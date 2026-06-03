Энг яхши электромобил: Сизга етишмаётган ўша модел
Агар сиз BMW моделларининг рақамлари двигател ҳажмини англатадиган эски даврларни соғинаётган бўлсангиз, сизга ёмон хабаримиз бор: автомобил саноати режалаштирувчилари электромобилларни принтер номларига ўхшаб қолмаслиги учун янги ва мураккаб номлаш тизимлари устида ишламоқда. Бу тизимлар бир вақтнинг ўзида мижозларга батареялар ва моторлар фарқини тушунтириши, иккинчи томондан эса уларни қимматроқ моделларни сотиб олишга ундаши керак. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тезкор электромобилларни жозибадор қилиш қийинлашиб бормоқда. Масалан, оддий Audi А5 тўрт цилиндрли двигателга, С5 эса В6 двигателга эга бўлса, қайси бирини танлаш аниқ. Аммо базавий Audi Қ6 EV аллақачон жим ва жуда тез бўлса, нима учун деярли бир хил туюладиган, лекин юриш масофаси камроқ бўлган СҚ6 учун ортиқча пул тўлаш керак? Ишлаб чиқарувчилар бу муаммони арзонроқ моделларнинг имкониятларини бироз пасайтириш орқали ҳал қилишмоқда.
Янги Volvo ЭХ60 қаторига назар ташласангиз, ғалати ҳолатни кўрасиз: П6, П10 ва П12 моделлари бор, лекин П8 йўқ. Volvo ҳар бир моделга турлича ҳажмдаги батареяларни ўрнатган. П6 битта моторли бўлгани учун самаралироқ, аммо унинг батареяси кичикроқ. Натижада, ҳар бир юқори модел ҳам кўпроқ қувват, ҳам кўпроқ масофага эга бўлади. BMW ҳам янги иХ3 моделида шундай йўл тутиб, битта моторли 40 вариантига икки моторли 50 вариантидан кичикроқ батарея ўрнатган.
Аслида, кўпчиликка айнан ўша мавжуд бўлмаган "П8" варианти — катта батарея ва битта моторли, тахминан 450 мил (724 км) масофа босувчи модел керак. Аммо ишлаб чиқарувчилар мижозларни қимматроқ ва кучлироқ версияларни сотиб олишга мажбурлаш учун бундай оптимал вариантларни чиқармасликни афзал кўришади. Бу эса истеъмолчини эҳтиёжидан ортиқ қувват учун пул тўлашга ундайди.
Бугунги кунда 500 миллик ВЛТП масофаси ва 400 кВ қувватли тезкор зарядлаш станциялари пайдо бўлаётган бир пайтда, ҳайдовчилар бироз камроқ масофага ҳам рози бўлишлари мумкин. Агар кунига 50 мил масофа боссангиз, BMW iX3 каби узоқ масофали электромобилларни бутун ҳафта давомида зарядлаш шарт бўлмайди. Шундай экан, энг қиммат модел ҳар доим ҳам энг оқилона танлов бўлмаслиги мумкин.
…