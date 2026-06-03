Honor 600 Виталитй Эдитион: 8000 нит ёрқинлик ва 7000 мАс батареяли смартфон
Honor компанияси Хитой бозорида ўзининг янги Honor 600 Виталитй Эдитион (шунингдек, Ёут Эдитион номи билан ҳам танилган) смартфонини сотувга чиқарди. Глобал бозордаги дебютидан сўнг, қурилма Хитойда янгиланган дизайн ва бир нечта хотира конфигурацияларида тақдим этилди. Харидорлар 8 ёки 12 GB тезкор хотира ҳамда 512 GBгача бўлган ички хотира вариантларини танлашлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 6,57 дюймли АМОЛEД-дисплейи бўлиб, у 2728 х 1264 пикселли аниқлик ва рекорд даражадаги 8000 нит пик ёрқинликка эга. Шунингдек, кўзни чарчатмаслик учун 3840 Гс частотали ПВМ-димминг технологияси жорий этилган. Қурилма Snapdragon 7 Ген 4 процессори ва Адрено 722 график чипи асосида ишлайди.
Камера имкониятларига тўхталадиган бўлсак, Honor 600 Виталитй Эдитион оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 MP асосий сенсор ва макросъёмка функциясига эга 12 MP кенг бурчакли камера билан жиҳозланган. Селфи ишқибозлари учун эса 50 MP аниқликдаги олд камера кўзда тутилган. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги МагикОС 10 қобиғи ўрнатилган.
Қурилманинг автономлигини 7000 мАс сиғимли улкан аккумулятор таъминлайди ва у 80 В қувватга эга тезкор зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Смартфон корпуси IP68, IP69 ва IP69К стандартлари бўйича сув ва чангдан ҳимояланган бўлиб, у экстремал шароитларда ҳам ишлашга чидамли ҳисобланади.
…