Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнаш юз берди: Ерга плазма оқими келмоқда

·449·Техно
Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнаш юз берди: Ерга плазма оқими келмоқда
Аудио версияси

Қуёшнинг 4455-сонли фаол ҳудудида энг юқори Х1.0 даражасидаги кучли чақнаш қайд этилди. Бу сўнгги вақт ичида содир бўлган учинчи йирик ҳодиса бўлиб, ундан аввалроқ М9.3 ва М7.7 даражасидаги чақнашлар кузатилган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу жараёнлар натижасида Ер томон улкан плазма булутлари йўналган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти (ИКИ) ва Қуёш-ер физикаси институти (ИСЗФ) лабораторияси маълумотларига кўра, эрталабки иккита плазма отилиши Ерга қараб ҳаракатланмоқда. Чақнашлар орасидаги вақт оралиғи қисқа — тахминан 5,5 соат бўлгани сабабли, икки булут йўлда бирлашиб, иккита ядроли йирикроқ массага айланиши мумкин.

Бундай сценарий сайёрамиз магнитосферасига таъсир қилиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, Ерга "қўшалоқ зарба" пайшанбадан жумага ўтар кечаси кутилмоқда. Биринчи зич ядро Тошкент вақти билан тахминан соат 00:00 атрофида, иккинчиси эса соат 04:00 ларда етиб келиши тахмин қилинмоқда.

Proгнозларга кўра, Г3–Г4 даражасидаги, яни кучли ва жуда кучли магнит бўронлари юзага келиши мумкин. Олимларнинг таъкидлашича, плазма оқимининг траекторияси деярли аниқ ва зарба фронтал кўринишда бўлади. Ҳозирги мавсумда қутб ёғдусини кузатиш имконияти паст бўлса-да, мутахассислар буни бутунлай инкор этишмаяпти.

ҚуёшМагнит БўрониКоинотАстрономияЕр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади