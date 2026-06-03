Коралогих сунъий интеллект агентларини назорат қилиш учун 200 млн доллар жалб қилди
Бош қароргоҳи Бостонда жойлашган ва Исроилда асос солинган Коралогих стартапи янги молиялаштириш босқичида 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания AI агентларининг кўпайиши автоном дастурий тизимларни кузатиш, носозликларни бартараф этиш ва бошқариш учун янги авлод воситаларига бўлган талабни оширишига ишонмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ф сериясидаги ушбу молиялаштириш Коралогих 115 миллион доллар жалб қилган Э сериясидан атиги 11 ой ўтиб амалга оширилди. Бу инвесторларнинг AI инфратузилмаси компанияларига бўлган қизиқиши нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. Янги босқичдан сўнг стартапнинг умумий қиймати 1,6 миллиард долларга етди. Инвестиция раунди Адвент ва Канада Пенсион План Инвестмент Боард (КППИБ) томонидан бошқарилди.
2014-йилда ташкил этилган Коралогих компанияларга логлар, метрикалар ва трейслар каби операцион маълумотларни таҳлил қилиш орқали дастурий тизимларнинг ҳолатини кузатишда ёрдам беради. Ҳозирда платформадан бутун дунё бўйлаб 5000 дан ортиқ мижозлар, жумладан, IBM, Традевеб ва ЖФрог фойдаланмоқда. Компания Датадог, Нев Релик ва Сплунк каби гигантлар билан рақобатлашади.
Коралогих асосчиси ва бош директори Ариел Ассарафнинг сўзларига кўра, корпоратив мижозларнинг ярмидан кўпи ҳозирда ҳодисаларни текшириш учун Оллй номли AI агентидан ёки ўзларининг AI моделларидан фойдаланмоқда. Муҳандислар анъанавий панеллар (дашбоардс) ўрнига кўпроқ AI ёрдамчилари ва буйруқлар сатри (КЛИ) орқали мулоқот қилишга ўтмоқдалар.
Компания ўтган йили даромадини 60 фоиздан кўпроққа оширди ва йиллик даромади 100 миллион доллардан ошганини маълум қилди. Ҳозирда Коралогих дунё бўйлаб 600 дан ортиқ ходимга эга бўлиб, янги маблағлар AI маҳсулотларини ривожлантириш, хавфсизлик ечимлари ва глобал кенгайиш учун сарфланиши режалаштирилган.
…