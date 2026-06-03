Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Манзура кеч оила қуришига сабаб бўлган омиллар ҳақида сўз юритди. Унинг таъкидлашича, ҳаёти давомида турмуш қуриш масаласига жиддий ёндашган ва бу борада шошқалоқ қарор чиқаришни истамаган.
Манзуранинг сўзларига кўра, ҳаётдаги айрим ҳолатлар, шахсий қарашлар ва тақдирнинг ўзи унинг турмуш қуриш қарорини кечроқ қабул қилишига таъсир кўрсатган.
Хонанда бугунги кунда ўзини бахтли инсон деб ҳисоблаши, турмуш ўртоғи билан ўзаро ҳурмат ва ишонч асосида ҳаёт кечираётганини ҳам қайд этди.
Санъаткорнинг мазкур фикрлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва мухлислари орасида қизиқиш билан қарши олинди.
…