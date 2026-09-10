Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпион
Ўзбекистон мудофаа соҳаси вакиллари Жанубий Кореяда ўтказилган нуфузли халқаро мусобақада яна бир бор ўз маҳоратини намойиш этди. Квангжу шаҳри мезбонлик қилган III Халқаро мерганлар мусобақасида Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси барча рақибларини ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади.
Эътиборлиси, бу натижа тасодифий эмас. Ўзбекистонлик мерганлар мазкур мусобақада 2025 йилда ҳам чемпионликни қўлга киритган эди. Демак, миллий жамоа Жанубий Кореядаги мусобақада ўзининг биринчи ўринини ҳимоя қилиб, кетма-кет иккинчи марта ғолибликни расмийлаштирди.
8 давлат, 28 жамоа ва битта чемпион
Квангжу шаҳрида ташкил этилган III Халқаро мерганлар мусобақасида 8 та давлатдан 28 та жамоа иштирок этди.
Бу эса Ўзбекистон жамоасининг ғалабаси рақобат нисбатан паст бўлган мусобақада эмас, балки бир нечта мамлакатларнинг кучли вакиллари иштирок этган халқаро беллашувда қўлга киритилганини кўрсатади.
Мусобақа давомида иштирокчилардан юқори аниқлик, тезкор қарор қабул қилиш ва катта босим остида барқарор ҳаракат қилиш талаб этилди.
Якуний натижа эса Ўзбекистон вакилларининг бу жиҳатларда рақибларидан устун келганини кўрсатди.
Ўзбекистон 678,4 балл билан биринчи ўринни олди
Мусобақанинг якуний натижаларига кўра, Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси 678,4 балл жамғариб, фахрли биринчи ўринни эгаллади.
Иккинчи ўринни Вьетнам жамоаси, учинчи ўринни эса Туркия вакиллари қўлга киритди.
Ўрин
Давлат
Натижа
1-ўрин
Ўзбекистон
678,4 балл
2-ўрин
Вьетнам
—
3-ўрин
Туркия
—
Шу тариқа Ўзбекистон жамоаси мусобақанинг энг юқори поғонасидан жой олди.
Бу Ўзбекистоннинг кетма-кет иккинчи чемпионлиги
Ғалабанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — миллий жамоанинг ушбу мусобақадаги барқарор натижаси.
Ўзбекистон мерганлари 2025 йилда ҳам биринчи ўринни эгаллаган эди.
2026 йилда эса жамоа яна чемпионликни такрорлади.
Бу натижа Ўзбекистон вакилларининг нафақат бир марталик муваффақиятга эришганини, балки халқаро майдонда юқори даражадаги тайёргарликни изчил намойиш этаётганини кўрсатади.
Ўзбекистонлик мерганлар халқаро майдонда ўз сўзига эга
Снайперлик ва мерганлик мусобақаларида натижага эришиш учун фақат нишонни аниқ уришнинг ўзи кифоя қилмайди.
Бундай беллашувларда:
аниқлик;
диққатни узоқ вақт сақлай олиш;
тезкор қарор қабул қилиш;
босим остида ўзини назорат қилиш;
жамоавий ҳамкорлик;
юқори даражадаги тайёргарлик
муҳим аҳамият касб этади.
Шу нуқтаи назардан қараганда, Ўзбекистон жамоасининг 28 та жамоа орасида биринчи ўринни эгаллаши мамлакат вакилларининг халқаро мусобақалардаги салоҳиятини яна бир бор намоён этди.
Жанубий Корея Ўзбекистон учун яна ғалаба майдонига айланди
Квангжу шаҳридаги мусобақа Ўзбекистон мерганлари учун ўзига хос анъанага айланиб бормоқда.
2025 йилда биринчи ўрин.
2026 йилда яна биринчи ўрин.
Энг муҳими, иккинчи чемпионлик ҳам халқаро рақобат кучли бўлган мусобақада қўлга киритилди.
Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда ўз чемпионлик мақомини сақлаб қолди.
Бу ғалаба мамлакат мудофаа тизими вакилларининг касбий тайёргарлиги, интизоми ва халқаро мусобақаларда рақобатбардошлигини кўрсатувчи яна бир муҳим натижа бўлди.
Энди эса қизиқ савол: Ўзбекистон жамоаси келгуси мусобақаларда ҳам бу чемпионлик сериясини давом эттира оладими?
…