Янги Lada Искра ТМС тақдим этилди: 218 от кучи ва секвентал узатмалар қутиси
ПМEФ-2026 доирасида AvtoVAZ ўзининг янги Искра моделининг энг ғайритабиий версияларидан бири — “ТМС Моторспорт” компанияси билан ҳамкорликда яратилган пойга учун мўлжалланган Lada Искра ТМС автомобилини намойиш этди. Ишлаб чиқувчи автоспорт оламида яхши танилган: айнан унинг технологиялари асосида Lada Гранта ТК1 қурилган бўлиб, унда британиялик пойгачи Роб Ҳуфф 2014-йилда Макао трассасида рекорд ўрнатган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Lada Искра ТМС капоти остида 218 от кучи ва 280 Н·м айланиш моментига эга 1,6 литрли турбомотор жойлашган. У билан бирга 6 поғонали секвентал механик узатмалар қутиси ишлайди. Секвентал қути витесларни максимал даражада тез ва хатосиз алмаштириш учун хизмат қилади. Классик “механика”ан фарқли ўлароқ, бу механизм витесларни фақат кетма-кет — юқорига ёки пастга (бир вақтнинг ўзида фақат битта поғонага) ўтказиш имконини беради.
Мусобақаларда иштирок этиш учун автомобил хавфсизлик каркаси пайвандланган енгиллаштирилган кузов, ривожланган аэродинамик обвес, сиқилиш ва қайтиш даражаси созланадиган модернизация қилинган кучайтирилган подвеска ҳамда янги 17 дюймли ғилдирак дискларига эга бўлди.
Лойиҳа янги форматдаги узоқ давом этадиган пойгалар — монокубокда қатнашишга йўналтирилган бўлиб, Lada Искра ТМС иштирокидаги илк пойгалар келаси йилга режалаштирилган. Аввалроқ РСИ Сервисе тюнинг компанияси ҳам Lada Искра моделининг 160 от кучига эга илк турбиверсиясини яратишини эълон қилган эди.
…