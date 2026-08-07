Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида Бухоро вилоятида илк бор аерологик шар тест режимида муваффақиятли фазога учирилди. Шарга ўрнатилган метеозонд парвоз давомида ҳаво ҳарорати, нисбий намлик, атмосфера босими, шамол тезлиги ва йўналишини ўлчаб, маълумотларни ердаги қабул қилиш стансиясига узатади.
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида Бухоро вилоятида гидрометеорология соҳаси учун тарихий воқеа юз берди. Ҳудудда илк бор аэрологик шар тест режимида муваффақиятли фазога учирилди.
Бу воқеа мамлакатимизда атмосферанинг юқори қатламларини комплекс тадқиқ этиш ва иқлим кузатувларини янги босқичга олиб чиқишда муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.
Замонавий метеозонд қандай ишлайди?
Аэрологик шарга ўрнатилган сўнгги авлод метеозонди парвоз давомида турли баландликларга кўтарилиб, реал вақт (online) режимида қуйидаги муҳим метеорологик кўрсаткичларни ўлчайди ва ердаги қабул қилиш станциясига узатади:
Ҳаво ҳарорати ва нисбий намлик;
Атмосфера босими;
Шамолнинг тезлиги ва аниқ йўналиши.
Инновациянинг аҳамияти: Авиация, қишлоқ хўжалиги ва хавфсизлик
Мутахассисларнинг таъкидлашича, аэрологик кузатувлар орқали олинадиган аниқ маълумотлар синоптик таҳлилларни тубдан яхшилайди.
Бу тизимнинг йўлга қўйилиши қуйидаги соҳаларда катта имкониятлар очади:
Прогнозлар аниқлиги ошиши: Об-ҳаво маълумотлари ва иқлим ўзгаришларини олдиндан аниқлаш сифати кескин яхшиланади.
Хавфли ҳодисаларни эрта аниқлаш: Кучли шамол, бўрон ва бошқа хавфли гидромeтeорологик офатларни барвақт прогнози қилиш ва талофатларнинг олдини олиш имкони содир бўлади.
Иқтисодиёт соҳаларига кўмак: Авиация парвозлари хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалигида агротехник тадбирларни аниқ режалаштиришда ишончли манбага айланади.
Метеорологларнинг фикрича, аэрологик кузатувларни кенг жорий этиш миллий гидрометеорология хизматининг илмий ва амалий салоҳиятини оширишда муҳим ўрин тутади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…