Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!

·76·Ўзбекистон
Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!
Қисқача

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида Бухоро вилоятида илк бор аерологик шар тест режимида муваффақиятли фазога учирилди. Шарга ўрнатилган метеозонд парвоз давомида ҳаво ҳарорати, нисбий намлик, атмосфера босими, шамол тезлиги ва йўналишини ўлчаб, маълумотларни ердаги қабул қилиш стансиясига узатади.

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида Бухоро вилоятида гидрометеорология соҳаси учун тарихий воқеа юз берди. Ҳудудда илк бор аэрологик шар тест режимида муваффақиятли фазога учирилди.

Бу воқеа мамлакатимизда атмосферанинг юқори қатламларини комплекс тадқиқ этиш ва иқлим кузатувларини янги босқичга олиб чиқишда муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.

Замонавий метеозонд қандай ишлайди?

Аэрологик шарга ўрнатилган сўнгги авлод метеозонди парвоз давомида турли баландликларга кўтарилиб, реал вақт (online) режимида қуйидаги муҳим метеорологик кўрсаткичларни ўлчайди ва ердаги қабул қилиш станциясига узатади:

  • Ҳаво ҳарорати ва нисбий намлик;

  • Атмосфера босими;

  • Шамолнинг тезлиги ва аниқ йўналиши.

Инновациянинг аҳамияти: Авиация, қишлоқ хўжалиги ва хавфсизлик

Мутахассисларнинг таъкидлашича, аэрологик кузатувлар орқали олинадиган аниқ маълумотлар синоптик таҳлилларни тубдан яхшилайди.

Бу тизимнинг йўлга қўйилиши қуйидаги соҳаларда катта имкониятлар очади:

  1. Прогнозлар аниқлиги ошиши: Об-ҳаво маълумотлари ва иқлим ўзгаришларини олдиндан аниқлаш сифати кескин яхшиланади.

  2. Хавфли ҳодисаларни эрта аниқлаш: Кучли шамол, бўрон ва бошқа хавфли гидромeтeорологик офатларни барвақт прогнози қилиш ва талофатларнинг олдини олиш имкони содир бўлади.

  3. Иқтисодиёт соҳаларига кўмак: Авиация парвозлари хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалигида агротехник тадбирларни аниқ режалаштиришда ишончли манбага айланади.

Метеорологларнинг фикрича, аэрологик кузатувларни кенг жорий этиш миллий гидрометеорология хизматининг илмий ва амалий салоҳиятини оширишда муҳим ўрин тутади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонБухоро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпиладиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди