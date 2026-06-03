Piтер Рид: Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтишни истайди

·77·Спорт
Piтер Рид: Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтишни истайди
Аудио версияси

Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Piтер Риднинг фикрича, Гарри Кейн Бавария сафидаги фаолияти якунлангач, яна Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин. Рид ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳужумчининг келажаги ва унинг ўйин услубидаги ўзига хос жиҳатлар ҳақида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кейн 2023-йилнинг ёзида Тоттенхем сафини тарк этиб, совринлар ютиш мақсадида Германияга йўл олган эди. Аллианз Арена стадионида у ўзининг узоқ кутилган совринсиз сериясига чек қўйди ва икки карра чемпионлик, Германия кубоги ҳамда Суперкубок соҳибига айланди. Шунингдек, у Бундеслига доирасида уч марта "Олтин бутса"ни қўлга киритиб, ўзининг юқори савиядаги тўпурарлик маҳоратини намойиш этди.

Piтер Рид ҳазил аралаш Кейнни Эвертон либосида кўришни исташини билдирди: "Ўйлайманки, у қайсидир маънода ортга қайтишни хоҳлайди. Уни кўк рангли либосда, яни Эвертон сафида тасаввур қилинг — бу ажойиб бўларди. У барибир Англия чемпионатига қайтади деб ўйлайман".

Рид, шунингдек, Кейннинг нафақат гол уриши, балки жамоадошларига имконият яратиш қобилиятини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Гарри ақлли ўйинчи бўлиб, майдон марказига тушиб ўйнаши ва ҳимоячиларни чалғитиши билан ажралиб туради. Бу хислатлар Англия терма жамоасининг бўлажак Жаҳон чемпионатидаги муваффақияти учун жуда муҳимдир.

Ҳозирда 32 ёшли ҳужумчининг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Келажакда унинг MLS лигасига ўтиши ёки NFLда ўзини синаб кўриши ҳақида ҳам миш-мишлар юрибди, бироқ Англия Премер-лигасига қайтиш варианти ҳамон энг асосийларидан бири бўлиб қолмоқда.

Гарри КейнБаварияАнглия Премер-лигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Piтер Рид: Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтишни истайди – Zamin.uz, 03.06.2026