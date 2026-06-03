394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқда

·298·Авто
394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқда
Аудио версияси

«AvtoVAZ» компанияси 2026-йилнинг тўртинчи чорагида янги Lada Азимут кроссовери сотувларини бошлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Максим Соколов ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, моделни ишлаб чиқариш кейинги чоракда старт олиши, илк автомобиллар эса йил якунига қадар дилерларга етказиб берилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Соколов, шунингдек, Lada Азимут моделининг гибрид прототипи 2026-йил охиригача тақдим этилиши мумкинлигини таъкидлади. Гарчи барча истиқболли ишланмалар ҳам серияли ишлаб чиқаришга етиб бормаса-да, мутахассислар ушбу прототип орқали моделнинг келажакдаги имкониятларини баҳолашни мақсад қилганлар. Янги гибрид версиянинг техник кўрсаткичлари аллақачон маълум қилинган.

Бўлажак гибрид Lada Азимут тўлиқ узатмали (АWD) тизим, 394 от кучига эга куч қурилмаси ва 100 км/соат тезликка 5,7 сонияда эришиш имконияти билан ажралиб туради. Энг муҳими, автомобил бир марта ёқилғи қуйиш ва қувватлантириш орқали 1100 км масофани босиб ўта олади. Бу кўрсаткич рус бренди учун мутлақо янги босқич ҳисобланади.

Бундан ташқари, «AvtoVAZ» автомобилларга обуна бўлиш дастурини кенгайтириш масаласини кўриб чиқмоқда. Ҳозирда ушбу хизмат Lada Веста учун амал қилмоқда, бироқ келажакда Lada Ларгус, Lada Искра ва янги Lada Азимут кроссоверлари ҳам ушбу рўйхатга киритилиши мумкин. Аввалроқ Lada автомобилларида автопилот ва сунъий интеллект тизимлари пайдо бўлиши ҳақида ҳам хабарлар берилган эди.

Lada АзимутAvtoVAZГибридКроссоверАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди