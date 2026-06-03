Honor 600 Виталитй Эдитион: 8000 нит ёрқинлик ва 7000 мАс батареяли смартфон

·64·Техно
Honor 600 Виталитй Эдитион: 8000 нит ёрқинлик ва 7000 мАс батареяли смартфон
Аудио версияси

Honor компанияси Хитой бозорида ўзининг янги Honor 600 Виталитй Эдитион (шунингдек, Ёут Эдитион номи билан ҳам танилган) смартфонини сотувга чиқарди. Глобал бозордаги дебютидан сўнг, қурилма Хитойда янгиланган дизайн ва бир нечта хотира конфигурацияларида тақдим этилди. Харидорлар 8 ёки 12 GB тезкор хотира ҳамда 512 GBгача бўлган ички хотира вариантларини танлашлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 6,57 дюймли АМОЛEД-дисплейи бўлиб, у 2728 х 1264 пикселли аниқлик ва рекорд даражадаги 8000 нит пик ёрқинликка эга. Шунингдек, кўзни чарчатмаслик учун 3840 Гс частотали ПВМ-димминг технологияси жорий этилган. Қурилма Snapdragon 7 Ген 4 процессори ва Адрено 722 график чипи асосида ишлайди.

Камера имкониятларига тўхталадиган бўлсак, Honor 600 Виталитй Эдитион оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 MP асосий сенсор ва макросъёмка функциясига эга 12 MP кенг бурчакли камера билан жиҳозланган. Селфи ишқибозлари учун эса 50 MP аниқликдаги олд камера кўзда тутилган. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги МагикОС 10 қобиғи ўрнатилган.

Қурилманинг автономлигини 7000 мАс сиғимли улкан аккумулятор таъминлайди ва у 80 В қувватга эга тезкор зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Смартфон корпуси IP68, IP69 ва IP69К стандартлари бўйича сув ва чангдан ҳимояланган бўлиб, у экстремал шароитларда ҳам ишлашга чидамли ҳисобланади.

HonorСмартфонТехнологияAndroid 16Snapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади