Қаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилди

·1·Ўзбекистон
Қаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилди

Ўзбекистонлик тадбиркор, рақамли банк соҳасида фаол бўлган ANORBANK акциядори Қаҳрамонжон Олимов халқаро қидирувда экани ҳақидаги «қизил билдиришнома» (Red Notice) Интерпол расмий сайтидан олиб ташланди. Мазкур маълумот Интерпол қидирув тизимида ортиқ кўринмаяпти.

Шу билан бирга, банк ўзининг 2026 йилнинг тўққиз ойлик (III чорак) якунларига бағишланган молиявий ҳисоботини эълон қилиб, барча асосий кўрсаткичлар бўйича барқарор ўсиш сақланиб қолаётганини намойиш этди.

Банк фаолияти: Кундалик барқарорлик ва Марказий банк меъёрлари

Илгарироқ ANORBANK махсус баёнот бериб, акциядор билан боғлиқ ҳар қандай вазиятлар банкнинг кундалик фаолияти, ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини белгиламаслигини очиқлаган эди:

  • Узлуксиз хизмат кўрсатиш: Молия муассасаси тўлиқ одатдаги тартибда фаолият юритмоқда; депозитлар, кредит ажратиш ҳамда миллий ва халқаро тўлов операциялари тўхтовсиз амалга оширилмоқда;

  • Пруденциал нормативлар: Банк Марказий банк томонидан ўрнатилган барча капитал ва ликвидлик пруденциал нормативларига тўлиқ риоя қилмоқда;

  • 100 млрд сўмлик янги акциялар: Жорий йилнинг 5 октябрь куни ўтказилган акциядорларнинг умумий йиғилишида янги стратегик инвестицияларни жалб этиш мақсадида 100 миллиард сўмлик қўшимча акциялар чиқарилиши расман тасдиқланган.

Молиявий ҳисобот: Активлар 20,32 трлн сўмга етди

Банкнинг учинчи чорак якунлари бўйича ошкор қилинган ҳисоботида барқарор молиявий динамика қайд этилди:

  • Жами активлар: Учинчи чоракнинг ўзида банк активлари 18,74 триллион сўмдан 20,32 триллион сўмгача ошди;

  • Кредит портфели: Сентябрь ойи якунига кўра, ажратилган кредитлар портфели 13,08 триллион сўмни ташкил этди;

  • Мижозлар омонатлари: Аҳоли ва корпоратив мижозлар томонидан банкка ишониб топширилган омонатлар қолдиғи 15,23 триллион сўмга етди;

  • Ўз капитали: Банкнинг ўз капитали 1,51 триллион сўм миқдорида шаклланди.

Бизнес ва чакана хизматлар учун яхлит экотизим

Банк матбуот хизмати молиявий маҳсулотларнинг янгиланиши ва фойдаланувчиларга яратилаётган қулайликлар бўйича қўшимча маълумот берди:

«Банкнинг омонатлар рўйхати турли аудиториялар ва жамғарма мақсадларига мос равишда тўлиқ янгиланди. Биз кичик ва ўрта бизнесга эътиборни кучайтириб, мобил иловани кенг қамровли молиявий хизматлар экотизимига айлантирмоқдамиз: валюта айирбошлаш, халқаро ўтказмалар, омонатлар ва премиум хизматлар шулар жумласидандир. Асосий мақсад — мижозларга кундалик молиявий эҳтиёжларни битта қулай иловада ҳал қилиш имконини беришдир», — дейилади расмий хабарда.

Мазкур ҳисобот ва ташқи босимларнинг бартараф этилиши ANORBANK тизимида мижозлар ишончи ва операцион барқарорлик сақланиб қолаётганини кўрсатмоқда.

ANORBANKҚаҳрамонжон ОлимовИнтерпол Қизил билдиришномаМолиявий ҳисобот 2026 йил III чорак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбонТошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон29 сентябр 16:14Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!7 август 10:061 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиРоссия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлди3 июн 18:24Тошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилиндиТошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилинди28 сентябр 15:59My.gov.uz орқали халқаро жўнатмалар назорати йўлга қўйилдиMy.gov.uz орқали халқаро жўнатмалар назорати йўлга қўйилди28 май 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?