Коралогих сунъий интеллект агентларини назорат қилиш учун 200 млн доллар жалб қилди

·50·Техно
Коралогих сунъий интеллект агентларини назорат қилиш учун 200 млн доллар жалб қилди
Аудио версияси

Бош қароргоҳи Бостонда жойлашган ва Исроилда асос солинган Коралогих стартапи янги молиялаштириш босқичида 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания AI агентларининг кўпайиши автоном дастурий тизимларни кузатиш, носозликларни бартараф этиш ва бошқариш учун янги авлод воситаларига бўлган талабни оширишига ишонмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ф сериясидаги ушбу молиялаштириш Коралогих 115 миллион доллар жалб қилган Э сериясидан атиги 11 ой ўтиб амалга оширилди. Бу инвесторларнинг AI инфратузилмаси компанияларига бўлган қизиқиши нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. Янги босқичдан сўнг стартапнинг умумий қиймати 1,6 миллиард долларга етди. Инвестиция раунди Адвент ва Канада Пенсион План Инвестмент Боард (КППИБ) томонидан бошқарилди.

2014-йилда ташкил этилган Коралогих компанияларга логлар, метрикалар ва трейслар каби операцион маълумотларни таҳлил қилиш орқали дастурий тизимларнинг ҳолатини кузатишда ёрдам беради. Ҳозирда платформадан бутун дунё бўйлаб 5000 дан ортиқ мижозлар, жумладан, IBM, Традевеб ва ЖФрог фойдаланмоқда. Компания Датадог, Нев Релик ва Сплунк каби гигантлар билан рақобатлашади.

Коралогих асосчиси ва бош директори Ариел Ассарафнинг сўзларига кўра, корпоратив мижозларнинг ярмидан кўпи ҳозирда ҳодисаларни текшириш учун Оллй номли AI агентидан ёки ўзларининг AI моделларидан фойдаланмоқда. Муҳандислар анъанавий панеллар (дашбоардс) ўрнига кўпроқ AI ёрдамчилари ва буйруқлар сатри (КЛИ) орқали мулоқот қилишга ўтмоқдалар.

Компания ўтган йили даромадини 60 фоиздан кўпроққа оширди ва йиллик даромади 100 миллион доллардан ошганини маълум қилди. Ҳозирда Коралогих дунё бўйлаб 600 дан ортиқ ходимга эга бўлиб, янги маблағлар AI маҳсулотларини ривожлантириш, хавфсизлик ечимлари ва глобал кенгайиш учун сарфланиши режалаштирилган.

КоралогихAIСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади