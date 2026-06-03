Lada Азимут кроссовери ПМEФ-2026 кўргазмасида намойиш этилди

·75·Авто
Lada Азимут кроссовери ПМEФ-2026 кўргазмасида намойиш этилди

AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Азимут кроссоверининг серия олди нусхасини расман тақдим этди. Модернизация қилинган Lada Веста платформасида қурилган ушбу янгилик жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ конвеерга чиқиши кутилмоқда. Режага кўра, илк автомобиллар йил якунига қадар дилерлик марказларига етказиб берилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сотувлар бошида кроссовер икки хил куч агрегати билан таклиф этилади. Асосий версия 132 от кучига эга янгиланган 1,8 литрли двигател ва ВЛЙ вариатори билан жиҳозланади. Шунингдек, 120 от кучига эга 1,6 литрли мотор ва 6 поғонали механик узатмалар қутиси билан таъминланган варианти ҳам харидорларга тақдим этилади.

Келажакда модел қаторини 150 от кучига эга турбодвигател ва классик автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган модификация билан бойитиш режалаштирилган. Ўлчамлари бўйича Lada Азимут ихчам СУВ классига мансуб: автомобил узунлиги 4416 мм, ғилдирак базаси эса 2675 мм ни ташкил этади.

Кроссовернинг базавий комплектациясидан светодиодли оптика, иккита 10 дюймли экранга эга рақамли асбоблар панели, орқа кўриниш камераси ва шиналар босимини назорат қилиш тизими ўрин олган. Юқори версияларда эса панорамали том, икки ҳудудли иқлим назорати, смартфонлар учун сиmsиз қувватлагич, юкхонанинг электр юритмаси ва 360 даражали камералар мавжуд бўлади.

Lada АзимутAvtoVAZКроссоверАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди