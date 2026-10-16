Қаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилди
Ўзбекистонлик тадбиркор, рақамли банк соҳасида фаол бўлган ANORBANK акциядори Қаҳрамонжон Олимов халқаро қидирувда экани ҳақидаги «қизил билдиришнома» (Red Notice) Интерпол расмий сайтидан олиб ташланди. Мазкур маълумот Интерпол қидирув тизимида ортиқ кўринмаяпти.
Шу билан бирга, банк ўзининг 2026 йилнинг тўққиз ойлик (III чорак) якунларига бағишланган молиявий ҳисоботини эълон қилиб, барча асосий кўрсаткичлар бўйича барқарор ўсиш сақланиб қолаётганини намойиш этди.
Банк фаолияти: Кундалик барқарорлик ва Марказий банк меъёрлари
Илгарироқ ANORBANK махсус баёнот бериб, акциядор билан боғлиқ ҳар қандай вазиятлар банкнинг кундалик фаолияти, ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини белгиламаслигини очиқлаган эди:
Узлуксиз хизмат кўрсатиш: Молия муассасаси тўлиқ одатдаги тартибда фаолият юритмоқда; депозитлар, кредит ажратиш ҳамда миллий ва халқаро тўлов операциялари тўхтовсиз амалга оширилмоқда;
Пруденциал нормативлар: Банк Марказий банк томонидан ўрнатилган барча капитал ва ликвидлик пруденциал нормативларига тўлиқ риоя қилмоқда;
100 млрд сўмлик янги акциялар: Жорий йилнинг 5 октябрь куни ўтказилган акциядорларнинг умумий йиғилишида янги стратегик инвестицияларни жалб этиш мақсадида 100 миллиард сўмлик қўшимча акциялар чиқарилиши расман тасдиқланган.
Молиявий ҳисобот: Активлар 20,32 трлн сўмга етди
Банкнинг учинчи чорак якунлари бўйича ошкор қилинган ҳисоботида барқарор молиявий динамика қайд этилди:
Жами активлар: Учинчи чоракнинг ўзида банк активлари 18,74 триллион сўмдан 20,32 триллион сўмгача ошди;
Кредит портфели: Сентябрь ойи якунига кўра, ажратилган кредитлар портфели 13,08 триллион сўмни ташкил этди;
Мижозлар омонатлари: Аҳоли ва корпоратив мижозлар томонидан банкка ишониб топширилган омонатлар қолдиғи 15,23 триллион сўмга етди;
Ўз капитали: Банкнинг ўз капитали 1,51 триллион сўм миқдорида шаклланди.
Бизнес ва чакана хизматлар учун яхлит экотизим
Банк матбуот хизмати молиявий маҳсулотларнинг янгиланиши ва фойдаланувчиларга яратилаётган қулайликлар бўйича қўшимча маълумот берди:
«Банкнинг омонатлар рўйхати турли аудиториялар ва жамғарма мақсадларига мос равишда тўлиқ янгиланди. Биз кичик ва ўрта бизнесга эътиборни кучайтириб, мобил иловани кенг қамровли молиявий хизматлар экотизимига айлантирмоқдамиз: валюта айирбошлаш, халқаро ўтказмалар, омонатлар ва премиум хизматлар шулар жумласидандир. Асосий мақсад — мижозларга кундалик молиявий эҳтиёжларни битта қулай иловада ҳал қилиш имконини беришдир», — дейилади расмий хабарда.
Мазкур ҳисобот ва ташқи босимларнинг бартараф этилиши ANORBANK тизимида мижозлар ишончи ва операцион барқарорлик сақланиб қолаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…