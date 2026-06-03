Bitcoin 2022-йилги сценарийни такрорламоқда: Таҳлилчилар пасайишдан огоҳлантирди
Чоршанба куни Bitcoin (БТК) нархи сўнгги икки ойлик энг паст кўрсаткичлар атрофида тебраниб, 2022-йилги "айиқ" бозори билан ўхшашликларни намоён қила бошлади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида нарх сўнгги бор апрель ойи бошида кузатилган 65,362 УСД даражасига тушганидан сўнг, ўзгарувчанлик бироз пасайган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Миллиардлаб долларлик ликвидациялардан сўнг, таҳлилчилар БТК/УСД жуфтлиги учун энг ёмон кунлар ҳали олдинда бўлиши мумкинлиги ҳақида янги огоҳлантиришларни эълон қилишмоқда. Таниқли таҳлилчи Рект Капитал 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) кўрсаткичига эътибор қаратиб, ҳозирда бу чизиқ 66,628 УСД даражасида эканини таъкидлади.
"Вақт ўтиши билан Bitcoin ушбу ЭМА даражасидан пастга тушиб кетиши ва ушбу 'айиқ' бозорида макроиқтисодий пасайишни давом эттириши эҳтимоли юқори", деб ёзди эксперт Х ижтимоий тармоғидаги ўз постида. Агар 2022-йилги тарих такрорланса, нарх аввалига бироз кўтарилиб, сўнгра 50 ойлик ЭМА қўллаб-қувватлаш даражасини бутунлай йўқотиши кутилмоқда.
Бошқа бир трейдер Левиатан эса жорий бозор ҳолати ўзидан олдинги сиклни "деярли мукаммал" тарзда нусхалаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар бир босқич бир хил тартибда амалга ошмоқда ва ҳозирда 60,000 УСД даражаси бозор тақдирини белгиловчи энг муҳим нуқта бўлиб хизмат қилади.
…