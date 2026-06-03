Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Нива Легенд ишлаб чиқарилади

·127·Авто
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Нива Легенд ишлаб чиқарилади
Аудио версияси

“AvtoVAZ” компанияси 2026-йилнинг 20-июльидан бошлаб янгиланган Lada Нива Легенд моделини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Максим Соколов ПМEФ-2026 форуми доирасида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий йўлтанламас янги комплектация, кучлироқ двигател ва қўшимча опсиялар билан тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ компания ушбу модел 1,8 литрли, 8 клапанли ва 90 от кучига эга двигател билан жиҳозланишига аниқлик киритган эди. Худди шундай мотор ҳозирда Lada Нива Травел моделларига ўрнатилмоқда. Янгиланишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — Lada Нива Легенд тарихида илк бор кузов элементлари учун икки томонлама рухланган (синкланган) пўлатдан фойдаланилади.

Хусусан, автомобилнинг олд панели (“телевизор”), капоти, томи, юкхона эшиги ва орқа фартуги коррозияга чидамли рухланган металлдан тайёрланади. Шунингдек, хавфсизлик тизимида ҳам ўзгариш бўлиб, ҳайдовчи учун фронтал хавфсизлик ёстиғи (аирбаг) жорий этилади.

Техник қисмда автомобилнинг олд подвескаси модернизация қилинган: кўндаланг барқарорлик стабилизатори олдинга кўчирилган. Бу ўзгариш бошқарувчанликни ва ҳаракатланиш равонлигини яхшилаши кутилмоқда. Умумий ҳисобда янгиланган Lada Нива Легенд моделида 100 дан ортиқ янги ва 60 дан зиёд модернизация қилинган деталлар ҳамда узеллар қўлланилган.

AvtoVAZLada Нива ЛегендАвтомобилРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди