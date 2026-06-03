Плех нархлар ошиши арафасида янги ижтимоий функцияларни тақдим этди
Плех платформаси оддий шахсий медиа-сервердан реклама асосидаги стриминг хизмати ва фильмлар ижарасига ихтисослашган йирик хабга айланди. Эндиликда компания Reddit ва Леттербохд каби ижтимоий платформалар билан рақобатлашишни мақсад қилган. Чоршанба куни тақдим этилган янги функциялар фойдаланувчиларнинг ўзаро мулоқот қилиш услубини бутунлай ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги жорий этилган Дискуссионс бўлими фойдаланувчиларга фильм ва сериаллар ҳақида фикр қолдириш ҳамда муҳокамаларда қатнашиш имконини беради. Плех ушбу форум орқали Reddit платформасининг кино-жамиятлар орасидаги устунлигига чек қўйишни режалаштирмоқда. Контентни назорат қилиш учун AI (сунъий интеллект) ва инсон аралашувидан иборат модерация тизими ишлаб чиқилган.
Яна бир муҳим янгилик — Листс функцияси бўлиб, у орқали фойдаланувчилар ўзларининг севимли фильмлари рўйхатини тузишлари, уларни бошқалар билан улашишлари ва эможилар орқали муносабат билдиришлари мумкин. Йил якунига қадар бошқа платформалардаги рўйхатларни импорт қилиш имконияти ҳам қўшилади. Бу Леттербохд ва ИМДб каби сервислар билан тўғридан-тўғри рақобатни англатади.
Бундан ташқари, Плех фойдаланувчининг кўриш одатларига асосланган Match Скоре функциясини ҳам эълон қилди. Бу тизим фойдаланувчига муайян фильм қанчалик ёқиши мумкинлигини фоизларда кўрсатиб беради. Компания асосчиларидан бири Скотт Олечовски TechCrunch нашрига берган интервюсида, бу функция чексиз қидирувлар ўрнига шахсий тавсияларни тезкор тақдим этишини таъкидлади.
Ҳозирда Листс функцияси барча фойдаланувчилар учун очиқ, Дискуссионс эса шу ой охиригача ишга туширилади. Ушбу янгиланишлар Плех платформасининг умрбод обуна (лифетиме пасс) нархлари сезиларли даражада ошиши кутилаётган бир пайтда амалга оширилмоқда.
…