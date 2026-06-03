Ўзбекистоннинг мундиал учун тахминий таркиби қандай кўринмоқда? (фото)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиш арафасида турибди. Мухлислар учун ҳозир энг қизиқ саволлардан бири — Фабио Каннаваро мундиалда қайси футболчиларга ишонч билдириши ва асосий таркиб қандай кўриниш олиши билан боғлиқ.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган тахминий таркибда Ўзбекистон миллий жамоаси 4-2-3-1 схемасига яқин кўринишда тасвирланган. Унда ҳужум марказида Элдор Шомуродов, қанотларда Остон Ўрунов ва Аббосбек Файзуллаев, марказда эса Одил Ҳамробеков ва Отабек Шукуров каби тажрибали футболчилар жой олган.
Дарвозада Ўткир Юсупов кўрсатилган. У миллий жамоада катта тажрибага эга посбонлардан бири ҳисобланади. Жаҳон чемпионати каби катта саҳнада дарвозабоннинг ишончи, совуққонлиги ва ҳимоя чизиғи билан ўзаро тушуниши жуда муҳим бўлади. Чунки Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби рақибларга қарши ҳар бир сейв олтинга тенг бўлиши мумкин.
Ҳимоя чизиғида Шерзод Насруллаев, Абдуқаҳҳор Ўрозов, Рустам Ашурматов, Абдуқодир Ҳусанов ва Ҳожиакбар Алижонов номлари келтирилган. Бу чизиқда энг кўп эътибор, табиийки, Абдуқодир Ҳусановга қаратилади. “Манчестер Сити”да тобланаётган ҳимоячи миллий жамоамиз учун катта куч ва таянч бўлиши кутилмоқда.
Ҳусановнинг жисмоний қуввати, тезлиги ва яккама-якка курашлардаги қатъияти Ўзбекистон ҳимояси учун жуда муҳим. Унинг ёнида Рустам Ашурматов каби тажрибали футболчининг бўлиши эса марказий ҳимояда мувозанатни сақлашга ёрдам бериши мумкин. Бундай жуфтлик кучли рақиблар ҳужумини тўхтатишда асосий роль ўйнайди.
Қанот ҳимоясида Насруллаев ва Алижоновнинг ҳаракатлари ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Замонавий футболда қанот ҳимоячилари фақат ҳимояда турмайди, балки ҳужумга қўшилади, кенглик беради ва рақиб қанотларига босим ўтказади. Агар улар ўз вазифасини тўғри бажара олса, Ўзбекистоннинг ўйини анча ҳаракатчан кўриниш олади.
Марказда Одил Ҳамробеков ва Отабек Шукуров жуфтлиги кўрсатилган. Бу икки футболчи майдон марказида интизом, тажриба ва тўп билан ишлаш қобилиятини таъминлаши мумкин. Жаҳон чемпионатида марказни бой бериш — ўйинни бой бериш билан деярли баробар. Шунинг учун айнан шу зонадаги барқарорлик жамоамиз учун жуда керак.
Ҳамробековнинг курашувчанлиги ва Шукуровнинг ўйинни боғлаш қобилияти Каннаваро режасида муҳим ўрин тутиши мумкин. Улар ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги кўприк вазифасини бажаради. Португалия ва Колумбия каби техник жиҳатдан кучли жамоаларга қарши марказдаги ҳар бир қарор катта аҳамиятга эга бўлади.
Ҳужумга яқин чизиқда Остон Ўрунов, Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов тасвирланган. Бу учлик Ўзбекистоннинг энг хавфли қуролига айланиши мумкин. Ўруновнинг индивидуал ҳаракатлари, Файзуллаевнинг тезкорлиги ва ижодкорлиги, Шомуродовнинг тажрибаси ва жарима майдончасидаги ҳаракати рақиб ҳимояси учун жиддий бош оғриқ бўлиши мумкин.
Остон Ўрунов қанотда рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтиш, тезлик ҳисобига вазият яратиш ва ўйинга кутилмаганлик қўшиш қобилиятига эга. Аббосбек Файзуллаев эса сўнгги йилларда миллий жамоамизнинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланди. У майдонда тўп билан эркин ҳаракат қилади, вазиятни тез ўқийди ва ҳужумни жонлантиришни билади.
Элдор Шомуродов эса ҳужум марказида асосий таянч сифатида кўрсатилган. Миллий жамоа сардори катта халқаро тажрибага эга. У нафақат гол уриши, балки жамоадошларига ҳудуд очиши, рақиб ҳимоячиларини ўзига тортиши ва ҳужумда етакчилик қилиши билан ҳам муҳим.
Расмдаги тахминий таркиб Ўзбекистон миллий жамоаси учун мувозанатли кўринишга эга: ҳимояда куч ва тажриба, марказда интизом, ҳужумда эса тезлик ва ижодкорлик бор. Албатта, бу расмий таркиб эмас. Якуний қарорни Фабио Каннаваро ва унинг штаби футболчиларнинг жисмоний ҳолати, машғулотлардаги тайёргарлиги ва рақибларга қараб қабул қилади.
Ўзбекистон ЖЧ-2026 “К” гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Бу рақибларнинг ҳар бири ўз услуби ва кучли жиҳатларига эга. Шу боис Каннаваро учун асосий вазифа — ҳар бир ўйинга мос тактик режа танлаш ва футболчилардан максимал даражада фойдаланиш бўлади.
Португалияга қарши ўйинда ҳимояда тартиб ва сабр биринчи ўринга чиқади. Колумбияга қарши баҳсда марказдаги кураш ва тезкор қарши ҳужумлар муҳим бўлиши мумкин. Конго ДРга қарши учрашувда эса жисмоний тайёргарлик, иккинчи тўплар учун кураш ва стандарт вазиятлардаги эҳтиёткорлик ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Мухлислар эса ушбу тахминий таркиб орқали мундиал олдидан ўз тасаввурини шакллантирмоқда. Ҳар кимнинг ўз варианти, ўз севимли футболчиси ва ўз фикри бор. Лекин бир нарса аниқ: Ўзбекистон миллий жамоаси тарихий Жаҳон чемпионатига катта умид ва ишонч билан йўл олмоқда.
Энди асосийси — футболчиларнинг соғлом бўлиши, жамоавий ўйиннинг шаклланиши ва катта саҳнада ўзини йўқотмаслик. Илк мундиалдаги ҳар бир ўйин тарихга кириши аниқ. Шу тарихда кимлар асосий қаҳрамон бўлиши эса майдонда маълум бўлади.
…