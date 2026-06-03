Lada Азимут кроссовери ПМEФ-2026 кўргазмасида намойиш этилди
AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Азимут кроссоверининг серия олди нусхасини расман тақдим этди. Модернизация қилинган Lada Веста платформасида қурилган ушбу янгилик жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ конвеерга чиқиши кутилмоқда. Режага кўра, илк автомобиллар йил якунига қадар дилерлик марказларига етказиб берилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сотувлар бошида кроссовер икки хил куч агрегати билан таклиф этилади. Асосий версия 132 от кучига эга янгиланган 1,8 литрли двигател ва ВЛЙ вариатори билан жиҳозланади. Шунингдек, 120 от кучига эга 1,6 литрли мотор ва 6 поғонали механик узатмалар қутиси билан таъминланган варианти ҳам харидорларга тақдим этилади.
Келажакда модел қаторини 150 от кучига эга турбодвигател ва классик автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган модификация билан бойитиш режалаштирилган. Ўлчамлари бўйича Lada Азимут ихчам СУВ классига мансуб: автомобил узунлиги 4416 мм, ғилдирак базаси эса 2675 мм ни ташкил этади.
Кроссовернинг базавий комплектациясидан светодиодли оптика, иккита 10 дюймли экранга эга рақамли асбоблар панели, орқа кўриниш камераси ва шиналар босимини назорат қилиш тизими ўрин олган. Юқори версияларда эса панорамали том, икки ҳудудли иқлим назорати, смартфонлар учун сиmsиз қувватлагич, юкхонанинг электр юритмаси ва 360 даражали камералар мавжуд бўлади.
…