Волга бренди маҳаллийлаштириш учун 60 миллиард рубл инвестиция киритади
Волга брендини қайта тиклаш лойиҳаси янги босқичга чиқмоқда. «Енгил автомобиллар ишлаб чиқариш» (ПЛА) компанияси Россия Саноат ва савдо вазирлиги билан тузилган 10 йиллик махсус инвестиция шартномаси доирасида модел қаторини маҳаллийлаштириш учун камида 60 миллиард рубл йўналтиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда бренд линияси К40 ва К50 кроссоверлари ҳамда К50 седанини ўз ичига олади. Ушбу моделларнинг барчаси Geely Atlas, Geely Монжаро ва Geely Префасе платформалари асосида яратилган. Ишлаб чиқариш Нижний Новгородда, аввал Volkswagen ва Skoda автомобиллари йиғилган заводда ташкил этилган бўлиб, унинг қуввати йилига 110 мингта автомобилга мўлжалланган.
Лойиҳа доирасида фақат йирик узелли йиғиш билан чекланиб қолмасдан, ички ёнув двигателлари ва автоматик узатмалар қутисини (АКПП) ишлаб чиқаришни ўзлаштириш кўзда тутилган. Компания ўз муҳандислик ечимларини ривожлантириш ва маҳаллий бутловчи қисмлар базасини шакллантиришни мақсад қилган.
Экспертларнинг фикрича, лойиҳанинг кўлами ва маҳаллийлаштириш даражасини ҳисобга олган ҳолда, реал инвестициялар миқдори эълон қилинган 60 миллиард рублдан сезиларли даражада кўп бўлиши мумкин. Ҳозирда дилерлик марказларида юзлаб тайёр автомобиллар сотувлар бошланишини кутмоқда.
…