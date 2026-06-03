Fiat Гриззлй кроссовери Гранде Панда моделининг катта акаси сифатида тақдим этилди
Fiat компанияси ўзининг янги Гриззлй моделини расман намойиш этди. Ушбу автомобил Гранде Панда моделининг каттароқ версияси бўлиб, Европанинг муҳим К-сегментида бренд мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Stellantis стратегик янгиланиши доирасида кўрсатилган ушбу модел жорий йил якунида икки хил кузов турида — классик СУВ ва спортнамо Фастбакк кўринишида сотувга чиқади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Fiat бош директори Оливиер Франчоиснинг таъкидлашича, ушбу ҳамёнбоп оилавий кроссовер бренд савдо қиладиган учта асосий минтақа: Европа, Лотин Америкаси ҳамда Яқин Шарқ ва Африка бозорлари учун мўлжалланган. Гриззлй модели Панда ва Гранде Панда оиласини тўлдирса-да, у Fiat даромадлари ва нуфузини оширишга қаратилган мутлақо янги даражадаги автомобилдир.
Янги кроссовер Stellantis гуруҳининг Смарт Кар платформасида қурилган бўлиб, у Цитроэн К3 Airкросс ва Ваухҳалл Фронтера каби моделларга техник жиҳатдан яқин туради. Бироқ, Гриззлй ўзининг рақобатчиларидан бироз йирикроқ — унинг узунлиги 4,5 метргача етади, К3 Airкросс ва Фронтера эса 4,4 метрдан сал қисқароқдир.
Техник хусусиятларига кўра, Гриззлй харидорларга Гранде Панда каби бир нечта танловни таклиф этади: бензинли двигател, гидрид тизими ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган электромобил версиялари мавжуд бўлади. Бу Fiat брендининг ҳамёнбоп автомобиллар бозоридаги улушини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир.
Шунингдек, Fiat келажакда яна бир қатор янгиликларни режалаштирмоқда. Улар орасида Цитроэн Ами базасидаги Тополино моделидан юқори турувчи тўрт ўриндиқли микрокар ва 1980-йиллардаги оригинал Панда услубида яратилган янги шаҳар электромобили бор. Ушбу ҳамёнбоп электромобиллар Stellantis гуруҳининг Италиядаги Помиглиано заводида ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
…