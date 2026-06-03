Плех нархлар ошиши арафасида янги ижтимоий функцияларни тақдим этди

·40·Техно
Плех нархлар ошиши арафасида янги ижтимоий функцияларни тақдим этди
Аудио версияси

Плех платформаси оддий шахсий медиа-сервердан реклама асосидаги стриминг хизмати ва фильмлар ижарасига ихтисослашган йирик хабга айланди. Эндиликда компания Reddit ва Леттербохд каби ижтимоий платформалар билан рақобатлашишни мақсад қилган. Чоршанба куни тақдим этилган янги функциялар фойдаланувчиларнинг ўзаро мулоқот қилиш услубини бутунлай ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги жорий этилган Дискуссионс бўлими фойдаланувчиларга фильм ва сериаллар ҳақида фикр қолдириш ҳамда муҳокамаларда қатнашиш имконини беради. Плех ушбу форум орқали Reddit платформасининг кино-жамиятлар орасидаги устунлигига чек қўйишни режалаштирмоқда. Контентни назорат қилиш учун AI (сунъий интеллект) ва инсон аралашувидан иборат модерация тизими ишлаб чиқилган.

Яна бир муҳим янгилик — Листс функцияси бўлиб, у орқали фойдаланувчилар ўзларининг севимли фильмлари рўйхатини тузишлари, уларни бошқалар билан улашишлари ва эможилар орқали муносабат билдиришлари мумкин. Йил якунига қадар бошқа платформалардаги рўйхатларни импорт қилиш имконияти ҳам қўшилади. Бу Леттербохд ва ИМДб каби сервислар билан тўғридан-тўғри рақобатни англатади.

Бундан ташқари, Плех фойдаланувчининг кўриш одатларига асосланган Match Скоре функциясини ҳам эълон қилди. Бу тизим фойдаланувчига муайян фильм қанчалик ёқиши мумкинлигини фоизларда кўрсатиб беради. Компания асосчиларидан бири Скотт Олечовски TechCrunch нашрига берган интервюсида, бу функция чексиз қидирувлар ўрнига шахсий тавсияларни тезкор тақдим этишини таъкидлади.

Ҳозирда Листс функцияси барча фойдаланувчилар учун очиқ, Дискуссионс эса шу ой охиригача ишга туширилади. Ушбу янгиланишлар Плех платформасининг умрбод обуна (лифетиме пасс) нархлари сезиларли даражада ошиши кутилаётган бир пайтда амалга оширилмоқда.

ПлехСтримингИжтимоий ТармоқAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади