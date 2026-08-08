Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)

·96·Жамият
Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)
Қисқача

Тошкентда 1988 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаро 2001 йилда туғилган шахсни Тошкент давлат иқтисодиёт университетига ўқишга киритишни вада қилиб, 20 минг АҚШ доллари талаб қилган. У «юқори лавозимларда ишлайдиган танишлари» орқали масалани ҳал қилишини айтган ва 13 минг АҚШ доллари авансни олаётган пайтда ушланган.

Тошкентда олийгоҳга ўқишга киритишни ваъда қилган шахсга нисбатан тезкор тадбир ўтказилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, у Тошкент давлат иқтисодиёт университетига қабул масаласини «юқори лавозимдаги танишлари» орқали ҳал қилиб бериш учун 20 минг доллар талаб қилган.

Келишув охиригача етиб бормади: гумонланувчи пулнинг бир қисмини олаётган вақтда ушланган.

«Танишлар орқали ўқишга киритаман» деган

Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамкорлигида олий таълим соҳасидаги эҳтимолий ноқонуний схемага чек қўйилган.

Маълум қилинишича, 1988 йилда туғилган, муқаддам судланган Тошкент шаҳри фуқароси 2001 йилда туғилган шахсни Тошкент давлат иқтисодиёт университетига ўқишга киритиб қўйишни ваъда қилган.

У бунинг учун юқори лавозимларда ишлайдиган танишлари борлигини айтган ва хизмат ҳақи сифатида 20 минг АҚШ доллари талаб қилган.

Аввал 13 минг доллар берилиши керак эди

Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, пулнинг бир қисми аввалдан берилиши лозим бўлган.

Тезкор тадбир вақтида гумонланувчи 13 минг АҚШ долларини аванс тариқасида олаётган пайтда ушланган.

Пул маблағлари ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.

Шу тариқа, 20 минг долларлик келишувнинг қолган қисми берилишидан олдин ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар аралашган.

Олийгоҳга қабулни пул билан «ҳал қилиш» қандай хавф туғдиради?

Бундай ҳолатларда фуқаролар кўпинча «танишим бор», «масалани ҳал қиламан» ёки «аниқ киритиб қўяман» каби ваъдаларга ишониб катта миқдорда пул беришга рози бўлади.

Аммо олий таълим муассасаларига қабул белгиланган тартиб ва талаблар асосида амалга оширилади. Қабулни норасмий йўл билан ҳал қилиб беришни ваъда қилаётган шахсларга пул бериш эса нафақат маблағдан айрилиш, балки қонун билан боғлиқ жиддий муаммоларга ҳам олиб келиши мумкин.

Айниқса, катта маблағ талаб қилинаётган ва «юқорида танишларим бор» деган важ келтирилаётган ҳолатлар эҳтиёткорлик учун жиддий сигнал ҳисобланади.

20 минг долларлик ваъда 13 мингда тўхтатилди

Ушбу ҳолатда гумонланувчи талаб қилган умумий сумма 20 минг доллар бўлган, аммо тезкор тадбир туфайли у 13 минг долларлик авансни олиш жараёнида қўлга олинган.

Энди ҳолат бўйича ҳуқуқий баҳо тергов ва процессуал ҳаракатлар натижасига кўра берилади.

Бу воқеа яна бир бор шуни кўрсатмоқда: олийгоҳга киришни «таниш-билиш» ёки пул орқали кафолатлаб беришни ваъда қилган ҳар қандай таклиф катта хавфни яшириши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентТошкент давлат иқтисодиёт университетиДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиРоссиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиКеча, 23:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди