Леннарт Карл ҳар бир ўйинда Лионель Месси суратини ўзи билан олиб чиқади
"Бавария" жамоасининг ўсиб бораётган юлдузи Леннарт Карл ҳар бир учрашувда ўз кумири Лионель Месси сиймосини ўзи билан бирга олиб юришини маълум қилди. Германиялик ёш иқтидор соҳиби Чемпионлар лигаси тарихида кетма-кет учта ўйинда гол урган энг ёш футболчига айланиб, Килиан Мбаппе ўрнатган рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
18 ёшли футболчининг маълум қилишича, у ҳар бир расмий ўйинда "Интер Миами" юлдузи тасвири туширилган махсус ҳимоя воситаларидан (шит) фойдаланади. Карл учун бу шунчаки расм эмас, балки у интилаётган юксак чўққиларнинг доимий эслатмасидир. Жаҳон чемпиони суратини ўзи билан олиб юриш унга руҳий устунлик ва мотивация беришига ишонади.
Клубнинг "51" номли журналига берган интервюсида Леннарт Карл шундай дейди: "Ҳа, чап оёғимдаги ҳимоя воситасида Месси тасвирланган. Футбол ўйнашни бошлаганимдан бери у мен учун намуна — чап оёқда ўйнайди, бўйи ҳам кичикроқ ва тўп билан ақлбовар қилмас ишларни бажаради. Унинг сурати ёнимда бўлиши менга қўшимча куч беради ва юқори даражага чиқишим учун туртки бўлади".
Месси унинг асосий илҳом манбаи бўлса-да, Карл "Бавария" машғулотларида тажрибали жамоадошларидан ҳам кўп нарса ўрганмоқда. У айниқса Майкл Олисе ҳаракатларини кузатишни ёқтиришини, шунингдек, Гарри Кейн ва Джошуа Киммич каби профессионалларнинг ишга бўлган муносабати унга ўрнак бўлишини таъкидлаб ўтди.
…