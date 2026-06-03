Ҳукмдарлар ва уларнинг автомобиллари: Дунё етакчилари рулга ўтирган даврлар

·56·Авто
Ҳукмдарлар ва уларнинг автомобиллари: Дунё етакчилари рулга ўтирган даврлар
Аудио версияси

Давлат раҳбарлари учун махсус транспорт воситаларини яратиш анъанаси узоқ тарихга эга бўлиб, уларнинг кўпчилиги ҳақиқий автомобил ишқибозлари бўлишган. Масалан, АҚШ президентларининг илк расмий автомобили буғ двигатели ёрдамида ҳаракатланган. 1907-йилда уруш вазири Виллиам Тафт ҳукумат учун иккита Whите Пуллман тоурер моделини сотиб олиш ташаббуси билан чиққан. Теодоре Роосевелт отда юришни афзал кўрган бўлса-да, Тафт 1909-йилда президентликка келгач, ушбу машиналардан фаол фойдаланишда давом этган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Қизиғи шундаки, автомобил Германияда ихтиро қилинган бўлса-да, Кайзер Вилҳелм ИИ уни "вақтинчалик ҳодиса" деб ҳисоблаб, 1900-йилларга қадар ўз машинасига эга бўлмаган. Дунёдаги биринчи автомобилчи ҳукмдорлардан бири Туркия султони Абдулҳамид ИИ бўлиб, у кутилмаганда Британияда ишлаб чиқарилган электромобилни танлаган. Лондоннинг Акме & Иммисч Электрик Воркс компанияси томонидан яратилган ушбу транспорт воситаси соатига 5-6 мил тезликда ҳаракатлана олган.

Ҳиндистон маҳарожалари ҳам автомобилсозликнинг илк ихлосмандлари қаторида бўлишган. Морви маҳарожаси Вагҳжи Раважи ИИ 1897-йилда Британия бўйлаб саёҳати давомида соатига 40 мил тезликда юришни истаган, бироқ амалда соатига 20-22 мил тезликка етганидаёқ тормоз босишни сўраб, тезликдан ҳайратда қолганини билдирган. Тикари маҳарожаси эса анча жасур бўлиб, 1906-йилда ўзининг Renault автомобилида пойгаларда иштирок этган.

Осиёнинг яна бир таниқли автомобилчиси Афғонистон амири Ҳабибуллаҳ Хан бўлган. У 1907-йилда Ҳиндистонга сафари чоғида Волселей-Сидделей автомобилига мафтун бўлиб қолган. Oraдан бир неча йил ўтгач, у Британия фирмасидан бугунги қийматда 3,1 миллион фунт стерлингга тенг бўлган техникаларни буюртма қилган. Амир ўз халқининг ушбу янги ихтирони ўрганишини истаб, бир гуруҳ афғонларни Мумбайга автомобилларга хизмат кўрсатишни ўрганиш учун юборган.

АвтомобилТарихWhите ПуллманRenaultВолселей-Сидделей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди