтирилмайдиган қолдиқ сақланиши бўйича талаб жорий қилинган. Марказий банкнинг янги ташаббуси эса бундай чекловни умумий норматив талаб сифатида белгилашни кўзламоқда.

Бу ёндашув банк картасидаги маблағларни ундириш тартибини янада аниқ белгилашга қаратилган.

Аммо барча карталар ҳимоя қилинмайди

Таклиф этилаётган 680 минг сўмлик чекловнинг истиснолари ҳам бор.

Қоида қуйидаги карталарга татбиқ этилмаслиги белгиланмоқда:

  • кредит ёки бошқа мажбурият бўйича шартномада реквизитлари кўрсатилган карталар;

  • банкнинг мобиль иловаси ёки интернет-банкинг орқали тўловларни ундириш учун мижознинг ўзи боғлаган карталар.

Яъни мижоз муайян картани қарз ёки тўловларни автоматик ундириш учун олдиндан кўрсатган бўлса, 680 минг сўмлик қолдиқ талаби унга нисбатан қўлланмаслиги мумкин.

Таклифдаги асосий қоидалар

Масала

Таклиф этилаётган тартиб

Қолиши керак бўлган маблағ

Камида 680 000 сўм

Ҳисоблаш асоси

Энг кам иш ҳақининг 50 фоизи

Қайси қарзлар

Кредит ва кафиллик бўйича мажбуриятлар

Ундириш усули

Мижоз топшириғисиз ундириш

Истисно

Шартномада кўрсатилган ёки банк иловасига уланган карталар

Ҳозирги мақоми

Жамоатчилик муҳокамасидаги лойиҳа

Муҳокама муддати

2026 йил 14 сентябргача

Нега бу ўзгариш муҳим?

Кредит қарздорлиги ундирилганда фуқаронинг бир нечта картасидаги маблағлардан фойдаланиш имконияти чекланиши мумкин. Янги таклиф эса мижознинг барча карталарида муайян минимал маблағни сақлаб қолишни назарда тутади.

Бу, айниқса, картада кундалик эҳтиёжлар учун мўлжалланган маблағи бор фуқаролар учун муҳим бўлиши мумкин.

Марказий банк сўнгги даврда банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган талабларни ҳам кучайтирмоқда. Янги минимал талаблар ортиқча қарз мажбуриятларининг олдини олиш ва кредит тўловларини ундириш жараёнини тартибга солиш мақсадларини қамраб олган.

Энг муҳими — 680 минг сўм ҳали кафолат эмас

Марказий банкнинг янги ташаббусидаги энг муҳим жиҳат шу: 680 минг сўмлик минимал қолдиқ ҳозирча таклиф мақомида.

Агар лойиҳа белгиланган тартибда қабул қилинса, кредит ёки кафиллик бўйича мижознинг топшириғисиз маблағ ундирилганда, унинг карталарида камида 680 минг сўм сақланиб қолиши норматив талабга айланиши мумкин.

Шу билан бирга, шартномада реквизитлари кўрсатилган ёки банкнинг мобиль иловаси орқали қарз тўловларини ундиришга уланган карталар учун истисно сақланиб қолади.

Демак, янги қоиданинг моҳияти — кредит қарзини ундиришни бекор қилиш эмас, балки айрим ҳолатларда мижоз картасини тўлиқ нолга туширишга чеклов ўрнатишдир.

Сизнингча, банк карталаридаги бундай ҳимоя чоралари фуқароларнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш учун етарлими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим янгиликни карта ишлатадиган яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиИкки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиКеча, 21:04Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувЧегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувКеча, 15:59Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиТошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 15:55Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиПрезидент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиКеча, 15:47Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаКеча, 08:33Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинКеча, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?