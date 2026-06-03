Энг яхши электромобил: Сизга етишмаётган ўша модел

·239·Авто
Энг яхши электромобил: Сизга етишмаётган ўша модел

Агар сиз BMW моделларининг рақамлари двигател ҳажмини англатадиган эски даврларни соғинаётган бўлсангиз, сизга ёмон хабаримиз бор: автомобил саноати режалаштирувчилари электромобилларни принтер номларига ўхшаб қолмаслиги учун янги ва мураккаб номлаш тизимлари устида ишламоқда. Бу тизимлар бир вақтнинг ўзида мижозларга батареялар ва моторлар фарқини тушунтириши, иккинчи томондан эса уларни қимматроқ моделларни сотиб олишга ундаши керак. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тезкор электромобилларни жозибадор қилиш қийинлашиб бормоқда. Масалан, оддий Audi А5 тўрт цилиндрли двигателга, С5 эса В6 двигателга эга бўлса, қайси бирини танлаш аниқ. Аммо базавий Audi Қ6 EV аллақачон жим ва жуда тез бўлса, нима учун деярли бир хил туюладиган, лекин юриш масофаси камроқ бўлган СҚ6 учун ортиқча пул тўлаш керак? Ишлаб чиқарувчилар бу муаммони арзонроқ моделларнинг имкониятларини бироз пасайтириш орқали ҳал қилишмоқда.

Янги Volvo ЭХ60 қаторига назар ташласангиз, ғалати ҳолатни кўрасиз: П6, П10 ва П12 моделлари бор, лекин П8 йўқ. Volvo ҳар бир моделга турлича ҳажмдаги батареяларни ўрнатган. П6 битта моторли бўлгани учун самаралироқ, аммо унинг батареяси кичикроқ. Натижада, ҳар бир юқори модел ҳам кўпроқ қувват, ҳам кўпроқ масофага эга бўлади. BMW ҳам янги иХ3 моделида шундай йўл тутиб, битта моторли 40 вариантига икки моторли 50 вариантидан кичикроқ батарея ўрнатган.

Аслида, кўпчиликка айнан ўша мавжуд бўлмаган "П8" варианти — катта батарея ва битта моторли, тахминан 450 мил (724 км) масофа босувчи модел керак. Аммо ишлаб чиқарувчилар мижозларни қимматроқ ва кучлироқ версияларни сотиб олишга мажбурлаш учун бундай оптимал вариантларни чиқармасликни афзал кўришади. Бу эса истеъмолчини эҳтиёжидан ортиқ қувват учун пул тўлашга ундайди.

Бугунги кунда 500 миллик ВЛТП масофаси ва 400 кВ қувватли тезкор зарядлаш станциялари пайдо бўлаётган бир пайтда, ҳайдовчилар бироз камроқ масофага ҳам рози бўлишлари мумкин. Агар кунига 50 мил масофа боссангиз, BMW iX3 каби узоқ масофали электромобилларни бутун ҳафта давомида зарядлаш шарт бўлмайди. Шундай экан, энг қиммат модел ҳар доим ҳам энг оқилона танлов бўлмаслиги мумкин.

BMWVolvoЭлектромобилАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди