Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)
Тошкентда 1988 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаро 2001 йилда туғилган шахсни Тошкент давлат иқтисодиёт университетига ўқишга киритишни вада қилиб, 20 минг АҚШ доллари талаб қилган. У «юқори лавозимларда ишлайдиган танишлари» орқали масалани ҳал қилишини айтган ва 13 минг АҚШ доллари авансни олаётган пайтда ушланган.
Тошкентда олийгоҳга ўқишга киритишни ваъда қилган шахсга нисбатан тезкор тадбир ўтказилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, у Тошкент давлат иқтисодиёт университетига қабул масаласини «юқори лавозимдаги танишлари» орқали ҳал қилиб бериш учун 20 минг доллар талаб қилган.
Келишув охиригача етиб бормади: гумонланувчи пулнинг бир қисмини олаётган вақтда ушланган.
«Танишлар орқали ўқишга киритаман» деган
Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамкорлигида олий таълим соҳасидаги эҳтимолий ноқонуний схемага чек қўйилган.
Маълум қилинишича, 1988 йилда туғилган, муқаддам судланган Тошкент шаҳри фуқароси 2001 йилда туғилган шахсни Тошкент давлат иқтисодиёт университетига ўқишга киритиб қўйишни ваъда қилган.
У бунинг учун юқори лавозимларда ишлайдиган танишлари борлигини айтган ва хизмат ҳақи сифатида 20 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Аввал 13 минг доллар берилиши керак эди
Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, пулнинг бир қисми аввалдан берилиши лозим бўлган.
Тезкор тадбир вақтида гумонланувчи 13 минг АҚШ долларини аванс тариқасида олаётган пайтда ушланган.
Пул маблағлари ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.
Шу тариқа, 20 минг долларлик келишувнинг қолган қисми берилишидан олдин ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар аралашган.
Олийгоҳга қабулни пул билан «ҳал қилиш» қандай хавф туғдиради?
Бундай ҳолатларда фуқаролар кўпинча «танишим бор», «масалани ҳал қиламан» ёки «аниқ киритиб қўяман» каби ваъдаларга ишониб катта миқдорда пул беришга рози бўлади.
Аммо олий таълим муассасаларига қабул белгиланган тартиб ва талаблар асосида амалга оширилади. Қабулни норасмий йўл билан ҳал қилиб беришни ваъда қилаётган шахсларга пул бериш эса нафақат маблағдан айрилиш, балки қонун билан боғлиқ жиддий муаммоларга ҳам олиб келиши мумкин.
Айниқса, катта маблағ талаб қилинаётган ва «юқорида танишларим бор» деган важ келтирилаётган ҳолатлар эҳтиёткорлик учун жиддий сигнал ҳисобланади.
20 минг долларлик ваъда 13 мингда тўхтатилди
Ушбу ҳолатда гумонланувчи талаб қилган умумий сумма 20 минг доллар бўлган, аммо тезкор тадбир туфайли у 13 минг долларлик авансни олиш жараёнида қўлга олинган.
Энди ҳолат бўйича ҳуқуқий баҳо тергов ва процессуал ҳаракатлар натижасига кўра берилади.
Бу воқеа яна бир бор шуни кўрсатмоқда: олийгоҳга киришни «таниш-билиш» ёки пул орқали кафолатлаб беришни ваъда қилган ҳар қандай таклиф катта хавфни яшириши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…