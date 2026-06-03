Fiat Гриззлй кроссовери Гранде Панда моделининг катта акаси сифатида тақдим этилди

·69·Авто
Fiat Гриззлй кроссовери Гранде Панда моделининг катта акаси сифатида тақдим этилди

Fiat компанияси ўзининг янги Гриззлй моделини расман намойиш этди. Ушбу автомобил Гранде Панда моделининг каттароқ версияси бўлиб, Европанинг муҳим К-сегментида бренд мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Stellantis стратегик янгиланиши доирасида кўрсатилган ушбу модел жорий йил якунида икки хил кузов турида — классик СУВ ва спортнамо Фастбакк кўринишида сотувга чиқади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Fiat бош директори Оливиер Франчоиснинг таъкидлашича, ушбу ҳамёнбоп оилавий кроссовер бренд савдо қиладиган учта асосий минтақа: Европа, Лотин Америкаси ҳамда Яқин Шарқ ва Африка бозорлари учун мўлжалланган. Гриззлй модели Панда ва Гранде Панда оиласини тўлдирса-да, у Fiat даромадлари ва нуфузини оширишга қаратилган мутлақо янги даражадаги автомобилдир.

Янги кроссовер Stellantis гуруҳининг Смарт Кар платформасида қурилган бўлиб, у Цитроэн К3 Airкросс ва Ваухҳалл Фронтера каби моделларга техник жиҳатдан яқин туради. Бироқ, Гриззлй ўзининг рақобатчиларидан бироз йирикроқ — унинг узунлиги 4,5 метргача етади, К3 Airкросс ва Фронтера эса 4,4 метрдан сал қисқароқдир.

Техник хусусиятларига кўра, Гриззлй харидорларга Гранде Панда каби бир нечта танловни таклиф этади: бензинли двигател, гидрид тизими ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган электромобил версиялари мавжуд бўлади. Бу Fiat брендининг ҳамёнбоп автомобиллар бозоридаги улушини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир.

Шунингдек, Fiat келажакда яна бир қатор янгиликларни режалаштирмоқда. Улар орасида Цитроэн Ами базасидаги Тополино моделидан юқори турувчи тўрт ўриндиқли микрокар ва 1980-йиллардаги оригинал Панда услубида яратилган янги шаҳар электромобили бор. Ушбу ҳамёнбоп электромобиллар Stellantis гуруҳининг Италиядаги Помиглиано заводида ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

FiatГриззлйГранде ПандаКроссоверStellantis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Fiat Гриззлй кроссовери Гранде Панда моделининг катта акаси сифатида тақдим этилди – Zamin.uz, 03.06.2026