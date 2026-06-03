Янги Lada Искра ТМС тақдим этилди: 218 от кучи ва секвентал узатмалар қутиси

·66·Авто
Янги Lada Искра ТМС тақдим этилди: 218 от кучи ва секвентал узатмалар қутиси
Аудио версияси

ПМEФ-2026 доирасида AvtoVAZ ўзининг янги Искра моделининг энг ғайритабиий версияларидан бири — “ТМС Моторспорт” компанияси билан ҳамкорликда яратилган пойга учун мўлжалланган Lada Искра ТМС автомобилини намойиш этди. Ишлаб чиқувчи автоспорт оламида яхши танилган: айнан унинг технологиялари асосида Lada Гранта ТК1 қурилган бўлиб, унда британиялик пойгачи Роб Ҳуфф 2014-йилда Макао трассасида рекорд ўрнатган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Lada Искра ТМС капоти остида 218 от кучи ва 280 Н·м айланиш моментига эга 1,6 литрли турбомотор жойлашган. У билан бирга 6 поғонали секвентал механик узатмалар қутиси ишлайди. Секвентал қути витесларни максимал даражада тез ва хатосиз алмаштириш учун хизмат қилади. Классик “механика”ан фарқли ўлароқ, бу механизм витесларни фақат кетма-кет — юқорига ёки пастга (бир вақтнинг ўзида фақат битта поғонага) ўтказиш имконини беради.

Мусобақаларда иштирок этиш учун автомобил хавфсизлик каркаси пайвандланган енгиллаштирилган кузов, ривожланган аэродинамик обвес, сиқилиш ва қайтиш даражаси созланадиган модернизация қилинган кучайтирилган подвеска ҳамда янги 17 дюймли ғилдирак дискларига эга бўлди.

Лойиҳа янги форматдаги узоқ давом этадиган пойгалар — монокубокда қатнашишга йўналтирилган бўлиб, Lada Искра ТМС иштирокидаги илк пойгалар келаси йилга режалаштирилган. Аввалроқ РСИ Сервисе тюнинг компанияси ҳам Lada Искра моделининг 160 от кучига эга илк турбиверсиясини яратишини эълон қилган эди.

Lada ИскраAvtoVAZТМС МоторспортПойга АвтомобилиАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Янги Lada Искра ТМС тақдим этилди: 218 от кучи ва секвентал узатмалар қутиси – Zamin.uz, 03.06.2026