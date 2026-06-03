Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Нива Легенд ишлаб чиқарилади
“AvtoVAZ” компанияси 2026-йилнинг 20-июльидан бошлаб янгиланган Lada Нива Легенд моделини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Максим Соколов ПМEФ-2026 форуми доирасида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий йўлтанламас янги комплектация, кучлироқ двигател ва қўшимча опсиялар билан тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ компания ушбу модел 1,8 литрли, 8 клапанли ва 90 от кучига эга двигател билан жиҳозланишига аниқлик киритган эди. Худди шундай мотор ҳозирда Lada Нива Травел моделларига ўрнатилмоқда. Янгиланишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — Lada Нива Легенд тарихида илк бор кузов элементлари учун икки томонлама рухланган (синкланган) пўлатдан фойдаланилади.
Хусусан, автомобилнинг олд панели (“телевизор”), капоти, томи, юкхона эшиги ва орқа фартуги коррозияга чидамли рухланган металлдан тайёрланади. Шунингдек, хавфсизлик тизимида ҳам ўзгариш бўлиб, ҳайдовчи учун фронтал хавфсизлик ёстиғи (аирбаг) жорий этилади.
Техник қисмда автомобилнинг олд подвескаси модернизация қилинган: кўндаланг барқарорлик стабилизатори олдинга кўчирилган. Бу ўзгариш бошқарувчанликни ва ҳаракатланиш равонлигини яхшилаши кутилмоқда. Умумий ҳисобда янгиланган Lada Нива Легенд моделида 100 дан ортиқ янги ва 60 дан зиёд модернизация қилинган деталлар ҳамда узеллар қўлланилган.
…