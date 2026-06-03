Ҳукмдарлар ва уларнинг автомобиллари: Дунё етакчилари рулга ўтирган даврлар
Давлат раҳбарлари учун махсус транспорт воситаларини яратиш анъанаси узоқ тарихга эга бўлиб, уларнинг кўпчилиги ҳақиқий автомобил ишқибозлари бўлишган. Масалан, АҚШ президентларининг илк расмий автомобили буғ двигатели ёрдамида ҳаракатланган. 1907-йилда уруш вазири Виллиам Тафт ҳукумат учун иккита Whите Пуллман тоурер моделини сотиб олиш ташаббуси билан чиққан. Теодоре Роосевелт отда юришни афзал кўрган бўлса-да, Тафт 1909-йилда президентликка келгач, ушбу машиналардан фаол фойдаланишда давом этган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Қизиғи шундаки, автомобил Германияда ихтиро қилинган бўлса-да, Кайзер Вилҳелм ИИ уни "вақтинчалик ҳодиса" деб ҳисоблаб, 1900-йилларга қадар ўз машинасига эга бўлмаган. Дунёдаги биринчи автомобилчи ҳукмдорлардан бири Туркия султони Абдулҳамид ИИ бўлиб, у кутилмаганда Британияда ишлаб чиқарилган электромобилни танлаган. Лондоннинг Акме & Иммисч Электрик Воркс компанияси томонидан яратилган ушбу транспорт воситаси соатига 5-6 мил тезликда ҳаракатлана олган.
Ҳиндистон маҳарожалари ҳам автомобилсозликнинг илк ихлосмандлари қаторида бўлишган. Морви маҳарожаси Вагҳжи Раважи ИИ 1897-йилда Британия бўйлаб саёҳати давомида соатига 40 мил тезликда юришни истаган, бироқ амалда соатига 20-22 мил тезликка етганидаёқ тормоз босишни сўраб, тезликдан ҳайратда қолганини билдирган. Тикари маҳарожаси эса анча жасур бўлиб, 1906-йилда ўзининг Renault автомобилида пойгаларда иштирок этган.
Осиёнинг яна бир таниқли автомобилчиси Афғонистон амири Ҳабибуллаҳ Хан бўлган. У 1907-йилда Ҳиндистонга сафари чоғида Волселей-Сидделей автомобилига мафтун бўлиб қолган. Oraдан бир неча йил ўтгач, у Британия фирмасидан бугунги қийматда 3,1 миллион фунт стерлингга тенг бўлган техникаларни буюртма қилган. Амир ўз халқининг ушбу янги ихтирони ўрганишини истаб, бир гуруҳ афғонларни Мумбайга автомобилларга хизмат кўрсатишни ўрганиш учун юборган.
…