Волга бренди маҳаллийлаштириш учун 60 миллиард рубл инвестиция киритади

·53·Авто
Волга бренди маҳаллийлаштириш учун 60 миллиард рубл инвестиция киритади
Аудио версияси

Волга брендини қайта тиклаш лойиҳаси янги босқичга чиқмоқда. «Енгил автомобиллар ишлаб чиқариш» (ПЛА) компанияси Россия Саноат ва савдо вазирлиги билан тузилган 10 йиллик махсус инвестиция шартномаси доирасида модел қаторини маҳаллийлаштириш учун камида 60 миллиард рубл йўналтиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда бренд линияси К40 ва К50 кроссоверлари ҳамда К50 седанини ўз ичига олади. Ушбу моделларнинг барчаси Geely Atlas, Geely Монжаро ва Geely Префасе платформалари асосида яратилган. Ишлаб чиқариш Нижний Новгородда, аввал Volkswagen ва Skoda автомобиллари йиғилган заводда ташкил этилган бўлиб, унинг қуввати йилига 110 мингта автомобилга мўлжалланган.

Лойиҳа доирасида фақат йирик узелли йиғиш билан чекланиб қолмасдан, ички ёнув двигателлари ва автоматик узатмалар қутисини (АКПП) ишлаб чиқаришни ўзлаштириш кўзда тутилган. Компания ўз муҳандислик ечимларини ривожлантириш ва маҳаллий бутловчи қисмлар базасини шакллантиришни мақсад қилган.

Экспертларнинг фикрича, лойиҳанинг кўлами ва маҳаллийлаштириш даражасини ҳисобга олган ҳолда, реал инвестициялар миқдори эълон қилинган 60 миллиард рублдан сезиларли даражада кўп бўлиши мумкин. Ҳозирда дилерлик марказларида юзлаб тайёр автомобиллар сотувлар бошланишини кутмоқда.

ВолгаGeelyАвтомобилИнвестицияСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Волга бренди маҳаллийлаштириш учун 60 миллиард рубл инвестиция киритади – Zamin.uz, 03.06.2026