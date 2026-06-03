Toyota Highlander муқобили ГАК С9 Россияда 6,8 млн рублдан сотилади

·45·Авто
Toyota Highlander муқобили ГАК С9 Россияда 6,8 млн рублдан сотилади
Аудио версияси

Россия бозорида ГАК С9 тўлиқ ўлчамли гибрид кроссоверининг нархи эълон қилинди. Янги модел ягона СХ Премиум комплектациясида 6,8 миллион рубл (тахминан 70 минг доллар) этиб белгиланди. Сотувларнинг аниқ бошланиш санаси ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, автомобил ўзининг бой жиҳозлари ва техник имкониятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СХ Премиум версияси адаптив осма, 21 дюймли ғилдирак дисклари, 360 даражали камералар ва замонавий ҳайдовчи ёрдамчилари билан таъминланган. Шунингдек, салонда проекцион дисплей, уч зонали иқлим назорати ҳамда биринчи ва иккинчи қатор ўриндиқлари учун иситиш, вентиляция ва массаж функциялари мавжуд. Рул, олд ойна ва пуркагичлар иситиш тизимига эга, ўриндиқлар эса юқори сифатли Наппа териси билан қопланган.

ГАК С9 узунлиги 5060 мм бўлган йирик кроссоверлар тоифасига киради. Автомобил кетма-кет гибрид схемаси асосида қурилган ва тўлиқ узатмали (АWD) тизим билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 340 от кучига тенг бўлиб, у 100 км/соат тезликка 7,2 сонияда эришади. Куч қурилмаси таркибига 1,5 литрли ички ёнув двигатели ва КАТЛ компаниясининг 44,5 кВ·соат сиғимли батареяси киради.

Гибрид тизимнинг афзалликларидан бири унинг тежамкорлигидир: фақат электр энергиясида 208 км (НEДК сикли бўйича), умумий ҳисобда эса 1019 км масофа босиб ўтиш мумкин. КАТЛ батареяси тезкор қувватлаш станцияларида 30 фоиздан 80 фоизгача атиги 15 дақиқада қувват олади. Қўшимча ҳақ эвазига мижозлар фақат ташқи кўриниш учун икки хил вариантни — қора рангли дизайн ёки икки рангли кузовни танлашлари мумкин.

ГАК С9КроссоверГибридАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди