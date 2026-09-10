Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпион

·9·Ўзбекистон
Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпион

Ўзбекистон мудофаа соҳаси вакиллари Жанубий Кореяда ўтказилган нуфузли халқаро мусобақада яна бир бор ўз маҳоратини намойиш этди. Квангжу шаҳри мезбонлик қилган III Халқаро мерганлар мусобақасида Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси барча рақибларини ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади.

Эътиборлиси, бу натижа тасодифий эмас. Ўзбекистонлик мерганлар мазкур мусобақада 2025 йилда ҳам чемпионликни қўлга киритган эди. Демак, миллий жамоа Жанубий Кореядаги мусобақада ўзининг биринчи ўринини ҳимоя қилиб, кетма-кет иккинчи марта ғолибликни расмийлаштирди.

8 давлат, 28 жамоа ва битта чемпион

Квангжу шаҳрида ташкил этилган III Халқаро мерганлар мусобақасида 8 та давлатдан 28 та жамоа иштирок этди.

Бу эса Ўзбекистон жамоасининг ғалабаси рақобат нисбатан паст бўлган мусобақада эмас, балки бир нечта мамлакатларнинг кучли вакиллари иштирок этган халқаро беллашувда қўлга киритилганини кўрсатади.

Мусобақа давомида иштирокчилардан юқори аниқлик, тезкор қарор қабул қилиш ва катта босим остида барқарор ҳаракат қилиш талаб этилди.

Якуний натижа эса Ўзбекистон вакилларининг бу жиҳатларда рақибларидан устун келганини кўрсатди.

Ўзбекистон 678,4 балл билан биринчи ўринни олди

Мусобақанинг якуний натижаларига кўра, Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси 678,4 балл жамғариб, фахрли биринчи ўринни эгаллади.

Иккинчи ўринни Вьетнам жамоаси, учинчи ўринни эса Туркия вакиллари қўлга киритди.

Ўрин

Давлат

Натижа

1-ўрин

Ўзбекистон

678,4 балл

2-ўрин

Вьетнам

3-ўрин

Туркия

Шу тариқа Ўзбекистон жамоаси мусобақанинг энг юқори поғонасидан жой олди.

Бу Ўзбекистоннинг кетма-кет иккинчи чемпионлиги

Ғалабанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — миллий жамоанинг ушбу мусобақадаги барқарор натижаси.

Ўзбекистон мерганлари 2025 йилда ҳам биринчи ўринни эгаллаган эди.

2026 йилда эса жамоа яна чемпионликни такрорлади.

Бу натижа Ўзбекистон вакилларининг нафақат бир марталик муваффақиятга эришганини, балки халқаро майдонда юқори даражадаги тайёргарликни изчил намойиш этаётганини кўрсатади.

Ўзбекистонлик мерганлар халқаро майдонда ўз сўзига эга

Снайперлик ва мерганлик мусобақаларида натижага эришиш учун фақат нишонни аниқ уришнинг ўзи кифоя қилмайди.

Бундай беллашувларда:

  • аниқлик;

  • диққатни узоқ вақт сақлай олиш;

  • тезкор қарор қабул қилиш;

  • босим остида ўзини назорат қилиш;

  • жамоавий ҳамкорлик;

  • юқори даражадаги тайёргарлик

муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назардан қараганда, Ўзбекистон жамоасининг 28 та жамоа орасида биринчи ўринни эгаллаши мамлакат вакилларининг халқаро мусобақалардаги салоҳиятини яна бир бор намоён этди.

Жанубий Корея Ўзбекистон учун яна ғалаба майдонига айланди

Квангжу шаҳридаги мусобақа Ўзбекистон мерганлари учун ўзига хос анъанага айланиб бормоқда.

2025 йилда биринчи ўрин.

2026 йилда яна биринчи ўрин.

Энг муҳими, иккинчи чемпионлик ҳам халқаро рақобат кучли бўлган мусобақада қўлга киритилди.

Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда ўз чемпионлик мақомини сақлаб қолди.

Бу ғалаба мамлакат мудофаа тизими вакилларининг касбий тайёргарлиги, интизоми ва халқаро мусобақаларда рақобатбардошлигини кўрсатувчи яна бир муҳим натижа бўлди.

Энди эса қизиқ савол: Ўзбекистон жамоаси келгуси мусобақаларда ҳам бу чемпионлик сериясини давом эттира оладими?

Ўзбекистонмудофаахалқаро мусобақаКвангжумерганларснайперликчемпионлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариБугун, 15:49Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиБугун, 15:35Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиБугун, 15:07«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:591 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди