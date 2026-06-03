Леннарт Карл ҳар бир ўйинда Лионель Месси суратини ўзи билан олиб чиқади

·72·Спорт
Леннарт Карл ҳар бир ўйинда Лионель Месси суратини ўзи билан олиб чиқади
Аудио версияси

"Бавария" жамоасининг ўсиб бораётган юлдузи Леннарт Карл ҳар бир учрашувда ўз кумири Лионель Месси сиймосини ўзи билан бирга олиб юришини маълум қилди. Германиялик ёш иқтидор соҳиби Чемпионлар лигаси тарихида кетма-кет учта ўйинда гол урган энг ёш футболчига айланиб, Килиан Мбаппе ўрнатган рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

18 ёшли футболчининг маълум қилишича, у ҳар бир расмий ўйинда "Интер Миами" юлдузи тасвири туширилган махсус ҳимоя воситаларидан (шит) фойдаланади. Карл учун бу шунчаки расм эмас, балки у интилаётган юксак чўққиларнинг доимий эслатмасидир. Жаҳон чемпиони суратини ўзи билан олиб юриш унга руҳий устунлик ва мотивация беришига ишонади.

Клубнинг "51" номли журналига берган интервюсида Леннарт Карл шундай дейди: "Ҳа, чап оёғимдаги ҳимоя воситасида Месси тасвирланган. Футбол ўйнашни бошлаганимдан бери у мен учун намуна — чап оёқда ўйнайди, бўйи ҳам кичикроқ ва тўп билан ақлбовар қилмас ишларни бажаради. Унинг сурати ёнимда бўлиши менга қўшимча куч беради ва юқори даражага чиқишим учун туртки бўлади".

Месси унинг асосий илҳом манбаи бўлса-да, Карл "Бавария" машғулотларида тажрибали жамоадошларидан ҳам кўп нарса ўрганмоқда. У айниқса Майкл Олисе ҳаракатларини кузатишни ёқтиришини, шунингдек, Гарри Кейн ва Джошуа Киммич каби профессионалларнинг ишга бўлган муносабати унга ўрнак бўлишини таъкидлаб ўтди.

БаварияЛионель МессиЛеннарт КарлФутболЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди