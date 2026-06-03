Bitcoin 2022-йилги сценарийни такрорламоқда: Таҳлилчилар пасайишдан огоҳлантирди

·93·Иқтисодиёт
Bitcoin 2022-йилги сценарийни такрорламоқда: Таҳлилчилар пасайишдан огоҳлантирди
Аудио версияси

Чоршанба куни Bitcoin (БТК) нархи сўнгги икки ойлик энг паст кўрсаткичлар атрофида тебраниб, 2022-йилги "айиқ" бозори билан ўхшашликларни намоён қила бошлади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида нарх сўнгги бор апрель ойи бошида кузатилган 65,362 УСД даражасига тушганидан сўнг, ўзгарувчанлик бироз пасайган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Миллиардлаб долларлик ликвидациялардан сўнг, таҳлилчилар БТК/УСД жуфтлиги учун энг ёмон кунлар ҳали олдинда бўлиши мумкинлиги ҳақида янги огоҳлантиришларни эълон қилишмоқда. Таниқли таҳлилчи Рект Капитал 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) кўрсаткичига эътибор қаратиб, ҳозирда бу чизиқ 66,628 УСД даражасида эканини таъкидлади.

"Вақт ўтиши билан Bitcoin ушбу ЭМА даражасидан пастга тушиб кетиши ва ушбу 'айиқ' бозорида макроиқтисодий пасайишни давом эттириши эҳтимоли юқори", деб ёзди эксперт Х ижтимоий тармоғидаги ўз постида. Агар 2022-йилги тарих такрорланса, нарх аввалига бироз кўтарилиб, сўнгра 50 ойлик ЭМА қўллаб-қувватлаш даражасини бутунлай йўқотиши кутилмоқда.

Бошқа бир трейдер Левиатан эса жорий бозор ҳолати ўзидан олдинги сиклни "деярли мукаммал" тарзда нусхалаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар бир босқич бир хил тартибда амалга ошмоқда ва ҳозирда 60,000 УСД даражаси бозор тақдирини белгиловчи энг муҳим нуқта бўлиб хизмат қилади.

BitcoinКриптоИнвестицияБиржаБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда